Correo Agente

Correo electrónico diseñado para agentes de IA. Dejá de gestionar bandejas de entrada — dejá que los agentes se encarguen.

Enviá, recibí y reaccioná automáticamente.
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30 días de garantía de devolución

Correo electrónico diseñado para agentes de IA. Dejá de gestionar bandejas de entrada — dejá que los agentes se encarguen.

Los agentes de IA funcionan al instante. El email tradicional no.

Correo Agente
Correo electrónico tradicional

Disparadores

Retrollamadas de webhook instantáneas
Sondeo o IDLE frágil

Control de interacción

Listas de permitidas/bloqueadas integradas
Construí tus propios filtros

Automatización

API REST limpia
SMTP y IMAP de bajo nivel

Seguridad de la bandeja de entrada

Bandeja de entrada aislada por agente
Bandeja de entrada compartida, riesgo real

Integraciones

Herramientas agénticas con 1 clic
Configuración manual por herramienta

Conectividad del stack

Servidor MCP
Pronto
Sin soporte MCP

Control de acceso

Reglas de dominio y correo electrónico
No hay reglas nativas a nivel de agente

Convertir el email en acción automatizada

Prospección automatizada

Envía comunicaciones personalizadas, califica las respuestas y deriva automáticamente leads interesados a tu CRM.

Gestión de soporte

Analizar los correos de soporte entrantes y enviarlos a la persona correcta al instante.

Reservas y programación

Gestionar solicitudes de reuniones, confirmar reservas y enviar recordatorios automáticamente por correo electrónico.

Automatización de la bandeja de entrada

Clasificá, respondé, delegá y archivá correos electrónicos automáticamente.

Verificación de cuenta

Capturá códigos de verificación y mails de confirmación para agilizar los flujos de trabajo de los agentes.

Obtené Agentic Mail con el plan Business Premium

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Cancelá cuando quieras

Soporte 24/7

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Obtené 48 meses por AR$ 148.752 (precio regular: AR$ 465.552). Se renueva a AR$ 5.499/mes.
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

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Omar Emad Abdelmonim

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Preguntas frecuentes de Agentic Mail

Encontrá respuesta a las dudas más comunes sobre el email de Hostinger para agentes de IA.

¿Qué es el email agéntico y qué diferencia hay con el email regular?

El correo electrónico agéntico es una infraestructura de email diseñada específicamente para agentes de IA y flujos de trabajo de automatización. Los servicios de email tradicionales están diseñados para humanos – bandejas de entrada pasivas donde los mensajes esperan ser leídos. El Correo Agéntico trata el email como una capa activa y programable – webhook-first, impulsado por API, y diseñado para manejar el envío y la recepción programáticos sin restricciones de plataforma, límites de tasa o el riesgo de ser marcado por actividad impulsada por IA.

¿Para quién es Hostinger Agentic Mail?

El email agéntico de Hostinger está diseñado para desarrolladores y creadores de automatizaciones que necesitan una capa de email confiable para sus agentes de IA y flujos de trabajo. Si estás desarrollando con OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier o herramientas similares, y te encontraste con la barrera de los proveedores de email tradicionales que bloquean tu automatización, esto es para vos.

También es para los propios agentes. Ya sea que tu agente necesite una dirección dedicada para prospección en frío, atención al cliente, flujos de reserva o procesamiento de documentos, el email agéntico le proporciona una bandeja de entrada real y programable desde donde trabajar.

¿Cómo funcionan los webhooks con el email del agente?

Cada vez que llega un correo electrónico, Agentic Mail dispara un webhook al instante. Sin sondeos, sin demoras. Tu agente o herramienta de automatización recibe el disparador y puede actuar sobre él de inmediato, ya sea analizando el mensaje, activando un flujo de trabajo en n8n o pasándolo a un agente de LangChain.

¿Qué herramientas de automatización y frameworks de agentes soporta Agentic Mail?

El correo de agente de Hostinger funciona con OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier y otras plataformas de automatización. Hay habilidades predefinidas disponibles para las pilas más comunes para que puedas conectarte en minutos. El acceso completo a la API y un servidor MCP también estarán disponibles pronto para integraciones más profundas y personalizadas.

¿Puedo controlar con qué remitentes interactúan mis agentes?

Sí. Las listas de permitidos y bloqueados te permiten definir exactamente qué dominios o direcciones de correo electrónico pueden llegar a la bandeja de entrada de tu agente, tanto a nivel de dominio como de correo electrónico individual. Esto mantiene tus flujos de trabajo enfocados y protegidos de ruido no deseado o abuso.

¿Es Agentic Mail un producto separado que necesito comprar?

No, Agentic Mail está integrado en Email Profesional de Hostinger. Tenés acceso a todas las funciones agentic como parte del Email Profesional Premium, sin necesidad de una suscripción aparte.

¿Hay una API completa disponible para el control programático de correos electrónicos?

El acceso completo a la API es una próxima característica. Una vez que esté disponible, te dará control programático completo sobre el envío, la recepción y la gestión de la bandeja de entrada de tu agente, sin necesidad de interfaz de usuario. Mientras tanto, los webhooks y las habilidades predefinidas cubren los casos de uso de automatización más comunes actualmente.

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