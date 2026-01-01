Los agentes de IA funcionan al instante. El email tradicional no.
Convertir el email en acción automatizada
Prospección automatizada
Envía comunicaciones personalizadas, califica las respuestas y deriva automáticamente leads interesados a tu CRM.
Gestión de soporte
Analizar los correos de soporte entrantes y enviarlos a la persona correcta al instante.
Reservas y programación
Gestionar solicitudes de reuniones, confirmar reservas y enviar recordatorios automáticamente por correo electrónico.
Automatización de la bandeja de entrada
Clasificá, respondé, delegá y archivá correos electrónicos automáticamente.
Verificación de cuenta
Capturá códigos de verificación y mails de confirmación para agilizar los flujos de trabajo de los agentes.
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Preguntas frecuentes de Agentic Mail
¿Qué es el email agéntico y qué diferencia hay con el email regular?
¿Para quién es Hostinger Agentic Mail?
También es para los propios agentes. Ya sea que tu agente necesite una dirección dedicada para prospección en frío, atención al cliente, flujos de reserva o procesamiento de documentos, el email agéntico le proporciona una bandeja de entrada real y programable desde donde trabajar.