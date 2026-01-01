El email agéntico de Hostinger está diseñado para desarrolladores y creadores de automatizaciones que necesitan una capa de email confiable para sus agentes de IA y flujos de trabajo. Si estás desarrollando con OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier o herramientas similares, y te encontraste con la barrera de los proveedores de email tradicionales que bloquean tu automatización, esto es para vos.



También es para los propios agentes. Ya sea que tu agente necesite una dirección dedicada para prospección en frío, atención al cliente, flujos de reserva o procesamiento de documentos, el email agéntico le proporciona una bandeja de entrada real y programable desde donde trabajar.