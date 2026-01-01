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Hacé despegar tu negocio con agentes de IA

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Nuestros agentes de IA

Las herramientas de IA ofrecen chats en blanco. Para que funcionen, hay que saber qué pedir, cómo pedirlo y qué hacer después.

Nuestros agentes tienen habilidades específicas. Saben qué hacer y cómo ayudarte. Un equipo de 8 agentes de IA listos para hacer crecer tu negocio desde el primer día.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Tres pasos, eso es todo.

01

Elegí tu desafío

¿Necesitás mejorar tu SEO? ¿Un plan de contenidos? ¿Páginas legales? Elegí el agente que necesites.
02

Chateá con tu agente

Contales sobre tu negocio. Ellos te van a hacer algunas preguntas y se van a poner a trabajar.
03

Obtené resultados reales

Estrategias, posteos de blog, auditorías y campañas de email, todo listo para copiar y pegar.
Empezar

Pensado para emprendedores, no para ingenieros

Pensado para tu sitio de Hostinger

Tus agentes están diseñados para trabajar con las herramientas que ya tenés: tu sitio web, tu dominio, tu negocio.

No necesitás ser experto

Si podés conversar, podés tener tus propios agentes. No necesitás memorizar prompts ni configurar nada.

Especialistas, no generalistas

Cada agente está capacitado para una tarea en particular. Vas a recibir ayuda específica, no un chatbot genérico que intenta hacerlo todo.

Tus datos bajo tu control

Las conversaciones son privadas. No procesamos tus datos ni los compartimos con terceros.

Sé uno más de los millones de clientes satisfechos

En Hostinger está todo lo que necesitás. Todas las herramientas necesarias para que le vaya bien a tu proyecto.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Vengo usando Hostinger hace un tiempo y mi experiencia ha sido muy buena. El proceso de configuración es súper fácil, incluso para alguien sin experiencia técnica.

Dm Rawat

Dm Rawat

Práctico, seguro y bien mantenido, con un excelente equipo de soporte listo para asistirte en cualquier momento. ¡Súper recomendable!

Amir Benslama

Amir Benslama

Tu equipo de agentes de IA ya está listo ¿Y vos?

Empecemos
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Preguntas frecuentes

¿Qué es Hostinger Agents?

Hostinger Agents es una app con IA que pone a tu disposición un equipo de agentes especializados, cada uno pensado para un área específica del negocio, como estrategia, redacción, SEO, marketing, derecho, comunicación con clientes y ventas. En lugar de un chatbot genérico, accedés a expertos en áreas específicas, con los que podés hablar en cualquier momento y en lenguaje simple. No necesitás conocimientos técnicos.

¿Para quién es Hostinger Agents?

Está pensada para emprendedores independientes, personas con un proyecto extra y dueños de pequeños negocios que hacen todo por sí mismos. Si alguna vez quisiste tener a mano a un estratega, redactor, especialista en marketing o asesor legal, eso es exactamente lo que te brinda Hostinger Agents.

¿Qué diferencia hay entre Hostinger Agents y ChatGPT?

A diferencia de los chatbots de IA de uso general, cada agente de Hostinger ya está entrenado con un conocimiento profundo en un área concreta. No necesitás escribir el prompt perfecto, basta con elegir un agente específico que te va a guiar hasta que logres el resultado esperado.

¿Qué son las habilidades y cómo funcionan?

Las habilidades son plantillas de tareas prediseñadas dentro de cada agente. En lugar de pensar qué pedir, elegís una habilidad y el agente te guía hasta un resultado concreto, como escribir una entrada de blog, hacer una investigación de keywords o generar una política de privacidad. Las habilidades son más rápidas, más estructuradas y dan mejores resultados que empezar de cero en una conversación en blanco.

¿Tengo que empezar de nuevo cada vez que abro la app?

No. Cada agente mantiene una sola conversación continua con vos, no hay sesiones que caduquen ni historial para gestionar. Si cerrás la app y volvés después, el agente retoma donde lo dejaste. No hace falta volver a explicarle el contexto cada vez.

Protejemos tu privacidad

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