Instalá Hermes Agent con 1 clic
Agente de IA con mejora continua, panel de administración desde el navegador, mensajería multiplataforma y más de 200 modelos de lenguaje compatibles.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Hermes Agent
Hermes Agent es un agente de IA con mejora continua desarrollado por Nous Research, que crea habilidades a partir de la experiencia y las perfecciona durante el uso. A diferencia de los asistentes de IA estáticos, arma una memoria persistente que mejora con el tiempo. Se conecta al mismo tiempo con Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal y email en modo gateway, y es compatible con OpenRouter, OpenAI, Anthropic y endpoints de LLM personalizados.
Autoalojar Hermes Agent en tu VPS mantiene todas las claves de API, el historial de conversaciones y el contexto de negocio en tu propia infraestructura, con recursos dedicados para navegación web, ejecución de código y flujos multiagente que funcionan sin limitaciones externas.
Funciones principales de Hermes Agent
Panel de administración basado en navegador
Gestioná la configuración, las claves de API, las sesiones y las habilidades desde un panel web completo, junto con la terminal en navegador.
Ciclo de aprendizaje con mejora continua
El agente crea y perfecciona habilidades a partir de cada interacción, con una pestaña Skills Hub para compartir capacidades reutilizables entre deploys.
Mensajería multiplataforma
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ LLM
Derivá solicitudes a través de OpenRouter o conectate directamente a Anthropic, OpenAI y endpoints personalizados para máxima flexibilidad.
Programador de tareas integrado
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
¿Por qué ejecutar Hermes Agent en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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