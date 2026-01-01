Hermes Agent es un agente de IA con mejora continua desarrollado por Nous Research, que crea habilidades a partir de la experiencia y las perfecciona durante el uso. A diferencia de los asistentes de IA estáticos, arma una memoria persistente que mejora con el tiempo. Se conecta al mismo tiempo con Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal y email en modo gateway, y es compatible con OpenRouter, OpenAI, Anthropic y endpoints de LLM personalizados.

Autoalojar Hermes Agent en tu VPS mantiene todas las claves de API, el historial de conversaciones y el contexto de negocio en tu propia infraestructura, con recursos dedicados para navegación web, ejecución de código y flujos multiagente que funcionan sin limitaciones externas.