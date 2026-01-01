9router es un proxy de API de IA autoalojado que funciona como intermediario entre tus herramientas de programación con IA y cualquier proveedor de LLM. Expone un endpoint compatible con OpenAI para que herramientas como Claude Code, Cursor, Cline y Copilot se conecten sin tener que reconfigurar nada. RTK Token Saver comprime salidas grandes de herramientas, como diffs de Git, resultados de grep y árboles de directorios, antes de que lleguen al modelo, lo que reduce los tokens de entrada entre un 20% y un 40% por solicitud. El enrutamiento con fallback automático deriva las solicitudes entre proveedores con suscripción, opciones económicas y planes gratuitos, en orden de prioridad, cuando se alcanzan las cuotas.

Autoalojar 9router en tu VPS mantiene todas las credenciales de proveedores y reglas de enrutamiento bajo tu control. Gestioná cuentas desde un panel web, establecé límites de tokens por modelo y distribuí solicitudes entre varias cuentas con programación round-robin para reducir costos sin tocar la configuración de tus herramientas de IA.