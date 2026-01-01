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Proxy de enrutamiento de API de IA que reduce el gasto en tokens y distribuye automáticamente las solicitudes entre más de 40 proveedores de LLM.

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Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
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KVM 4
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Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
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Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con 9router

9router es un proxy de API de IA autoalojado que funciona como intermediario entre tus herramientas de programación con IA y cualquier proveedor de LLM. Expone un endpoint compatible con OpenAI para que herramientas como Claude Code, Cursor, Cline y Copilot se conecten sin tener que reconfigurar nada. RTK Token Saver comprime salidas grandes de herramientas, como diffs de Git, resultados de grep y árboles de directorios, antes de que lleguen al modelo, lo que reduce los tokens de entrada entre un 20% y un 40% por solicitud. El enrutamiento con fallback automático deriva las solicitudes entre proveedores con suscripción, opciones económicas y planes gratuitos, en orden de prioridad, cuando se alcanzan las cuotas.

Autoalojar 9router en tu VPS mantiene todas las credenciales de proveedores y reglas de enrutamiento bajo tu control. Gestioná cuentas desde un panel web, establecé límites de tokens por modelo y distribuí solicitudes entre varias cuentas con programación round-robin para reducir costos sin tocar la configuración de tus herramientas de IA.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de 9router

Compresión de tokens RTK

Comprime salidas de llamadas a herramientas, como diffs de Git y árboles de directorios, antes de enviarlas al modelo, ahorrando entre un 20% y un 40% de tokens de entrada por solicitud.

Enrutamiento multiproveedor

Enruta solicitudes entre más de 40 proveedores de LLM con fallback automático de planes pagos a gratuitos cuando se agotan las cuotas de suscripción.

Programación round-robin

Distribuye solicitudes entre varias cuentas por proveedor para aprovechar al máximo las cuotas antes de que se reinicien los límites mensuales.

API compatible con OpenAI

Endpoint de reemplazo directo en /v1 para que cualquier herramienta que use el protocolo de OpenAI se conecte sin reconfiguración.

Modo Caveman

Incorpora instrucciones de respuesta breve en los prompts salientes para reducir hasta un 65% la extensión de las respuestas del modelo.

¿Por qué ejecutar 9router en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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