Implementá 9router con instalación en 1 clic.
Proxy de enrutamiento de API de IA que reduce el gasto en tokens y distribuye automáticamente las solicitudes entre más de 40 proveedores de LLM.
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Lo que podés crear con 9router
9router es un proxy de API de IA autoalojado que funciona como intermediario entre tus herramientas de programación con IA y cualquier proveedor de LLM. Expone un endpoint compatible con OpenAI para que herramientas como Claude Code, Cursor, Cline y Copilot se conecten sin tener que reconfigurar nada. RTK Token Saver comprime salidas grandes de herramientas, como diffs de Git, resultados de grep y árboles de directorios, antes de que lleguen al modelo, lo que reduce los tokens de entrada entre un 20% y un 40% por solicitud. El enrutamiento con fallback automático deriva las solicitudes entre proveedores con suscripción, opciones económicas y planes gratuitos, en orden de prioridad, cuando se alcanzan las cuotas.
Autoalojar 9router en tu VPS mantiene todas las credenciales de proveedores y reglas de enrutamiento bajo tu control. Gestioná cuentas desde un panel web, establecé límites de tokens por modelo y distribuí solicitudes entre varias cuentas con programación round-robin para reducir costos sin tocar la configuración de tus herramientas de IA.
Funciones principales de 9router
Compresión de tokens RTK
Comprime salidas de llamadas a herramientas, como diffs de Git y árboles de directorios, antes de enviarlas al modelo, ahorrando entre un 20% y un 40% de tokens de entrada por solicitud.
Enrutamiento multiproveedor
Enruta solicitudes entre más de 40 proveedores de LLM con fallback automático de planes pagos a gratuitos cuando se agotan las cuotas de suscripción.
Programación round-robin
Distribuye solicitudes entre varias cuentas por proveedor para aprovechar al máximo las cuotas antes de que se reinicien los límites mensuales.
API compatible con OpenAI
Endpoint de reemplazo directo en /v1 para que cualquier herramienta que use el protocolo de OpenAI se conecte sin reconfiguración.
Modo Caveman
Incorpora instrucciones de respuesta breve en los prompts salientes para reducir hasta un 65% la extensión de las respuestas del modelo.
¿Por qué ejecutar 9router en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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