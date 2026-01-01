OpenClaw es una plataforma de asistente de IA personal autoalojada que se conecta a los canales de mensajería que ya usás — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage y Microsoft Teams — a través de un único gateway que se ejecuta en tu propia infraestructura. A diferencia de los asistentes basados en la nube, OpenClaw mantiene todas las conversaciones, el contexto y los datos bajo tu control, mientras permanece siempre disponible en todas las plataformas.

La arquitectura del gateway soporta múltiples proveedores de modelos de IA, incluyendo Anthropic Claude y OpenAI, para que elijas el modelo que mejor se adapte a cada tarea. Las capacidades de voz, la automatización del navegador y una plataforma de habilidades extensible significan que OpenClaw puede manejar todo, desde respuestas rápidas a mensajes hasta flujos de trabajo automatizados complejos.