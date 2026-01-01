Implementá OpenClaw con instalación en un clic.
Asistente personal de IA ejecutándose en tu propio VPS con control unificado a través de WhatsApp, Telegram, Slack, Discord y más.
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Lo que podés crear con OpenClaw
OpenClaw es una plataforma de asistente de IA personal autoalojada que se conecta a los canales de mensajería que ya usás — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage y Microsoft Teams — a través de un único gateway que se ejecuta en tu propia infraestructura. A diferencia de los asistentes basados en la nube, OpenClaw mantiene todas las conversaciones, el contexto y los datos bajo tu control, mientras permanece siempre disponible en todas las plataformas.
La arquitectura del gateway soporta múltiples proveedores de modelos de IA, incluyendo Anthropic Claude y OpenAI, para que elijas el modelo que mejor se adapte a cada tarea. Las capacidades de voz, la automatización del navegador y una plataforma de habilidades extensible significan que OpenClaw puede manejar todo, desde respuestas rápidas a mensajes hasta flujos de trabajo automatizados complejos.
Funciones principales de OpenClaw
Mensajería Multicanal
Un asistente accesible a través de WhatsApp, Telegram, Slack, Discord y más de 10 plataformas desde una única puerta de enlace.
Múltiples proveedores de IA
Alterná entre Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini y otros modelos según la tarea a realizar.
Voz & Control del Navegador
El Modo de conversación permanente y la automatización dedicada de Chrome permiten interacciones de voz y la ejecución de tareas basadas en la web.
Lienzo Interactivo
Los espacios de trabajo visuales impulsados por agentes permiten al asistente renderizar interfaces interactivas ricas más allá de las respuestas de texto plano.
Plataforma de Habilidades Extensible
Agregá habilidades predefinidas, gestionadas o personalizadas a nivel de espacio de trabajo para expandir lo que tu asistente puede hacer sin tener que reconstruir desde cero.
¿Por qué ejecutar OpenClaw en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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