Hostinger ecommerce

Vendé en todos lados. Gestioná todo en un mismo lugar.

Conectá tus productos, pedidos, inventario y canales de venta en un solo panel de control simple

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30 días de garantía de devolución de dinero

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Empezá a vender en menos de 3 minutos

Nombrá tu negocio

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Elegí el nombre de tu tienda y creá tu negocio de e-commerce en minutos.
Convertí imágenes de productos en publicaciones

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Subí una imagen del producto, y la IA te ayuda a escribir la descripción, sugerir precios y que tu producto esté listo para venderse más rápido.
Conectá todas las formas en que vendés

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Recibí pagos en tu sitio web, redes sociales y enlaces rápidos, sin cambiar de herramientas.
Ampliá tus formas de vender

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Sumá más formas de llegar a tus clientes a medida que tu negocio crece, manteniendo conectados los productos, pedidos y operaciones.
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Una plataforma para cada tipo de producto

Productos digitales
Para Horizons

Vendé donde compran tus clientes

Creá tu tienda online con Horizons o Website Builder, o compartí un link rápido y empezá a vender inmediatamente.

Vendé donde compran tus clientes

Adminístralo desde un único panel de control

Gestioná todo desde un solo panel de control. Administrá múltiples negocios de comercio electrónico y agregá más formas de vender a medida que crecés.

Adminístralo desde un único panel de control

Pagá 0% de comisión por venta

Aceptá más de 100 métodos de pago y conservá lo que ganás. Hostinger no se lleva una comisión de tus ventas.

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Entrega al instante

Enviar productos digitales a los clientes automáticamente después de la compra.

Entrega al instante
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Vender con enlaces rápidos

Creá enlaces rápidos para tus productos y compartilos en mensajes directos, correos electrónicos, aplicaciones de chat o publicaciones en redes sociales.

Vendé en tu sitio web

Creá una tienda online de marca con Horizons o Website Builder, donde los clientes pueden descubrir tus productos y comprar directamente.
Próximamente

Vender en redes sociales

Conectate con TikTok Shops, Meta y otras plataformas sociales a medida que las integraciones estén disponibles.

Canales de venta personalizados

Creá tiendas personalizadas, conectá tus herramientas favoritas y expandí tu negocio con una plataforma de Ecommerce abierta.

No importa dónde empieces, hay un plan para eso.

30 días de garantía de reembolso

Cancelá cuando quieras

Soporte 24/7

24% off
Starter
Para vendedores de redes sociales que necesitan una forma rápida y económica de empezar a tomar pedidos.
ARS 7.799
ARS 5.899 /mes
Elegir plan
Obtené 12 meses por ARS 70.788 (precio regular: ARS 93.588). Se renueva a ARS 5.899/mes.
Vendé hasta 5 artículos

Beneficios de Starter:

Vendé productos físicos y digitales
Aceptá 100+ medios de pago seguros
Pagá 0% de comisiones por transacción de Hostinger
Generá descripciones de productos y precios sugeridos a partir de imágenes con IA
Crear links de pago con Hostinger.store
Pedile ayuda al chatbot de Kodee
Más vendido
50% off
Growth
Para vendedores que están construyendo un negocio de marca en múltiples tiendas y sitios web.
ARS 31.299
ARS 15.699 /mes
Elegir plan
Obtené 12 meses por ARS 188.388 (precio regular: ARS 375.588). Se renueva a ARS 23.499/mes.
Vendé hasta 300 artículos
Gestioná hasta 3 negocios
Conectá hasta 3 canales de venta por negocio

Todo lo del plan Starter, más:

Vendé suscripciones con las tiendas de Horizontes
Vendé merchandising personalizado con impresión a pedido
Dominio personalizado gratis por 1 año
Email empresarial de marca
Hosting Premium
Más de 300 plantillas optimizadas para dispositivos móviles
Creación de tiendas online con IA
Cuentas de clientes e historial de pedidos
Inventario centralizado entre tiendas
Kodee AI — gestioná tu tienda por chat
33% off
Scale
Para vendedores que manejan múltiples marcas y tiendas, con necesidades de conexión avanzadas.
ARS 58.599
ARS 39.099 /mes
Elegir plan
Obtené 12 meses por ARS 469.188 (precio regular: ARS 703.188). Se renueva a ARS 48.899/mes.
Vendé ilimitados productos
Gestionar negocios ilimitados
Conectá ilimitados canales de venta

Todo lo del plan Growth, más:

Conexiones API
MUY PRONTO
Hosting escalable
Soporte multilingüe prioritario 24/7
24% off
Starter
Para vendedores de redes sociales que necesitan una forma rápida y económica de empezar a tomar pedidos.
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Beneficios de Starter:

Vendé productos físicos y digitales
Aceptá 100+ medios de pago seguros
Pagá 0% de comisiones por transacción de Hostinger
Generá descripciones de productos y precios sugeridos a partir de imágenes con IA
Crear links de pago con Hostinger.store
Pedile ayuda al chatbot de Kodee
Más vendido
50% off
Growth
Para vendedores que están construyendo un negocio de marca en múltiples tiendas y sitios web.
ARS 31.299
ARS 15.699 /mes
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Obtené 12 meses por ARS 188.388 (precio regular: ARS 375.588). Se renueva a ARS 23.499/mes.
Vendé hasta 300 artículos
Gestioná hasta 3 negocios
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Todo lo del plan Starter, más:

Vendé suscripciones con las tiendas de Horizontes
Vendé merchandising personalizado con impresión a pedido
Dominio personalizado gratis por 1 año
Email empresarial de marca
Hosting Premium
Más de 300 plantillas optimizadas para dispositivos móviles
Creación de tiendas online con IA
Cuentas de clientes e historial de pedidos
Inventario centralizado entre tiendas
Kodee AI — gestioná tu tienda por chat
33% off
Scale
Para vendedores que manejan múltiples marcas y tiendas, con necesidades de conexión avanzadas.
ARS 58.599
ARS 39.099 /mes
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Obtené 12 meses por ARS 469.188 (precio regular: ARS 703.188). Se renueva a ARS 48.899/mes.
Vendé ilimitados productos
Gestionar negocios ilimitados
Conectá ilimitados canales de venta

Todo lo del plan Growth, más:

Conexiones API
MUY PRONTO
Hosting escalable
Soporte multilingüe prioritario 24/7
Ver todas las funciones
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Trabajá más rápido con herramientas de ecommerce con IA

Liberá tiempo con herramientas de IA que te ayudan a escribir, optimizar, actualizar y mejorar tu tienda mientras vendés.

Obtené ayuda y tomá medidas en segundos

Kodee es tu asistente de IA 24/7. Pedile que actualice precios, lance una oferta relámpago, arregle el SEO y ayude con las tareas diarias del negocio en segundos, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Obtené ayuda y tomá medidas en segundos
Hacete visible en internet

Un tablero para hacer crecer tu negocio

Hacete visible en internet

Usá herramientas integradas de SEO para ayudar a los compradores a encontrar tus productos.

Sabé qué se está vendiendo

Seguí las ventas, los pedidos y el valor promedio de los pedidos en un solo lugar.

Hacer que los compradores vuelvan

Usá email marketing y Meta Pixel para recuperar compradores, carritos abandonados y crear audiencias para futuras campañas.
Empezar

Haralabos Lukatos

Review provider

Esta empresa tiene funciones muy amigables en el modo de edición del sitio web. Además, al agregar una tienda online, los pasos son simples y sin complicaciones.

Mitul

Review provider

Los servidores son increíblemente rápidos: mi sitio de e-commerce carga en 1.8 segundos de forma consistente. Su hPanel es intuitivo y hace que la gestión de sitios sea sencilla, incluso para principiantes.

Andrea King

Review provider

Hostinger es una plataforma versátil de diseño web. Es fácil de usar y podés usar IA para diseñar partes individuales del diseño de tu página. Definitivamente recomendaría Hostinger para diseñar un sitio web de comercio electrónico o un portfolio.

Vendé en todos lados, con todo conectado.

Empezá a vender

Hostinger eCommerce: preguntas frecuentes

Encontrá respuestas a las dudas más comunes sobre cómo podés empezar o escalar tu negocio de ecommerce con Hostinger.

¿Qué es el comercio electrónico de Hostinger?

Hostinger Ecommerce es una plataforma de gestión de negocios integral, con foco en el ecommerce, que te permite controlar todo tu negocio online desde un único panel de control.

A diferencia de las plataformas tradicionales que empiezan con un sitio web, Hostinger Ecommerce empieza con tu negocio: primero configurás tus productos, pagos y operaciones, luego elegís dónde y cómo vender: tu propio sitio web, redes sociales, marketplaces, o a través de un simple enlace compartible. Hostinger Ecommerce no está atado a una única tienda online, así tu negocio puede crecer dondequiera que estén tus clientes.

¿Para quién es la solución de eCommerce de Hostinger?

Hostinger Ecommerce está diseñado para vendedores en todas las etapas – desde tu primera venta hasta manejar un negocio multicanal.

  • Vendedores principiantes. ¿Querés vender online sin dolores de cabeza técnicos o complementos costosos? Vas a estar listo en minutos, sin experiencia previa.
  • Vendedores en redes sociales. Si actualmente vendés a través de MD de Instagram, WhatsApp o TikTok, Hostinger Ecommerce te ofrece una tienda bien armada — simple, rápida y sin complicaciones.
  • Vendedores multicanal. ¿Ya vendés en varios lugares y estás cansado de hacer malabares con herramientas separadas? Hostinger Ecommerce reúne tus productos, inventario y pedidos en un solo panel.

No se requieren habilidades técnicas. Ponéle nombre a tu negocio, agregá tu primer producto, configurá los pagos y elegí cómo querés vender – ya sea en tu propio sitio web, una tienda existente o simplemente un enlace compartible. Las herramientas están ahí para encargarse del trabajo pesado, para que puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio.

¿Necesito un sitio web para empezar a vender?

No, y eso es lo que hace que Hostinger Ecommerce sea diferente. Podés empezar a vender de inmediato generando un enlace de producto rápido – una URL simple y compartible que lleva a los clientes directamente a tu producto, sin necesidad de un sitio web. Compartilo en WhatsApp, Instagram o cualquier otro canal que ya uses. Cuando estés listo para agregar un sitio web o conectar canales de venta adicionales, esa opción siempre estará disponible.

¿Cómo hago para crear un sitio ecommerce con Hostinger?

Tenés tres formas de crear tu tienda. Elegí la que mejor se adapte a vos, sin necesidad de programar.

¿Puedo usar Hostinger Ecommerce si ya tengo un sitio web?

Sí. Pensá en Hostinger Ecommerce como la cocina que impulsa tu restaurante: maneja tus productos, inventario y pedidos detrás de escena, mientras que tu sitio web es solo uno de los salones a los que entran los clientes. Conectá tu sitio web existente – ya sea que esté construido con Hostinger Website Builder, el constructor de código Horizons vibe, WordPress u otra plataforma – y todo funciona desde el mismo lugar. También podés agregar más canales de venta junto a tu sitio existente sin empezar de cero.

¿Puedo gestionar múltiples canales de venta?

Sí. Esa es una de las mayores ventajas de Hostinger Ecommerce. Ya sea que vendas en tu sitio web, TikTok, Instagram o en un marketplace como Etsy o Amazon, te ofrece una gestión de inventario centralizada para todas tus tiendas, lo que significa que tus productos, inventario y pedidos se gestionan desde un único panel de control. Se acabaron los cambios entre herramientas o la preocupación por la desincronización del stock.

¿Qué puedo vender con Hostinger Ecommerce?

Prácticamente cualquier cosa. Productos físicos, descargas digitales (como eBooks, música o plantillas), servicios que requieren reservas, mercadería bajo demanda y ofertas basadas en suscripciones. Sea cual sea tu modelo de negocio, hay un plan diseñado para él.

¿Todavía no sabés qué vender? Armamos una lista de ideas de productos en tendencia para ayudarte a encontrar tu nicho.

¿Hay comisiones por transacción?

Ninguna. Te quedás con el 100% de lo que ganás. Hostinger Ecommerce no cobra comisiones por transacción en la plataforma, así que, ya sea que estés procesando tu primera venta o la milésima, cada dólar va directamente a vos.

¿Qué medios de pago pueden usar mis clientes?

Podés aceptar más de 100 métodos de pago a nivel mundial, incluyendo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay), PayPal, RazorPay y Alipay – todo con una experiencia de pago segura e integrada.

¿Cómo funciona el envío?

Para productos físicos, podés conectar Shippo para automatizar todo el proceso de cumplimiento: imprimir etiquetas en segundos, ofrecer seguimiento en tiempo real y enviar con más de 40 transportistas, incluyendo DHL, FedEx y UPS. Para productos de impresión bajo demanda, Printful se encarga de la producción y el envío automáticamente una vez que se realiza un pedido.

Protejemos tu privacidad

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