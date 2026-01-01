Hostinger ecommerce
Vendé en todos lados. Gestioná todo en un mismo lugar.
Conectá tus productos, pedidos, inventario y canales de venta en un solo panel de control simple
30 días de garantía de devolución de dinero
Historias de empresas como la tuya
Empezá a vender en menos de 3 minutos
Nombrá tu negocio
Convertí imágenes de productos en publicaciones
Conectá todas las formas en que vendés
Ampliá tus formas de vender
Una plataforma para cada tipo de producto
Vendé donde compran tus clientes
Creá tu tienda online con Horizons o Website Builder, o compartí un link rápido y empezá a vender inmediatamente.
Adminístralo desde un único panel de control
Gestioná todo desde un solo panel de control. Administrá múltiples negocios de comercio electrónico y agregá más formas de vender a medida que crecés.
Pagá 0% de comisión por venta
Aceptá más de 100 métodos de pago y conservá lo que ganás. Hostinger no se lleva una comisión de tus ventas.
Entrega al instante
Enviar productos digitales a los clientes automáticamente después de la compra.
Vendé donde compran tus clientes
Vender con enlaces rápidos
Vendé en tu sitio web
Vender en redes sociales
Canales de venta personalizados
No importa dónde empieces, hay un plan para eso.
30 días de garantía de reembolso
Cancelá cuando quieras
Soporte 24/7
Beneficios de Starter:
Todo lo del plan Starter, más:
Todo lo del plan Growth, más:
Beneficios de Starter:
Todo lo del plan Starter, más:
Todo lo del plan Growth, más:
Trabajá más rápido con herramientas de ecommerce con IA
Obtené ayuda y tomá medidas en segundos
Kodee es tu asistente de IA 24/7. Pedile que actualice precios, lance una oferta relámpago, arregle el SEO y ayude con las tareas diarias del negocio en segundos, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Un tablero para hacer crecer tu negocio
Hacete visible en internet
Sabé qué se está vendiendo
Hacer que los compradores vuelvan
Haralabos Lukatos
Esta empresa tiene funciones muy amigables en el modo de edición del sitio web. Además, al agregar una tienda online, los pasos son simples y sin complicaciones.
Mitul
Los servidores son increíblemente rápidos: mi sitio de e-commerce carga en 1.8 segundos de forma consistente. Su hPanel es intuitivo y hace que la gestión de sitios sea sencilla, incluso para principiantes.
Vendé en todos lados, con todo conectado.
Hostinger eCommerce: preguntas frecuentes
¿Qué es el comercio electrónico de Hostinger?
Hostinger Ecommerce es una plataforma de gestión de negocios integral, con foco en el ecommerce, que te permite controlar todo tu negocio online desde un único panel de control.
A diferencia de las plataformas tradicionales que empiezan con un sitio web, Hostinger Ecommerce empieza con tu negocio: primero configurás tus productos, pagos y operaciones, luego elegís dónde y cómo vender: tu propio sitio web, redes sociales, marketplaces, o a través de un simple enlace compartible. Hostinger Ecommerce no está atado a una única tienda online, así tu negocio puede crecer dondequiera que estén tus clientes.
¿Para quién es la solución de eCommerce de Hostinger?
Hostinger Ecommerce está diseñado para vendedores en todas las etapas – desde tu primera venta hasta manejar un negocio multicanal.
- Vendedores principiantes. ¿Querés vender online sin dolores de cabeza técnicos o complementos costosos? Vas a estar listo en minutos, sin experiencia previa.
- Vendedores en redes sociales. Si actualmente vendés a través de MD de Instagram, WhatsApp o TikTok, Hostinger Ecommerce te ofrece una tienda bien armada — simple, rápida y sin complicaciones.
- Vendedores multicanal. ¿Ya vendés en varios lugares y estás cansado de hacer malabares con herramientas separadas? Hostinger Ecommerce reúne tus productos, inventario y pedidos en un solo panel.
No se requieren habilidades técnicas. Ponéle nombre a tu negocio, agregá tu primer producto, configurá los pagos y elegí cómo querés vender – ya sea en tu propio sitio web, una tienda existente o simplemente un enlace compartible. Las herramientas están ahí para encargarse del trabajo pesado, para que puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio.
¿Necesito un sitio web para empezar a vender?
No, y eso es lo que hace que Hostinger Ecommerce sea diferente. Podés empezar a vender de inmediato generando un enlace de producto rápido – una URL simple y compartible que lleva a los clientes directamente a tu producto, sin necesidad de un sitio web. Compartilo en WhatsApp, Instagram o cualquier otro canal que ya uses. Cuando estés listo para agregar un sitio web o conectar canales de venta adicionales, esa opción siempre estará disponible.
¿Cómo hago para crear un sitio ecommerce con Hostinger?
Tenés tres formas de crear tu tienda. Elegí la que mejor se adapte a vos, sin necesidad de programar.
- Creador de sitios web de ecommerce de arrastrar y soltar. Simplemente describile tu negocio a la IA y obtené un sitio web listo en segundos. Después, personalizalo para que sea tuyo arrastrando y soltando elementos en su lugar.
- Dale tu estilo a tu tienda online con Horizons. Creá tu tienda chateando. Describí tu visión, refiná los detalles en la conversación, y la IA construye todo por vos.
- Plantillas de sitios web de ecommerce. ¿Preferís empezar con una base? Elegí entre una biblioteca de plantillas de ecommerce listas para usar. Seleccioná una que se adapte a tu marca y personalizala para que sea realmente tuya.
¿Puedo usar Hostinger Ecommerce si ya tengo un sitio web?
Sí. Pensá en Hostinger Ecommerce como la cocina que impulsa tu restaurante: maneja tus productos, inventario y pedidos detrás de escena, mientras que tu sitio web es solo uno de los salones a los que entran los clientes. Conectá tu sitio web existente – ya sea que esté construido con Hostinger Website Builder, el constructor de código Horizons vibe, WordPress u otra plataforma – y todo funciona desde el mismo lugar. También podés agregar más canales de venta junto a tu sitio existente sin empezar de cero.
¿Puedo gestionar múltiples canales de venta?
Sí. Esa es una de las mayores ventajas de Hostinger Ecommerce. Ya sea que vendas en tu sitio web, TikTok, Instagram o en un marketplace como Etsy o Amazon, te ofrece una gestión de inventario centralizada para todas tus tiendas, lo que significa que tus productos, inventario y pedidos se gestionan desde un único panel de control. Se acabaron los cambios entre herramientas o la preocupación por la desincronización del stock.
¿Qué puedo vender con Hostinger Ecommerce?
Prácticamente cualquier cosa. Productos físicos, descargas digitales (como eBooks, música o plantillas), servicios que requieren reservas, mercadería bajo demanda y ofertas basadas en suscripciones. Sea cual sea tu modelo de negocio, hay un plan diseñado para él.
¿Todavía no sabés qué vender? Armamos una lista de ideas de productos en tendencia para ayudarte a encontrar tu nicho.
¿Hay comisiones por transacción?
Ninguna. Te quedás con el 100% de lo que ganás. Hostinger Ecommerce no cobra comisiones por transacción en la plataforma, así que, ya sea que estés procesando tu primera venta o la milésima, cada dólar va directamente a vos.
¿Qué medios de pago pueden usar mis clientes?
Podés aceptar más de 100 métodos de pago a nivel mundial, incluyendo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay), PayPal, RazorPay y Alipay – todo con una experiencia de pago segura e integrada.
¿Cómo funciona el envío?
Para productos físicos, podés conectar Shippo para automatizar todo el proceso de cumplimiento: imprimir etiquetas en segundos, ofrecer seguimiento en tiempo real y enviar con más de 40 transportistas, incluyendo DHL, FedEx y UPS. Para productos de impresión bajo demanda, Printful se encarga de la producción y el envío automáticamente una vez que se realiza un pedido.