Seguridad integrada
Mantenimiento manos libres
Listo para Telegram
Interfaz visual simplificada
Elegí tu plan de Hermes Agent
Gestionado para usted
Incluido en tu plan
Gestionado para usted
Incluido en tu plan
Lo que un agente Hermes puede hacer por vos
Asistente personal
Tus tareas, recordatorios y conversaciones siempre organizados. Tu agente aprende y lo recuerda.
Asistente de código
Escribí y depurá código más rápido con un agente que aprende de tu proyecto.
Investigador
Resumí temas y compará opciones sin perder el contexto entre sesiones.
Asistente de ventas
Captá y filtrá clientes potenciales en tu propia infraestructura.
¿Por qué empezar con Hermes administrado en Hostinger?
Configuración con 1 clic
Créditos de IA preinstalados
Seguro por defecto
Listo para Telegram
Interfaz visual simplificada
Acceso a la CLI de Hermes Agent
Elegí cómo correr Hermes Agent
Características principales de Hermes Agent
Autoaprendizaje y mejora continua
Memoria persistente
Mensajería multiplataforma
200+ modelos de lenguaje
Planificador de tareas integrado
Hermes Agent con Hostinger: preguntas frecuentes
¿Necesito algún conocimiento técnico para configurar Hermes Agent?
No, para nada. Hermes administrado está diseñado para personas que nunca tocaron un servidor. El deploy en 1 clic se encarga de todo, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Vas a poder tener a tu asistente activo en minutos. Sin programar, sin líneas de comando y sin dolores de cabeza técnicos.
¿Cómo funcionan los créditos de IA? ¿Necesito cuentas externas?
Tus créditos ya vienen integrados para que puedas empezar sin complicaciones, sin cuentas de terceros ni claves de API complejas. Podés sumar más directamente desde el panel y empezar a automatizar de entrada. De todos modos, vos elegís: podés usar estos créditos incluidos para simplificar al máximo o conectar manualmente tus propias cuentas de proveedores como OpenAI o Anthropic mediante API.
¿Mis datos van a estar protegidos?
Sí, totalmente. Cada Hermes Agent se ejecuta en un entorno aislado, para que tus datos y conversaciones sean completamente privados. Aseguramos cada contenedor para evitar accesos no autorizados y proporcionamos una puerta de enlace de seguridad personalizada por defecto. Accedés a protección de nivel profesional sin tener que configurar nada.
¿Qué diferencia hay entre Hermes administrado y Hermes Agent en un VPS?
Un VPS te da acceso root, pero te tenés que encargar vos de la configuración, la seguridad y las actualizaciones. Hermes administrado elimina esa complejidad. Nosotros nos encargamos de la infraestructura, las actualizaciones y las copias de seguridad para que vos puedas concentrarte en usar tu IA, en vez de administrar un servidor. Si necesitás una personalización total del entorno, un VPS es una mejor opción; para todos los demás, esta es la mejor alternativa.
¿Qué se puede hacer con Hermes Agent administrado?
Hermes es un agente de IA que tiene capacidad de automejora y funciona 24/7, incluso cuando tu computadora está cerrada. A diferencia de las herramientas estáticas, cuenta con un ciclo de autoaprendizaje y memoria persistente, es decir, aprende de la experiencia y perfecciona sus habilidades a medida que lo usás. Podés conectarlo a aplicaciones como Telegram para automatizar tareas, gestionar leads y ejecutar automatizaciones de navegador. Pensalo como un miembro del equipo digital que nunca duerme y se vuelve más valioso con el tiempo.