Hermes es un agente de IA que tiene capacidad de automejora y funciona 24/7, incluso cuando tu computadora está cerrada. A diferencia de las herramientas estáticas, cuenta con un ciclo de autoaprendizaje y memoria persistente, es decir, aprende de la experiencia y perfecciona sus habilidades a medida que lo usás. Podés conectarlo a aplicaciones como Telegram para automatizar tareas, gestionar leads y ejecutar automatizaciones de navegador. Pensalo como un miembro del equipo digital que nunca duerme y se vuelve más valioso con el tiempo.