Hermes Agent

Automatizá las tareas diarias con Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
Empezar
30 días de garantía de devolución

Seguridad integrada

Tu agente funciona en un entorno protegido, con actualizaciones de seguridad y medidas preventivas.

Mantenimiento manos libres

Nos ocupamos de las actualizaciones, los backups y la compatibilidad para que tu agente esté siempre listo.

Listo para Telegram

Empezá a chatear con tu agente de entrada, con Telegram ya conectado.

Interfaz visual simplificada

Podés empezar a chatear con tu agente enseguida, Telegram ya está conectado.

Elegí tu plan de Hermes Agent

Más de 10 mil agentes de Hermes lanzados
70% off
Aplicaciones de automatización de IA
ARS40.199
ARS12.099/mes
Empezar
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.

Gestionado para usted

Lanzá la aplicación que quieras sin ocuparte de la configuración, el mantenimiento ni la infraestructura.

Incluido en tu plan

Listo para usar
No requiere mantenimiento
Interfaz visual incluida
Acceso CLI incluido
Integración con Telegram
Créditos de IA incluidos
Usa tu ChatGPT
Búsqueda web incluida
Email con IA preconfigurado
Seguridad administrada
70% off
Aplicaciones de automatización de IA
ARS40.199
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.

Gestionado para usted

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Incluido en tu plan

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No requiere mantenimiento
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Acceso CLI incluido
Integración con Telegram
Créditos de IA incluidos
Usa tu ChatGPT
Búsqueda web incluida
Email con IA preconfigurado
Seguridad administrada

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que un agente Hermes puede hacer por vos

Asistente personal

Asistente personal

Tus tareas, recordatorios y conversaciones siempre organizados. Tu agente aprende y lo recuerda.

Asistente de código

Asistente de código

Escribí y depurá código más rápido con un agente que aprende de tu proyecto.

Investigador

Investigador

Resumí temas y compará opciones sin perder el contexto entre sesiones.

Asistente de ventas

Asistente de ventas

Captá y filtrá clientes potenciales en tu propia infraestructura.

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¿Por qué empezar con Hermes administrado en Hostinger?

¿Por qué empezar con Hermes administrado en Hostinger?

Configuración con 1 clic

Poné en marcha tu agente en minutos, sin programar. Con nuestra opción preconfigurada, pasás del registro a la automatización en 1 solo clic.
Olvidate de las complicaciones con las API. Gestioná y recargá tus créditos de IA directamente desde el panel, sin servicios de terceros, claves ni vinculaciones manuales.
Protegé tus datos con contenedores aislados y bloqueados, y un gateway de seguridad personalizado que reduce los riesgos externos y evita cambios no autorizados.
Empezá a comunicarte con tu agente enseguida. Telegram ya viene integrado desde el primer día, sin tener que configurar webhooks ni API.
Gestioná y usá Hermes Agent desde una interfaz visual, sin programar.
Mantené el control técnico cuando lo necesites. Usá la CLI para ejecutar scripts personalizados o acceder a opciones avanzadas de tu entorno administrado.
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Elegí cómo correr Hermes Agent

La versión administrada es para empezar fácilmente y olvidarte del mantenimiento. El VPS, para tener control total y personalizarlo a tu gusto.
Hermes Agent administrado
Hermes Agent en VPS

Configuración

Configuración en 1 clic
Plantilla preinstalada lista para usar

Créditos de IA

Integrado y listo para usar
Integrado y listo para usar

Plataformas de mensajería

Telegram integrado
Conectate usando la terminal

Control

Interfaz web, acceso completo al terminal
Acceso root completo y control total del servidor

Seguridad

SSL, actualizaciones y firewall: nosotros nos encargamos
Firewall y protección DDoS (autogestionado)
EmpezarEmpezar

Características principales de Hermes Agent

Características principales de Hermes Agent

Autoaprendizaje y mejora continua

Crea y perfecciona habilidades con cada interacción, y así desarrolla un repertorio de capacidades que mejora día a día.
Conserva las skills, el historial y la memoria incluso después de reinicios y actualizaciones. El conocimiento se conserva entre deploys.
Conectate a Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal y mail al mismo tiempo, sin tener que gestionar bots separados.
Usá OpenRouter o conectate directamente a Anthropic, OpenAI y endpoints personalizados para elegir con mayor flexibilidad.
Automatizá tareas recurrentes con el programador cron integrado y ejecutá varios procesos en paralelo con ayuda de subagentes.

Lanzá Hermes Agent hoy mismo

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolso para más info.

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Hermes Agent con Hostinger: preguntas frecuentes

Encontrá respuestas a las dudas más comunes sobre Hermes Agent administrado.

No, para nada. Hermes administrado está diseñado para personas que nunca tocaron un servidor. El deploy en 1 clic se encarga de todo, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Vas a poder tener a tu asistente activo en minutos. Sin programar, sin líneas de comando y sin dolores de cabeza técnicos.

Tus créditos ya vienen integrados para que puedas empezar sin complicaciones, sin cuentas de terceros ni claves de API complejas. Podés sumar más directamente desde el panel y empezar a automatizar de entrada. De todos modos, vos elegís: podés usar estos créditos incluidos para simplificar al máximo o conectar manualmente tus propias cuentas de proveedores como OpenAI o Anthropic mediante API.

Sí, totalmente. Cada Hermes Agent se ejecuta en un entorno aislado, para que tus datos y conversaciones sean completamente privados. Aseguramos cada contenedor para evitar accesos no autorizados y proporcionamos una puerta de enlace de seguridad personalizada por defecto. Accedés a protección de nivel profesional sin tener que configurar nada.

Un VPS te da acceso root, pero te tenés que encargar vos de la configuración, la seguridad y las actualizaciones. Hermes administrado elimina esa complejidad. Nosotros nos encargamos de la infraestructura, las actualizaciones y las copias de seguridad para que vos puedas concentrarte en usar tu IA, en vez de administrar un servidor. Si necesitás una personalización total del entorno, un VPS es una mejor opción; para todos los demás, esta es la mejor alternativa.

Hermes es un agente de IA que tiene capacidad de automejora y funciona 24/7, incluso cuando tu computadora está cerrada. A diferencia de las herramientas estáticas, cuenta con un ciclo de autoaprendizaje y memoria persistente, es decir, aprende de la experiencia y perfecciona sus habilidades a medida que lo usás. Podés conectarlo a aplicaciones como Telegram para automatizar tareas, gestionar leads y ejecutar automatizaciones de navegador. Pensalo como un miembro del equipo digital que nunca duerme y se vuelve más valioso con el tiempo.

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