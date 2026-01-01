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Preguntas frecuentes sobre OpenClaw en Hostinger
¿Necesito algún conocimiento técnico para configurar OpenClaw?
No, para nada. OpenClaw de 1 clic está diseñado para personas que nunca tocaron un servidor en su vida. Nuestra implementación se encarga de toda la instalación, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Solo tenés que elegir tu plan, hacer el deploy y listo, tu asistente personal de IA va a estar activo en minutos. Sin codificación, sin líneas de comando, sin paneles complicados
¿Cómo funcionan los créditos de IA? ¿Tengo que configurar cuentas externas?
Tus créditos de IA vienen integrados y listos para usar apenas los recibís. A diferencia de una configuración estándar de OpenClaw, no hace falta crear cuentas con proveedores de IA como OpenAI o Anthropic, generar claves API ni manejar ninguna configuración técnica. Lo único que tenés que hacer es comprar los créditos a través de tu panel de control de Hostinger para que tu asistente se active al instante. Cuando necesites más, podés recargar directamente desde el mismo panel de control. Es así de simple.
¿Mis datos van a estar protegidos?
Sí, totalmente. Cada instancia de OpenClaw se ejecuta en su propio entorno aislado, para que tus datos y conversaciones están totalmente separados de los de otros usuarios. Bloqueamos cada contenedor para evitar accesos no autorizados o cambios externos, y cada instancia viene con una puerta de enlace de seguridad personalizada y de alta complejidad generada por defecto. Accedés a una protección de nivel profesional sin tener que configurar nada manualmente.
¿Cuál es la diferencia entre usar OpenClaw en 1 clic y correr OpenClaw en un VPS?
Con un VPS, obtenés acceso root y control total sobre el servidor, pero eso también significa que sos responsable de la configuración, las actualizaciones y la seguridad. OpenClaw en 1 clic elimina toda esa complejidad. Nosotros nos encargamos de la infraestructura, mantenemos tu instancia en la última versión estable y agregamos capas adicionales de seguridad, así vos podés concentrarte al 100% en usar tu asistente de IA y no en administrar un servidor. Si sos un desarrollador que busca una personalización completa, nuestros planes de VPS para OpenClaw son una mejor opción.
¿Qué puedo hacer con OpenClaw concretamente?
OpenClaw es un asistente personal de IA que funciona 24/7, incluso cuando tu computadora está cerrada. Podés conectarlo a tus aplicaciones de mensajería favoritas (incluyendo WhatsApp, Telegram, Slack y Discord) y usarlo para automatizar tareas diarias, gestionar conversaciones en distintas plataformas, manejar leads, ejecutar automatizaciones de navegador y mucho más. Pensalo como un miembro del equipo digital que nunca duerme y siempre está listo para ayudarte.