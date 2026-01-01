OpenClaw

Tu propio agente de IA. Privado, siempre activo y disponible en 60 segundos.

Instalalo una sola vez. Se encarga de tus tareas diarias las 24 horas, incluso mientras dormís.
Empezar

30 días de garantía de devolución

Configuración instantánea

OpenClaw es increíblemente fácil de instalar y hace que cualquiera pueda tener su agente de IA sin conocimientos técnicos ni complicaciones.

Mantenimiento cero

OpenClaw gestionado se ocupa de la seguridad, las actualizaciones y los backups. Tus agentes con IA siguen funcionando las 24 horas, todos los días, sin trabajo manual.

Herramientas integradas

OpenClaw tiene todo lo que necesitás para empezar fácil: modelos de IA, navegación web y una casilla de email con funciones de agente, todo integrado.

Elegí tu plan

Más de 100.000 agentes ya implementados
70% off
Aplicaciones de automatización de IA
ARS40.199
ARS12.099/mes
Empezar
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.

Gestionado para usted

Lanzá la aplicación que quieras sin ocuparte de la configuración, el mantenimiento ni la infraestructura.

Incluido en tu plan

Listo para usar
No requiere mantenimiento
Interfaz visual incluida
Acceso CLI incluido
Integración con Telegram
Créditos de IA incluidos
Usa tu ChatGPT
Búsqueda web incluida
Email con IA preconfigurado
Seguridad administrada
70% off
Aplicaciones de automatización de IA
ARS40.199
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.

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Incluido en tu plan

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No requiere mantenimiento
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Créditos de IA incluidos
Usa tu ChatGPT
Búsqueda web incluida
Email con IA preconfigurado
Seguridad administrada

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Implementá OpenClaw en 3 pasos

Configurar OpenClaw manualmente puede llevar horas. Con Hostinger, lo lanzás al instante, no tenés que aprender nada nuevo.

Instalá OpenClaw con 1 solo clic

Elegí tu plan y nosotros nos encargamos automáticamente de la configuración. No se necesita experiencia técnica.

Elige dónde preferís chatear

Conectate por Telegram o WhatsApp y empezá a hablar con tu asistente de IA en segundos.

OpenClaw listo para usar

No se necesita configuración adicional, tu Asistente de IA de OpenClaw viene listo para empezar a trabajar.
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Un agente, infinitos procesos

Asistente personal de productividad

Una emprendedora conectó iMessage y Google Calendar. Ahora organiza sus mensajes, reprograma reuniones y le deja un resumen cada mañana.

Asistente de ventas

Un consultor conectó el agente a Telegram. Califica leads, registra contactos y escribe mensajes de seguimiento automáticamente.

Asistente de programación

Un equipo de desarrollo configuró un agente de revisión de código en 5 minutos. Detecta errores, sugiere refactorizaciones y redujo el tiempo de revisión de PR de horas a minutos.

Investigador

Una PM le pide a su agente que compare herramientas antes de cada decisión sobre proveedores. Resume pros y contras, señala temas de precios y ahorra horas de investigación.

Planificador de redes sociales

Un creador le dio a OpenClaw acceso a sus borradores. Convierte notas sueltas en publicaciones listas y las deja programadas. Se terminó el no saber qué postear.

Soporte especializado

Un equipo de ecommerce pasó el soporte de Discord a OpenClaw. Ahora, el 60% de los tickets se resuelven antes de que los vea una persona.

OpenClaw con Hostinger frente a otros proveedores

¿Qué diferencia hay entre OpenClaw con Hostinger y con la competencia? Nos enfocamos en la simplicidad, para que hagas funcionar tu agente de IA en segundos.
Image
Otro proveedor
Listo en segundos
Instalación manual y configuración del entorno
No se requiere configuración.
Requiere claves API
Créditos de IA preinstalados
Se requieren cuentas API externas
Gestión de agentes visuales
No
Infraestructura gestionada
Autogestionado
Soporte experto las 24 horas, los 7 días de la semana
No
Integraciones de canales con un solo clic
Empezar

¿Por qué implementar OpenClaw con Hostinger?

Configuración en 1 clic

Lanzá OpenClaw en segundos. Sin configuración manual, sin complicaciones.

Créditos de IA precargados

Los asistentes de IA usan créditos para respuestas y tareas. Te los agregamos para que puedas empezar a usar OpenClaw enseguida.

Privado y seguro por defecto

OpenClaw funciona en una bóveda privada, para que tus datos y registros de chat estén protegidos.

Armado y testeado para vos

Accedés a a una versión estable y verificada de OpenClaw desde el principio. Nosostros nos encargamos de las pruebas y la compatibilidad.

Funciona 24/7

Tu Asistente con IA de OpenClaw se mantiene online las 24 horas, gestionando tareas y conversaciones incluso cuando no estás conectado.

Tu IA tiene su propio mail

En vez de usar tu mail personal, podés elegir una casilla de OpenClaw separada para mayor seguridad.

¿Quieres profundizar en OpenClaw?

Configura OpenClaw correctamente (Lo que nadie te cuenta)

Guía de OpenClaw + WordPress: ¡Lo probé y el potencial es INFINITO!

Los 5 casos de uso más populares de OpenClaw (¡Los probé todos!)

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Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolso para más información.
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Preguntas frecuentes sobre OpenClaw en Hostinger

Encontrá respuestas a las dudas más comunes sobre nuestro OpenClaw en 1 clic.

No, para nada. OpenClaw de 1 clic está diseñado para personas que nunca tocaron un servidor en su vida. Nuestra implementación se encarga de toda la instalación, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Solo tenés que elegir tu plan, hacer el deploy y listo, tu asistente personal de IA va a estar activo en minutos. Sin codificación, sin líneas de comando, sin paneles complicados

Tus créditos de IA vienen integrados y listos para usar apenas los recibís. A diferencia de una configuración estándar de OpenClaw, no hace falta crear cuentas con proveedores de IA como OpenAI o Anthropic, generar claves API ni manejar ninguna configuración técnica. Lo único que tenés que hacer es comprar los créditos a través de tu panel de control de Hostinger para que tu asistente se active al instante. Cuando necesites más, podés recargar directamente desde el mismo panel de control. Es así de simple.

Sí, totalmente. Cada instancia de OpenClaw se ejecuta en su propio entorno aislado, para que tus datos y conversaciones están totalmente separados de los de otros usuarios. Bloqueamos cada contenedor para evitar accesos no autorizados o cambios externos, y cada instancia viene con una puerta de enlace de seguridad personalizada y de alta complejidad generada por defecto. Accedés a una protección de nivel profesional sin tener que configurar nada manualmente.

Con un VPS, obtenés acceso root y control total sobre el servidor, pero eso también significa que sos responsable de la configuración, las actualizaciones y la seguridad. OpenClaw en 1 clic elimina toda esa complejidad. Nosotros nos encargamos de la infraestructura, mantenemos tu instancia en la última versión estable y agregamos capas adicionales de seguridad, así vos podés concentrarte al 100% en usar tu asistente de IA y no en administrar un servidor. Si sos un desarrollador que busca una personalización completa, nuestros planes de VPS para OpenClaw son una mejor opción.

OpenClaw es un asistente personal de IA que funciona 24/7, incluso cuando tu computadora está cerrada. Podés conectarlo a tus aplicaciones de mensajería favoritas (incluyendo WhatsApp, Telegram, Slack y Discord) y usarlo para automatizar tareas diarias, gestionar conversaciones en distintas plataformas, manejar leads, ejecutar automatizaciones de navegador y mucho más. Pensalo como un miembro del equipo digital que nunca duerme y siempre está listo para ayudarte.

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