Paperclip es una plataforma de orquestación autoalojada que te permite construir y gestionar organizaciones autónomas impulsadas por IA. En lugar de lidiar con chatbots individuales, Paperclip les da a tus agentes de IA roles definidos, líneas de reporte y jerarquías de objetivos para que trabajen juntos hacia objetivos de negocio compartidos. Vos definís presupuestos mensuales por agente, mantenés registros de auditoría inmutables de cada decisión y conservás la capacidad de anulación a nivel de directorio en todo momento.

Ejecutar Paperclip en tu propio VPS mantiene los datos comerciales sensibles, la memoria del agente y las credenciales de API completamente en tu infraestructura. Vos traés tus propias claves de API para Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor o cualquier entorno de ejecución de agente personalizado — sin recargos intermediarios en los costos del modelo y sin necesidad de una suscripción SaaS externa.