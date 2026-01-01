Implementá Paperclip con instalación en un clic.
Plataforma de orquestación de IA de código abierto para construir organizaciones de agentes autónomos con roles definidos, jerarquías de objetivos y controles de presupuesto.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Paperclip
Paperclip es una plataforma de orquestación autoalojada que te permite construir y gestionar organizaciones autónomas impulsadas por IA. En lugar de lidiar con chatbots individuales, Paperclip les da a tus agentes de IA roles definidos, líneas de reporte y jerarquías de objetivos para que trabajen juntos hacia objetivos de negocio compartidos. Vos definís presupuestos mensuales por agente, mantenés registros de auditoría inmutables de cada decisión y conservás la capacidad de anulación a nivel de directorio en todo momento.
Ejecutar Paperclip en tu propio VPS mantiene los datos comerciales sensibles, la memoria del agente y las credenciales de API completamente en tu infraestructura. Vos traés tus propias claves de API para Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor o cualquier entorno de ejecución de agente personalizado — sin recargos intermediarios en los costos del modelo y sin necesidad de una suscripción SaaS externa.
Funciones principales de Paperclip
Organigramas Jerárquicos
Definí los roles, títulos y líneas de reporte de los agentes que reflejen una estructura de empresa real, permitiendo una operación autónoma y coordinada entre los distintos departamentos.
Sistema de Cascada de Objetivos
Rastrear las tareas desde la misión de la empresa, pasando por los objetivos del equipo, hasta las asignaciones individuales de los agentes, asegurando que cada acción del agente esté alineada con los objetivos comerciales de alto nivel.
Controles de presupuesto por agente
Establecé límites de gasto mensual de API por agente con pausa automática al 100% y advertencias suaves al 80%, evitando costos descontrolados sin monitoreo manual.
Registro de auditoría inmutable
Cada acción del agente y llamada a herramienta se registra en un sistema de tickets a prueba de manipulaciones, brindándote total transparencia y rendición de cuentas para las decisiones autónomas.
Traiga su propio agente
Soporta Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex, y cualquier script personalizado con una interfaz de latido, para que elijas el mejor modelo para cada rol sin ataduras.
Aislamiento Multiempresa
Gestioná organizaciones de IA separadas para múltiples empresas desde una única implementación, con aislamiento completo de datos entre cada compañía.
¿Por qué ejecutar Paperclip en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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