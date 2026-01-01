Implementá Apache Hop con instalación en un clic.
Plataforma de orquestación visual de datos de código abierto para diseñar pipelines y flujos de trabajo que se ejecutan en cualquier lugar.
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Lo que podés crear con Apache Hop
Apache Hop (Plataforma de Orquestación Hop) es un proyecto de integración y orquestación de datos de código abierto incubado y graduado en la Apache Software Foundation como el sucesor moderno de Pentaho Data Integration (Kettle). Permite a los ingenieros de datos diseñar visualmente pipelines y flujos de trabajo que mueven y transforman datos a través de archivos, bases de datos, colas de mensajes, almacenes en la nube y APIs SaaS sin escribir código personalizado.
Esta plantilla despliega Hop Web, la versión basada en navegador de la GUI de Hop que se ejecuta en Apache Tomcat. Alojar Hop por tu cuenta en tu propio VPS mantiene cada cadena de conexión, credencial y conjunto de datos intermedio en una infraestructura que vos controlás, sin las tarifas por usuario, por pipeline o por volumen de filas comunes en las plataformas ETL comerciales.
Funciones principales de Apache Hop
Diseñador visual de pipelines
Editor de arrastrar y soltar con más de 200 transformaciones y acciones que cubren archivos, bases de datos, APIs, colas de mensajes y controles de calidad de datos — no se requiere Java ni Python para construir pipelines de producción.
GUI basada en navegador
La misma experiencia de la interfaz gráfica de Hop que el cliente de escritorio, entregada a través de Tomcat para que los equipos puedan diseñar pipelines desde cualquier navegador sin instalaciones locales de Java.
Ejecución agnóstica del motor
Diseñá una vez y ejecutá pipelines en el motor nativo Hop engine, Apache Spark, Apache Flink o Google Cloud Dataflow a través de la abstracción del runner de Apache Beam.
Flujos de trabajo impulsados por metadatos
Reutilice conexiones, configuraciones de ejecución, plantillas de pipeline y pruebas unitarias como objetos de metadatos de primera clase registrados en Git junto con las definiciones de pipeline.
Linaje de datos integrado
Cada transformación registra entradas, salidas y mapeos de campos para que los analistas puedan rastrear una columna hasta sus archivos o tablas de origen a través de flujos de trabajo complejos de varios pasos.
¿Por qué ejecutar Apache Hop en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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