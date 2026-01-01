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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con n8n

n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que conecta aplicaciones, servicios y APIs a través de una interfaz visual basada en nodos. Permite a individuos y equipos automatizar tareas repetitivas, sincronizar datos entre herramientas y construir pipelines de integración personalizados, todo sin que los datos queden bloqueados en una nube de terceros. Con cientos de nodos integrados, soporte para lógica JavaScript personalizada y ejecución basada en eventos a través de webhooks y programaciones, n8n maneja desde notificaciones simples hasta procesos de negocio complejos de varios pasos.

Alojar n8n en tu propio VPS significa que la lógica de tus flujos de trabajo, las credenciales de API y los datos de ejecución nunca salen de tu infraestructura. Obtenés ejecuciones de flujos de trabajo ilimitadas sin precios por tarea, y control total para extender, hacer backups y versionar tus automatizaciones exactamente como lo necesites.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de n8n

Constructor visual de flujos de trabajo

El editor de nodos de arrastrar y soltar te permite diseñar automatizaciones de varios pasos visualmente, con previsualizaciones de ejecución en tiempo real para depurar cada paso.

Cientos de Integraciones

Los nodos integrados cubren aplicaciones populares, bases de datos y APIs — desde Slack y GitHub hasta PostgreSQL y solicitudes HTTP — listos para usar sin código personalizado.

Lógica de JavaScript Personalizada

Escribí JavaScript directamente en los nodos del flujo de trabajo para transformar datos, aplicar lógica de negocio o llamar a cualquier API externa no cubierta por las integraciones incorporadas.

Webhooks y Reservas de turnos

Dispará flujos de trabajo al instante a través de webhooks, con una programación cron, o en respuesta a eventos de servicios conectados sin necesidad de sondeo.

Propiedad de los datos autohospedados

Todas las definiciones de flujo de trabajo, credenciales de API y registros de ejecución permanecen en tu VPS sin tarifas por ejecución y sin límites de uso.

¿Por qué ejecutar n8n en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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