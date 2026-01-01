Implementá n8n con instalación de 1 clic.
Plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto con un editor visual basado en nodos para conectar aplicaciones, APIs y servicios.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con n8n
n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que conecta aplicaciones, servicios y APIs a través de una interfaz visual basada en nodos. Permite a individuos y equipos automatizar tareas repetitivas, sincronizar datos entre herramientas y construir pipelines de integración personalizados, todo sin que los datos queden bloqueados en una nube de terceros. Con cientos de nodos integrados, soporte para lógica JavaScript personalizada y ejecución basada en eventos a través de webhooks y programaciones, n8n maneja desde notificaciones simples hasta procesos de negocio complejos de varios pasos.
Alojar n8n en tu propio VPS significa que la lógica de tus flujos de trabajo, las credenciales de API y los datos de ejecución nunca salen de tu infraestructura. Obtenés ejecuciones de flujos de trabajo ilimitadas sin precios por tarea, y control total para extender, hacer backups y versionar tus automatizaciones exactamente como lo necesites.
Funciones principales de n8n
Constructor visual de flujos de trabajo
El editor de nodos de arrastrar y soltar te permite diseñar automatizaciones de varios pasos visualmente, con previsualizaciones de ejecución en tiempo real para depurar cada paso.
Cientos de Integraciones
Los nodos integrados cubren aplicaciones populares, bases de datos y APIs — desde Slack y GitHub hasta PostgreSQL y solicitudes HTTP — listos para usar sin código personalizado.
Lógica de JavaScript Personalizada
Escribí JavaScript directamente en los nodos del flujo de trabajo para transformar datos, aplicar lógica de negocio o llamar a cualquier API externa no cubierta por las integraciones incorporadas.
Webhooks y Reservas de turnos
Dispará flujos de trabajo al instante a través de webhooks, con una programación cron, o en respuesta a eventos de servicios conectados sin necesidad de sondeo.
Propiedad de los datos autohospedados
Todas las definiciones de flujo de trabajo, credenciales de API y registros de ejecución permanecen en tu VPS sin tarifas por ejecución y sin límites de uso.
¿Por qué ejecutar n8n en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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