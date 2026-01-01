n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que conecta aplicaciones, servicios y APIs a través de una interfaz visual basada en nodos. Permite a individuos y equipos automatizar tareas repetitivas, sincronizar datos entre herramientas y construir pipelines de integración personalizados, todo sin que los datos queden bloqueados en una nube de terceros. Con cientos de nodos integrados, soporte para lógica JavaScript personalizada y ejecución basada en eventos a través de webhooks y programaciones, n8n maneja desde notificaciones simples hasta procesos de negocio complejos de varios pasos.

Alojar n8n en tu propio VPS significa que la lógica de tus flujos de trabajo, las credenciales de API y los datos de ejecución nunca salen de tu infraestructura. Obtenés ejecuciones de flujos de trabajo ilimitadas sin precios por tarea, y control total para extender, hacer backups y versionar tus automatizaciones exactamente como lo necesites.