Hasta un 70% de descuento en Activepieces

Implementá Activepieces con una instalación de un clic.

Plataforma de automatización sin código y open source con más de 200 integraciones y soporte integrado para agentes de IA.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Tenés 30 días de garantía de devolución
Implementá Activepieces con una instalación de un clic.

Elegí un plan VPS para Activepieces

66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 280.776 (precio regular: ARS 820.776). Se renueva a ARS 23.299/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 280.776 (precio regular: ARS 820.776). Se renueva a ARS 23.299/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Activepieces

Activepieces es una plataforma de automatización gratuita y de código abierto que te permite conectar tus apps y automatizar tareas repetitivas a través de un constructor visual de arrastrar y soltar, sin necesidad de código. Con más de 200 integraciones que cubren herramientas de productividad, plataformas de comunicación, bases de datos y servicios de IA, funciona como una alternativa autoalojada a Zapier y Make.

Lo que distingue a Activepieces es su diseño nativo centrado en la IA: podés crear agentes inteligentes que usan LLMs para razonar y actuar, conectarte a herramientas compatibles con MCP y ejecutar pasos personalizados de JavaScript o Python cuando el no-code no es suficiente. Como todo se ejecuta en tu propia infraestructura, tus claves de API, datos de clientes y lógica de negocio nunca salen de tus servidores, y no hay tarifas de uso por tarea, sin importar cuántas automatizaciones ejecutes.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Activepieces

Constructor de flujo de trabajo visual

La interfaz de arrastrar y soltar permite a cualquiera crear automatizaciones de varios pasos sin escribir código, lo que reduce el tiempo desde la idea hasta la puesta en marcha del flujo de trabajo a minutos.

Más de 200 integraciones

Conectá Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, y cientos más de forma nativa, cubriendo las herramientas que la mayoría de los equipos ya utilizan.

Soporte del agente de IA

Crear agentes que utilizan modelos de lenguaje grandes para razonar, buscar y tomar acciones—yendo más allá de la automatización basada en reglas para manejar tareas que requieren criterio.

Pasos de código personalizado

Integrá JavaScript o Python en cualquier flujo para una lógica que va más allá del no-code, brindando a los desarrolladores total flexibilidad sin abandonar el constructor visual.

Sin precios basados en el uso

El autoalojamiento significa ejecuciones de flujos de trabajo ilimitadas sin costo adicional, lo que hace que Activepieces sea económico para pipelines de automatización de alto volumen que serían costosos en plataformas en la nube.

¿Por qué ejecutar Activepieces en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 días de garantía de devolución del dinero

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Empezar

Explorá más aplicaciones para implementar

n8n

n8n

Plataforma de automatización de flujos de trabajo con interfaz visual basada en nodos

Seleccionar
Postiz

Postiz

Plataforma de programación de redes sociales de código abierto con creación de contenido con IA

Seleccionar
Apprise API

Apprise API

API REST liviana para enviar notificaciones push a más de 120 servicios

Seleccionar
Ver todas las aplicaciones

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.