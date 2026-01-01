Implementá Activepieces con una instalación de un clic.
Plataforma de automatización sin código y open source con más de 200 integraciones y soporte integrado para agentes de IA.
Elegí un plan VPS para Activepieces
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Activepieces
Activepieces es una plataforma de automatización gratuita y de código abierto que te permite conectar tus apps y automatizar tareas repetitivas a través de un constructor visual de arrastrar y soltar, sin necesidad de código. Con más de 200 integraciones que cubren herramientas de productividad, plataformas de comunicación, bases de datos y servicios de IA, funciona como una alternativa autoalojada a Zapier y Make.
Lo que distingue a Activepieces es su diseño nativo centrado en la IA: podés crear agentes inteligentes que usan LLMs para razonar y actuar, conectarte a herramientas compatibles con MCP y ejecutar pasos personalizados de JavaScript o Python cuando el no-code no es suficiente. Como todo se ejecuta en tu propia infraestructura, tus claves de API, datos de clientes y lógica de negocio nunca salen de tus servidores, y no hay tarifas de uso por tarea, sin importar cuántas automatizaciones ejecutes.
Funciones principales de Activepieces
Constructor de flujo de trabajo visual
La interfaz de arrastrar y soltar permite a cualquiera crear automatizaciones de varios pasos sin escribir código, lo que reduce el tiempo desde la idea hasta la puesta en marcha del flujo de trabajo a minutos.
Más de 200 integraciones
Conectá Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, y cientos más de forma nativa, cubriendo las herramientas que la mayoría de los equipos ya utilizan.
Soporte del agente de IA
Crear agentes que utilizan modelos de lenguaje grandes para razonar, buscar y tomar acciones—yendo más allá de la automatización basada en reglas para manejar tareas que requieren criterio.
Pasos de código personalizado
Integrá JavaScript o Python en cualquier flujo para una lógica que va más allá del no-code, brindando a los desarrolladores total flexibilidad sin abandonar el constructor visual.
Sin precios basados en el uso
El autoalojamiento significa ejecuciones de flujos de trabajo ilimitadas sin costo adicional, lo que hace que Activepieces sea económico para pipelines de automatización de alto volumen que serían costosos en plataformas en la nube.
¿Por qué ejecutar Activepieces en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.