Implementá InfluxDB 2 en 1 clic.
Plataforma unificada de series temporales que combina base de datos, visualización, alertas y procesamiento de datos en una única aplicación.
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Lo que podés crear con InfluxDB 2
InfluxDB 2 es una plataforma de series temporales diseñada específicamente que maneja la ingesta, el almacenamiento, las consultas, la visualización y las alertas en una sola app. Basada en el motor de almacenamiento TSM con el lenguaje de consultas Flux, ofrece una ingesta de datos de alto rendimiento y compresión eficiente junto con una UI web moderna, eliminando la necesidad de integrar herramientas separadas como Grafana o Kapacitor para flujos de trabajo de observabilidad básicos.
Alojar InfluxDB 2 en tu propio VPS elimina los precios por punto de datos y los costos de egreso de datos comunes en las ofertas de nube gestionadas. Obtenés costos predecibles para flotas de dispositivos IoT, monitoreo de infraestructura y pipelines de datos financieros, independientemente del volumen de ingesta, con almacenamiento persistente para años de telemetría histórica.
Funciones principales de InfluxDB 2
Flux Lenguaje de Consulta
Flux es un lenguaje de scripting funcional diseñado específicamente para datos de series temporales, que permite transformaciones, agregaciones y uniones de múltiples fuentes en una sola consulta.
UI web integrada
La interfaz integrada incluye un constructor visual de consultas, un editor de paneles y un explorador de datos, por lo que no se necesita ninguna herramienta de visualización externa para empezar.
Alertas integradas
Configure controles de umbral y de hombre muerto directamente en InfluxDB 2 con endpoints de notificación para Slack, PagerDuty, webhooks HTTP y más.
Motor de Tareas
Programar scripts de Flux para downsampling, transformaciones ETL y agregación de datos sin trabajos cron externos o servicios de pipeline separados.
Control de Acceso Basado en Tokens
Los tokens de lectura/escritura granulares con alcance a buckets específicos permiten un control de acceso detallado para múltiples equipos y aplicaciones que comparten una misma instancia.
¿Por qué ejecutar InfluxDB 2 en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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