Apache CouchDB es una base de datos de documentos NoSQL de código abierto que almacena datos como documentos JSON y expone cada operación a través de una API HTTP/REST limpia. A diferencia de la mayoría de las bases de datos, CouchDB es multi-primaria por diseño — cada nodo acepta lecturas y escrituras, y los cambios fluyen entre nodos (e incluso clientes de navegador) a través de una replicación incremental que sobrevive a particiones de red y conectividad intermitente.

Alojar CouchDB en tu propio VPS te brinda una base de datos de grado de producción para aplicaciones móviles offline-first, despliegues en el borde y servicios web resilientes sin precios por documento ni límites gestionados por el proveedor. La consola web Fauxton incluida proporciona acceso administrativo completo para consultas, configuración de replicación, gestión de usuarios y edición de documentos de diseño.