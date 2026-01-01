Implementá Apache CouchDB con instalación en un clic.
Base de datos de documentos multiprimaria con una API HTTP/JSON intuitiva, diseñada para la confiabilidad y replicación offline-first.
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Lo que podés crear con Apache CouchDB
Apache CouchDB es una base de datos de documentos NoSQL de código abierto que almacena datos como documentos JSON y expone cada operación a través de una API HTTP/REST limpia. A diferencia de la mayoría de las bases de datos, CouchDB es multi-primaria por diseño — cada nodo acepta lecturas y escrituras, y los cambios fluyen entre nodos (e incluso clientes de navegador) a través de una replicación incremental que sobrevive a particiones de red y conectividad intermitente.
Alojar CouchDB en tu propio VPS te brinda una base de datos de grado de producción para aplicaciones móviles offline-first, despliegues en el borde y servicios web resilientes sin precios por documento ni límites gestionados por el proveedor. La consola web Fauxton incluida proporciona acceso administrativo completo para consultas, configuración de replicación, gestión de usuarios y edición de documentos de diseño.
Funciones principales de Apache CouchDB
Replicación Multi-Primaria
Cada nodo acepta escrituras y sincroniza los cambios de forma incremental — perfecto para clusters activo-activo, nodos de borde y sincronización móvil con PouchDB o Couchbase Lite.
API HTTP/JSON
Cada operación es una solicitud HTTP estándar que devuelve JSON, lo que hace que CouchDB sea utilizable desde cualquier lenguaje o entorno de ejecución sin un controlador nativo.
Fauxton Admin UI
Panel de control basado en navegador para explorar bases de datos, ejecutar consultas Mango, editar documentos de diseño y configurar la replicación.
Mango Lenguaje de Consulta
Sintaxis de consulta JSON estilo MongoDB con selectores e índices declarativos — no es necesario escribir vistas de JavaScript para búsquedas comunes.
Diseño solo de fallas
El almacenamiento B-tree de solo anexar significa que CouchDB sobrevive a un corte de energía repentino sin corrupción y se recupera instantáneamente al reiniciar.
¿Por qué ejecutar Apache CouchDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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