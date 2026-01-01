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Lo que podés crear con Apache CouchDB

Apache CouchDB es una base de datos de documentos NoSQL de código abierto que almacena datos como documentos JSON y expone cada operación a través de una API HTTP/REST limpia. A diferencia de la mayoría de las bases de datos, CouchDB es multi-primaria por diseño — cada nodo acepta lecturas y escrituras, y los cambios fluyen entre nodos (e incluso clientes de navegador) a través de una replicación incremental que sobrevive a particiones de red y conectividad intermitente.

Alojar CouchDB en tu propio VPS te brinda una base de datos de grado de producción para aplicaciones móviles offline-first, despliegues en el borde y servicios web resilientes sin precios por documento ni límites gestionados por el proveedor. La consola web Fauxton incluida proporciona acceso administrativo completo para consultas, configuración de replicación, gestión de usuarios y edición de documentos de diseño.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Apache CouchDB

Replicación Multi-Primaria

Cada nodo acepta escrituras y sincroniza los cambios de forma incremental — perfecto para clusters activo-activo, nodos de borde y sincronización móvil con PouchDB o Couchbase Lite.

API HTTP/JSON

Cada operación es una solicitud HTTP estándar que devuelve JSON, lo que hace que CouchDB sea utilizable desde cualquier lenguaje o entorno de ejecución sin un controlador nativo.

Fauxton Admin UI

Panel de control basado en navegador para explorar bases de datos, ejecutar consultas Mango, editar documentos de diseño y configurar la replicación.

Mango Lenguaje de Consulta

Sintaxis de consulta JSON estilo MongoDB con selectores e índices declarativos — no es necesario escribir vistas de JavaScript para búsquedas comunes.

Diseño solo de fallas

El almacenamiento B-tree de solo anexar significa que CouchDB sobrevive a un corte de energía repentino sin corrupción y se recupera instantáneamente al reiniciar.

¿Por qué ejecutar Apache CouchDB en Hostinger?

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