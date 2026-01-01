Hasta un 69% de descuento en PostgreSQL

Deploy PostgreSQL in one click installation.

The world's most advanced open-source relational database â€” trusted for over 35 years for reliability, ACID compliance, and powerful SQL features.

LanzÃ¡ tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
Elegir plan
30 dÃ­as de garantÃ­a de devoluciÃ³n
Deploy PostgreSQL in one click installation.

ElegÃ­ un plan VPS para PostgreSQL

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
2 nÃºcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
4 nÃºcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
8 nÃºcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
2 nÃºcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
4 nÃºcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
8 nÃºcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitÃ¡s y mÃ¡s

Docker manager
Acceso rÃ¡pido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Docker manager
Acceso rÃ¡pido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

PodÃ©s pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Lo que podÃ©s crear con PostgreSQL

PostgreSQL is a battle-tested open-source relational database that handles everything from simple web-app backends to enterprise data warehouses. It supports the full SQL standard alongside JSON, arrays, full-text search, geospatial data via PostGIS, and hundreds of extensions â€” giving you the flexibility to model any kind of data without switching databases.

Running PostgreSQL on your own VPS means dedicated CPU and memory for query workloads, full control over configuration tuning and extension installation, and complete data sovereignty with no per-query cloud charges or storage caps imposed by managed services.

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Lo que podÃ©s crear con {name}

Funciones principales de PostgreSQL

ACID Compliance

Every transaction is fully atomic, consistent, isolated, and durable, so your data stays correct even during concurrent writes, crashes, or partial failures.

JSON & Hybrid Schemas

Store and query structured relational data alongside flexible JSONB documents in the same database, eliminating the need for a separate NoSQL store.

Advanced Indexing

B-tree, Hash, GiST, GIN, and BRIN indexes let you tune query performance for any access pattern â€” from simple lookups to full-text search and geospatial queries.

Rich Extension Ecosystem

PostGIS for geospatial data, pg_vector for AI embeddings, and hundreds of community extensions make PostgreSQL adaptable to virtually any use case.

Streaming Replication

Built-in logical and physical replication supports high-availability standby servers and point-in-time recovery for mission-critical production workloads.

Â¿Por quÃ© ejecutar PostgreSQL en Hostinger?

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Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.

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Docker manager integrado

PublicaciÃ³n en 1 clic

Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.

PublicaciÃ³n en 1 clic

Seguridad confiable

ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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ElegÃ­ la ubicaciÃ³n de servidor mÃ¡s cercana a tu audiencia y optimizÃ¡ la velocidad de carga. Tenemos data centers en AmÃ©rica del Norte, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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30 dÃ­as de garantÃ­a de devoluciÃ³n

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