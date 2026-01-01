Hasta un 70% de descuento en Apache Amoro

Implementá Apache Amoro con instalación de un clic.

Servicio de gestión de lakehouse de código abierto para tablas Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive y Paimon.

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VPS gestionado por IA
ARS 11.699 /mes
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Implementá Apache Amoro con instalación de un clic.

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66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
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Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
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Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Apache Amoro

Apache Amoro es un proyecto incubado de Apache que añade una capa de autogestión sobre formatos de lakehouse abiertos, proporcionando un panel web unificado para catálogos, tablas y autooptimización continua. Se integra con Flink, Spark y Trino para que los equipos de plataforma puedan centralizar el mantenimiento de tablas, la compactación de archivos, la expiración de instantáneas y las políticas de retención de datos en múltiples formatos de tabla desde un solo lugar.

Alojar Amoro por cuenta propia mantiene los metadatos del catálogo, las estadísticas de las tablas y la actividad del optimizador en la infraestructura que usted controla, libre de tarifas SaaS por tabla. La interfaz de usuario web incluida muestra los tamaños de las tablas, el progreso de la optimización, el historial de instantáneas y el acceso a la terminal SQL, proporcionando a los equipos de plataforma de datos una consola operativa que no existe en las implementaciones puras de Iceberg o Paimon.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Apache Amoro

Panel de control unificado de lakehouse

Explorá catálogos, esquemas, tablas, instantáneas y particiones en formatos Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive y Paimon desde una única interfaz web sin escribir SQL.

Motor auto-optimizador

Compacta continuamente archivos pequeños, fusiona eliminaciones y reescribe manifiestos en segundo plano para que las tablas de streaming y CDC se mantengan rápidas en las consultas sin trabajos de mantenimiento manuales.

Catálogo multiformato

Registrar catálogos internos de Amoro o conectarse a catálogos existentes de Hive Metastore, AWS Glue, REST y Hadoop, y gestionar cada formato de tabla compatible desde un único panel de control.

Contenedores de optimizador enchufables

Ejecute tareas de optimización en un contenedor local directamente o escale a contenedores de optimización externos de Flink, Spark o Kubernetes a medida que los volúmenes de datos crecen.

Terminal SQL integrada

Consultar e inspeccionar tablas directamente desde el panel usando la terminal local de Spark integrada, o conectar Kyuubi para acceso SQL compartido de grado de producción.

¿Por qué ejecutar Apache Amoro en Hostinger?

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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