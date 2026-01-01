Implementá Apache Amoro con instalación de un clic.
Servicio de gestión de lakehouse de código abierto para tablas Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive y Paimon.
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Lo que podés crear con Apache Amoro
Apache Amoro es un proyecto incubado de Apache que añade una capa de autogestión sobre formatos de lakehouse abiertos, proporcionando un panel web unificado para catálogos, tablas y autooptimización continua. Se integra con Flink, Spark y Trino para que los equipos de plataforma puedan centralizar el mantenimiento de tablas, la compactación de archivos, la expiración de instantáneas y las políticas de retención de datos en múltiples formatos de tabla desde un solo lugar.
Alojar Amoro por cuenta propia mantiene los metadatos del catálogo, las estadísticas de las tablas y la actividad del optimizador en la infraestructura que usted controla, libre de tarifas SaaS por tabla. La interfaz de usuario web incluida muestra los tamaños de las tablas, el progreso de la optimización, el historial de instantáneas y el acceso a la terminal SQL, proporcionando a los equipos de plataforma de datos una consola operativa que no existe en las implementaciones puras de Iceberg o Paimon.
Funciones principales de Apache Amoro
Panel de control unificado de lakehouse
Explorá catálogos, esquemas, tablas, instantáneas y particiones en formatos Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive y Paimon desde una única interfaz web sin escribir SQL.
Motor auto-optimizador
Compacta continuamente archivos pequeños, fusiona eliminaciones y reescribe manifiestos en segundo plano para que las tablas de streaming y CDC se mantengan rápidas en las consultas sin trabajos de mantenimiento manuales.
Catálogo multiformato
Registrar catálogos internos de Amoro o conectarse a catálogos existentes de Hive Metastore, AWS Glue, REST y Hadoop, y gestionar cada formato de tabla compatible desde un único panel de control.
Contenedores de optimizador enchufables
Ejecute tareas de optimización en un contenedor local directamente o escale a contenedores de optimización externos de Flink, Spark o Kubernetes a medida que los volúmenes de datos crecen.
Terminal SQL integrada
Consultar e inspeccionar tablas directamente desde el panel usando la terminal local de Spark integrada, o conectar Kyuubi para acceso SQL compartido de grado de producción.
¿Por qué ejecutar Apache Amoro en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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