Implementá Apache Doris con instalación en un clic.
Base de datos analítica MPP de alto rendimiento para informes en tiempo real, SQL ad-hoc y almacenamiento de datos unificado a escala de petabytes.
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Lo que podés crear con Apache Doris
Apache Doris es una base de datos de análisis MPP moderna y en tiempo real utilizada por miles de organizaciones, incluyendo JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan y ByteDance, para potenciar paneles de control, análisis ad-hoc y análisis orientados al cliente sobre cientos de terabytes de datos. Su motor de ejecución vectorizado, almacenamiento columnar y optimizador basado en costos ofrecen SQL en menos de un segundo a través de miles de millones de filas, manteniéndose compatible a nivel de protocolo con MySQL para que las herramientas y controladores de BI existentes se conecten sin cambios.
Alojar Doris en tu propio VPS mantiene la latencia de las consultas, las políticas de retención y los pipelines de ingesta bajo control directo, sin facturación por consulta ni dependencia de un proveedor. El frontend incluido ofrece una consola web integrada para el estado del clúster, el perfilado de consultas y la exploración de SQL.
Funciones principales de Apache Doris
SQL compatible con MySQL
Soporta el protocolo de comunicación de MySQL para que JDBC, ODBC, herramientas de BI y dashboards existentes se conecten a Doris sin cambios en el código.
Motor MPP vectorizado
El almacenamiento columnar con ejecución vectorizada y un optimizador basado en costos devuelve SQL en menos de un segundo en miles de millones de filas.
Ingesta en tiempo real
Carga en Streaming, Carga Rutinaria desde Kafka y los conectores de Flink/Spark ingresan datos frescos en tablas consultables en cuestión de segundos.
Consultas federadas de Lakehouse
Multi-Catalog lee directamente fuentes Hive, Iceberg, Hudi, Paimon y JDBC para que puedas consultar los datos del data lake sin copiarlos.
Consola web integrada
El frontend incluye una interfaz de usuario web para el estado del clúster, ejecutar SQL, inspeccionar perfiles de consulta y gestionar usuarios y roles.
¿Por qué ejecutar Apache Doris en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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