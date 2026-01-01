Apache Doris es una base de datos de análisis MPP moderna y en tiempo real utilizada por miles de organizaciones, incluyendo JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan y ByteDance, para potenciar paneles de control, análisis ad-hoc y análisis orientados al cliente sobre cientos de terabytes de datos. Su motor de ejecución vectorizado, almacenamiento columnar y optimizador basado en costos ofrecen SQL en menos de un segundo a través de miles de millones de filas, manteniéndose compatible a nivel de protocolo con MySQL para que las herramientas y controladores de BI existentes se conecten sin cambios.

Alojar Doris en tu propio VPS mantiene la latencia de las consultas, las políticas de retención y los pipelines de ingesta bajo control directo, sin facturación por consulta ni dependencia de un proveedor. El frontend incluido ofrece una consola web integrada para el estado del clúster, el perfilado de consultas y la exploración de SQL.