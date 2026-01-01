Implementá Songloft en un clic.
Servidor de música personal autoalojado con API compatible con Subsonic, sandbox de plugins JS y un reproductor web integrado.
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Lo que podés crear con Songloft
Songloft es un servidor de música personal liviano escrito en Go que escanea tu biblioteca local, extrae carátulas y metadatos de archivos MP3, FLAC, WAV, APE, OGG y M4A, y transmite todo a través de una interfaz web integrada o cualquier cliente compatible con Subsonic. Un sandbox de plugins QuickJS extiende el servidor con fuentes de audio personalizadas, proveedores de metadatos y control de dispositivos sin recompilar el binario.
Alojar Songloft por tu cuenta mantiene tu colección de música, historial de escucha y sesiones autenticadas con JWT completamente en tu VPS — sin telemetría, sin análisis de terceros y sin un catálogo comercial rotativo que decida qué permanece disponible. El binario sin CGO funciona cómodamente en hardware de baja potencia mientras sigue manejando la transcodificación al vuelo y sesiones multidispositivo.
Funciones principales de Songloft
Soporte para API Subsonic
Conectá cualquier cliente móvil o de escritorio compatible con Subsonic y transmití tu biblioteca sin estar atado a una única aplicación oficial.
JS plugin zona de pruebas
Los plugins basados en QuickJS con un modelo de permisos y recarga en caliente te permiten agregar fuentes de audio personalizadas, proveedores de metadatos e integraciones de dispositivos.
Escaneo de biblioteca local
El escaneo automático de carpetas extrae etiquetas y carátulas de archivos MP3, FLAC, WAV, APE, OGG y M4A para que tu biblioteca se mantenga actualizada a medida que agregás canciones.
Reproductor web integrado
Un frontend web completo viene con la imagen completa, lo que te proporciona un reproductor basado en navegador listo para usar, sin necesidad de desplegar un cliente separado.
Autenticación JWT
La autenticación JWT de doble token con tokens de acceso y actualización separados soporta sesiones multidispositivo y revocación por dispositivo.
REST API con Swagger
Una API REST documentada con Swagger UI integrado facilita la integración de Songloft con clientes personalizados, automatizaciones y paneles de control.
¿Por qué ejecutar Songloft en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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