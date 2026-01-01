Clona cualquier sitio web. Modifícalo con IA.

Introduce una URL para recrear cualquier sitio web como un sitio totalmente editable y personalízalo con IA. No necesitas conocimientos de programación ni contratar una agencia.

No se requiere tarjeta de crédito

Un clonador de sitios web que te da margen de mejora.

Conserva la estructura que te guste y luego cambia las partes que no te gusten.
Un clonador de sitios web que te da margen de mejora.

Generar desde URL

Simplemente pega un enlace a cualquier sitio web existente y la IA recreará su contenido, estructura y diseño como un sitio editable sobre el que podrás construir.
Reescribe el contenido, añade secciones o cambia el diseño con la ayuda de un chat con IA o mediante la función de arrastrar y soltar. Conserva lo que funciona y actualiza lo que no.
Edita, aloja y publica tu sitio web recreado en un solo lugar, sin depender de desarrolladores ni escribir código.

Sea cual sea el trabajo, llega más rápido con la IA.

Migraciones, rediseños, proyectos para clientes y mucho más. Olvídese de la configuración repetitiva y pase directamente al trabajo que realmente importa.
Sea cual sea el trabajo, llega más rápido con la IA.

Migrar sin empezar de cero

Traslada tu sitio web desde WordPress, otro creador de sitios web o cualquier otra plataforma sin tener que reconstruir manualmente cada página.
Actualizar un sitio web antiguo con funciones que nunca admitió, desde reservas y paneles de control de clientes hasta comercio electrónico.
Empieza con un sitio web ya existente y, a continuación, modifica el contenido, la estructura y las funciones para adaptarlos a una nueva marca, oferta o público objetivo.
Importa el sitio web existente de un cliente como punto de partida y, a continuación, personalízalo según sus especificaciones sin necesidad de reconstruirlo manualmente.
Rediseña tu sitio web y luego utiliza la IA para adaptar el contenido a nuevos idiomas y mercados.
Convierte un sitio web existente en un entorno de pruebas editable para experimentar con nuevos diseños, la imagen de marca o los mensajes antes de su lanzamiento oficial.

Cómo clonar un sitio web con IA

01

Pegue la URL

Introduce el enlace a una página web y pídele a la IA que la clone. La IA analiza su contenido, diseño y estructura para recrearla como una página web editable.
02

Revisar y personalizar

Tu sitio web rediseñado está listo para editar. Chatea con la IA para reescribir el contenido, actualizar el diseño o añadir nuevas secciones hasta que todo quede perfecto.
03

Publica con un solo clic.

Una vez que estés satisfecho con tu sitio web, publícalo con un solo clic. El alojamiento, tu dominio y todo lo necesario para publicarlo ya están incluidos.

Descubre qué más puedes crear con Hostinger AI Builder.

Prototipos

Jugadores más valiosos

aplicaciones SaaS

Herramientas personalizadas impulsadas por IA

Aplicaciones y tiendas de comercio electrónico

Aplicaciones de reserva

Empieza con la página web que ya tienes. Así llegarás a la siguiente versión más rápido.

Comienza gratis

No se requiere tarjeta de crédito

Preguntas frecuentes sobre el clonador de sitios web con IA

El clonador de sitios web es una función de Hostinger AI Builder que recrea un sitio web existente a partir de una URL, capturando su estructura, estilos y contenido como un proyecto interactivo y editable. Simplemente pega un enlace y la IA creará un punto de partida que podrás personalizar libremente.

La clonación de sitios web está diseñada para cualquier persona que ya tenga un sitio web en mente, ya sea propio, de un cliente o de uno del que esté migrando. Es especialmente útil para propietarios de pequeñas empresas que desean actualizar un sitio web obsoleto sin contratar una agencia, para autónomos y agencias que necesitan reconstruir los sitios web de sus clientes con mayor rapidez, y para cualquier persona que migre desde otro creador de sitios web, WordPress o una plataforma similar.

Puedes generar una nueva versión de cualquier sitio web cuya URL proporciones, siempre que seas el propietario o tengas permiso para usarla. AI Builder analiza el contenido visible y la estructura del sitio para crear tu versión; los resultados pueden variar según la complejidad del sitio original.

Sí, la edición es la clave. Una vez que se genera tu sitio web, puedes cambiar el texto, los colores, las imágenes, el diseño y los componentes, ya sea seleccionando elementos directamente o describiendo el cambio en el chat de IA.

Sí. Si desea un mayor control, dispone de edición de código completa, lo que le permite personalizar el proyecto más allá del editor visual y adaptarlo a sus necesidades.

El resultado generado es un punto de partida aproximado, no una copia exacta. Es posible que algunos diseños, animaciones o elementos altamente personalizados no se reproduzcan con precisión. A partir de ahí, puede ajustar cualquier cosa, desde el diseño hasta el contenido, utilizando las indicaciones de la IA o editando manualmente arrastrando y soltando elementos.

Ninguno. Simplemente pega una URL y describe los cambios que quieras hacer en lenguaje sencillo. AI Builder se encarga del resto; no se requieren conocimientos técnicos ni de diseño.

Puedes empezar gratis, sin necesidad de tarjeta de crédito. Recibirás créditos de IA para generar y editar tu primer sitio web recreado. Cuando estés listo para publicar, elige un plan de pago; el alojamiento y el dominio ya están incluidos.

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.