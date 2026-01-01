Convertí tu idea en un prototipo funcional con IA en minutos
Prototipado con IA que va más allá de un mockup estático
Describilo
Totalmente interactivo
Compartible por link
Editable por chat
Se ve real
Escalable
Cómo crear un prototipo interactivo con IA
Describí tu idea
Refiná chateando
Compartí y recibí feedback
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Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎
Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.
Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.
No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.
Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.
Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.
Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!
Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.
Prototipado con IA: preguntas frecuentes
¿Qué es la creación de prototipos o prototipado con IA?
El prototipado con IA es el proceso de convertir una idea en una vista previa interactiva y funcional de tu app o sitio web, usando IA para eel diseño, la maquetación y la funcionalidad. En vez de pasar semanas en herramientas de diseño o esperar a un desarrollador, simplemente describís lo que querés y la IA lo construye en minutos. Con Horizons, tu prototipo no es solo un mockup, es una vista previa funcional y compartible que podés probar y refinar antes de comprometerte con el desarrollo completo.
¿Querés saber más sobre el proceso de prototipado? Consultá nuestra guía de prototipado de software para profundizar.
¿Para quiénes es el prototipado con IA de Horizons?
Cualquier persona que tenga una idea y quiera visualizarla, probarla o compartirla antes de avanzar con el desarrollo completo. Por ejemplo:
- Fundadores y emprendedores: validá tu concepto con inversores o primeros usuarios antes de invertir en desarrollo.
- Product managers: convertí requisitos en prototipos interactivos para alinear a todos los involucrados y reducir las rondas de revisión.
- Freelancers y agencias: mostrá a tus clientes exactamente cómo se va a ver y funcionar su proyecto antes de crearlo.
- Diseñadores: llevá tus conceptos a la práctica sin depender de un desarrollador.
- Cualquier persona con una idea: si podés describirla, Horizons puede crearla.
No necesitás saber de diseño, programar ni tener conocimientos técnicos.
¿Qué diferencia hay entre un wireframe y un prototipo?
Un wireframe es un esquema visual básico: muestra la estructura y la distribución de una página, sin estilo ni interactividad. Un prototipo va más allá: se ve y se siente como el producto real, con interacciones funcionales, contenido real y un diseño listo para probar. Con Horizons, podés saltear la etapa del wireframe y pasar directo a un prototipo completamente interactivo con solo describir lo que necesitás.
¿Cuál es la diferencia entre un prototipo y un MVP?
Un prototipo y un producto mínimo viable (MVP) suelen confundirse, pero tienen objetivos distintos.
Un prototipo sirve para visualizar y validar una idea. Es una vista previa interactiva que podés compartir con equipos involucrados, inversores o usuarios para recibir comentarios antes de avanzar con el desarrollo completo. No hace falta que sea totalmente funcional ni que esté listo para uso público.
Un MVP es la primera versión real y funcional del producto, creada con las funciones mínimas necesarias para lanzarlo, conseguir los primeros usuarios y empezar a aprender a partir del uso real.
En resumen: el prototipo te ayuda a validar tu idea, y el MVP te permite probarla en el mundo real. Con Horizons, podés hacer las dos cosas: empezar con un prototipo, recibir feedback y convertirlo en un producto completamente funcional sin tener que arrancar de cero. Conocé más en nuestra guía sobre prototipos y MVP.
¿Necesito saber diseño o programación para crear un prototipo?
No, nada. Horizons usa un enfoque conversacional para crear proyectos, el llamado "vibe coding". Solo tenés que describir lo que querés con palabras simples y la IA lo crea por vos en tiempo real. ¿Querés ajustar el diseño? Pedilo. ¿Necesitás cambiar un flujo de usuario? Describilo. Si el concepto es nuevo para vos, nuestra guía de vibe coding te explica todo lo que necesitás saber.
¿Cómo hago para compartir mi prototipo y obtener feedback?
Cuando tu prototipo esté listo, podés publicarlo y compartirlo con quien quieras mediante un link a los equipos involucrados, inversores, clientes o usuarios de prueba. Van a poder interactuar con él directamente, y vos vas a poder seguir ajustándolo según sus comentarios con solo chatear con Horizons.
¿Puedo transformar mi prototipo en un producto real y en vivo con Hostinger?
Sí. Y ahí es donde Horizons se diferencia de las herramientas tradicionales de prototipado. Cuando quieras pasar del prototipo, publicá tu proyecto como sitio web o app completamente funcional con un solo clic. El hosting, el dominio y el email profesional están incluidos en tu plan.
Además, como Horizons incluye un backend integrado, tu prototipo ya cuenta con bases de datos, cuentas de usuario y almacenamiento de archivos listos para usar. Así, cuando necesites escalar, ya tenés todo preparado. No hace falta rehacer nada desde cero ni usar herramientas externas.
¿Cuánto cuesta construir un prototipo con AI Builder prototype builder?
Podés empezar gratis, sin necesidad de poner la tarjeta de crédito. Una vez que ingreses, vas a recibir 5 créditos de IA para arrancar a crear de inmediato. El uso de créditos depende de la complejidad de cada prompt: los ajustes simples cuestan menos de un crédito, mientras que las creaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratuitos alcanzan para describir tu prototipo, verlo cobrar vida y tener una idea real de Horizons antes de comprometerte a algo. Cuando estés listo para publicar, solo tenés que pasarte a uno de nuestros planes pagos. El hosting y el dominio ya están incluidos, solo queda hacer clic en publicar.