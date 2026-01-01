Convertí tu idea en un prototipo funcional con IA en minutos

Pasá de una idea inicial a algo que podés compartir, probar y mejorar, sin saber diseño ni programación. Describí tu idea, Horizons la crea en minutos.
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Convertí tu idea en un prototipo funcional con IA en minutos

Prototipado con IA que va más allá de un mockup estático

Hacé realidad desde simples ideas hasta app completas con solo describir lo que necesitás.
Prototipado con IA que va más allá de un mockup estático

Describilo

Simplemente describa lo que desea construir y AI Builder lo hará realidad, completamente funcional y listo para compartir.Sin herramientas de diseño, sin codificación, sin esperas.Cualquiera en el equipo puede construir e iterar.
Botones, formularios y flujos de usuario reales: tu prototipo funciona como el producto final, para que los equipos puedan testearlo en vez de solo verlo.
Sin descargas, sin herramientas de diseño ni pases complicados: solo enviá un link para que cualquiera pueda interactuar con tu prototipo. Compartilo con usuarios, inversores, clientes o tu equipo y recibí feedback.
¿Querés cambiar el diseño, agregar una pantalla o ajustar un flujo de usuario? Describilo y Horizons lo actualiza en tiempo real, sin tener que empezar de cero.
No es un wireframe ni un boceto básico, es una vista previa que representa con precisión cómo se va a ver y funcionar tu producto final.
¿Listo para convertirlo en un producto online? Las cuentas de usuario, bases de datos, flujos de reserva, integraciones de ecommerce y mucho más ya vienen incluidos, podés seguir trabajando sobre lo que ya tenés. Después, publicalo con 1 clic, con hosting y dominio incluidos.

Cómo crear un prototipo interactivo con IA

01

Describí tu idea

Contale a la IA qué querés prototipar: un sitio, una app web o un producto, y mirá cómo toma forma en minutos.
02

Refiná chateando

Afiná tu prototipo chateando con la IA: ajustá diseños, flujos y el contenido hasta que quede perfecto.
03

Compartí y recibí feedback

Compartí tu prototipo con interesados clave, inversores o clientes y recibí feedback real. Después, seguí ajustándolo hasta que esté listo para desarrollar o lanzar.

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Errores comunes a evitar

Errores comunes a evitar

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CRM de WhatsApp

Herramientas internas

Presentación comercial

Apps y tiendas de ecommerce

Página y app de reservas de turnos

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

¿Querés convertir tu idea en un prototipo funcional?

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Prototipado con IA: preguntas frecuentes

El prototipado con IA es el proceso de convertir una idea en una vista previa interactiva y funcional de tu app o sitio web, usando IA para eel diseño, la maquetación y la funcionalidad. En vez de pasar semanas en herramientas de diseño o esperar a un desarrollador, simplemente describís lo que querés y la IA lo construye en minutos. Con Horizons, tu prototipo no es solo un mockup, es una vista previa funcional y compartible que podés probar y refinar antes de comprometerte con el desarrollo completo.

¿Querés saber más sobre el proceso de prototipado? Consultá nuestra guía de prototipado de software para profundizar.

Cualquier persona que tenga una idea y quiera visualizarla, probarla o compartirla antes de avanzar con el desarrollo completo. Por ejemplo:

  • Fundadores y emprendedores: validá tu concepto con inversores o primeros usuarios antes de invertir en desarrollo.
  • Product managers: convertí requisitos en prototipos interactivos para alinear a todos los involucrados y reducir las rondas de revisión.
  • Freelancers y agencias: mostrá a tus clientes exactamente cómo se va a ver y funcionar su proyecto antes de crearlo.
  • Diseñadores: llevá tus conceptos a la práctica sin depender de un desarrollador.
  • Cualquier persona con una idea: si podés describirla, Horizons puede crearla.

No necesitás saber de diseño, programar ni tener conocimientos técnicos.

Un wireframe es un esquema visual básico: muestra la estructura y la distribución de una página, sin estilo ni interactividad. Un prototipo va más allá: se ve y se siente como el producto real, con interacciones funcionales, contenido real y un diseño listo para probar. Con Horizons, podés saltear la etapa del wireframe y pasar directo a un prototipo completamente interactivo con solo describir lo que necesitás.

Un prototipo y un producto mínimo viable (MVP) suelen confundirse, pero tienen objetivos distintos.

Un prototipo sirve para visualizar y validar una idea. Es una vista previa interactiva que podés compartir con equipos involucrados, inversores o usuarios para recibir comentarios antes de avanzar con el desarrollo completo. No hace falta que sea totalmente funcional ni que esté listo para uso público.

Un MVP es la primera versión real y funcional del producto, creada con las funciones mínimas necesarias para lanzarlo, conseguir los primeros usuarios y empezar a aprender a partir del uso real.

En resumen: el prototipo te ayuda a validar tu idea, y el MVP te permite probarla en el mundo real. Con Horizons, podés hacer las dos cosas: empezar con un prototipo, recibir feedback y convertirlo en un producto completamente funcional sin tener que arrancar de cero. Conocé más en nuestra guía sobre prototipos y MVP.

No, nada. Horizons usa un enfoque conversacional para crear proyectos, el llamado "vibe coding". Solo tenés que describir lo que querés con palabras simples y la IA lo crea por vos en tiempo real. ¿Querés ajustar el diseño? Pedilo. ¿Necesitás cambiar un flujo de usuario? Describilo. Si el concepto es nuevo para vos, nuestra guía de vibe coding te explica todo lo que necesitás saber.

Cuando tu prototipo esté listo, podés publicarlo y compartirlo con quien quieras mediante un link a los equipos involucrados, inversores, clientes o usuarios de prueba. Van a poder interactuar con él directamente, y vos vas a poder seguir ajustándolo según sus comentarios con solo chatear con Horizons.

Sí. Y ahí es donde Horizons se diferencia de las herramientas tradicionales de prototipado. Cuando quieras pasar del prototipo, publicá tu proyecto como sitio web o app completamente funcional con un solo clic. El hosting, el dominio y el email profesional están incluidos en tu plan.

Además, como Horizons incluye un backend integrado, tu prototipo ya cuenta con bases de datos, cuentas de usuario y almacenamiento de archivos listos para usar. Así, cuando necesites escalar, ya tenés todo preparado. No hace falta rehacer nada desde cero ni usar herramientas externas.

Podés empezar gratis, sin necesidad de poner la tarjeta de crédito. Una vez que ingreses, vas a recibir 5 créditos de IA para arrancar a crear de inmediato. El uso de créditos depende de la complejidad de cada prompt: los ajustes simples cuestan menos de un crédito, mientras que las creaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratuitos alcanzan para describir tu prototipo, verlo cobrar vida y tener una idea real de Horizons antes de comprometerte a algo. Cuando estés listo para publicar, solo tenés que pasarte a uno de nuestros planes pagos. El hosting y el dominio ya están incluidos, solo queda hacer clic en publicar.

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