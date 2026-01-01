Website Builder and Horizons are now AI Builder

Creá hoy tu sitio o app con vibe coding

Describí lo que querés, Horizons te lo crea. Publicá en 1 clic sin necesidad de saber programar.

Creá cualquier tipo de página web

Sitios para negocios, portfolios, blogs, landing pages o lo que quieras, Horizons los arma al instante.

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Nunca fue más fácil empezar

01

Describí tu idea o elegí una plantilla

Describí tu idea para que la IA la haga realidad o elegí una plantilla prediseñada.
02

Hacé cambios fácilmente

Pedile a la IA que edite lo que quieras, desde el texto y el diseño hasta la funcionalidad. Cambiá los textos y las imágenes vos mismo en el editor de contenido.
03

Publicá con 1 clic

Cuando te guste cómo quedó, publicá tu sitio web con un clic en un dominio personalizado.

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Buzones de correo 2 por sitio web: gratis durante 1 año.
Dominio personalizado gratis por 1 año.
5 créditos de IA para creación de sitios web
400+ plantillas para sitios web
Hosting web rápido y seguro
Pedile ayuda al chatbot de Kodee
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Para negocios en crecimiento. Sitios web ilimitados, herramientas de IA, ecommerce y flexibilidad total.
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Para negocios que necesitan máximo rendimiento y escalabilidad.
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Las funcionalidades ilimitadas están sujetas a nuestra Política de uso justo.

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Transformá palabras en páginas y apps

Describí lo que quieras: una página de reservas, una tienda online, un portal de clientes o cualquier otra cosa. Horizons lo diseña, lo crea y publica en minutos.
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Todo para publicar

Hosting, dominio, email y SEO, todo incluido. Sin cuentas separadas ni configuraciones complicadas.

Backend integrado

Bases de datos, cuentas de usuario y almacenamiento de archivos, todo integrado y sin herramientas externas.

IA integrada

Agregá un chatbot o una búsqueda inteligente a tu página o app web, sin cuenta de terceros ni facturación separada.

Integraciones avanzadas, fácil configuración

Stripe viene integrado y listo para usar. PayPal, Google AdSense y más también son compatibles y se configuran fácil, para que nunca te quedes sin opciones.

Crealo una vez y ganá con eso

Publicá tu proyecto como plantilla editable y ganá una comisión cada vez que alguien compre Horizons a través de ella.

Con el respaldo de Hostinger

Con la confianza de más de 5 millones de clientes en 150+ países. 20 años de experiencia.

Una plantilla, tu sitio web personalizado

Elegí una plantilla profesional, personalizala con IA o edición visual y publicá tu web más rápido.
Todas las plantillas
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

¿No encontrás la plantilla que necesitás? Describila, la IA la va a crear para vos.

Crear con IA

No solo lo decimos nosotros

Nos enorgullece apoyar a creadores y empresas de todo el mundo. Esto es lo que algunos de ellos opinaron.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

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