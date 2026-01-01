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No solo lo decimos nosotros
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎
Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.
Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.
No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.
Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.
Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.
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Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!
Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.
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