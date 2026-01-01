La IA te da una buena base para empezar. Pero al momento de querer personalizar o depurar, la edición de código te permite tomar el control. Podés abrir cualquier archivo, hacer cambios precisos y ver los resultados al instante en la vista previa.

No importa si estás puliendo el resultado de la IA, incorporando lógica personalizada o dividiendo componentes para mayor claridad, siempre tenés el control total.