Creador de apps con IA que hace realidad tus ideas
Cómo crear una app con IA
Definí tu idea y las funciones clave
Describí tu idea o elegí una plantilla
Editá, testeá y publicá
¿Querés algunas ideas de apps web sin código?
App web CRM
Seguimiento de presupuesto para PPC
Reservas para restaurantes
App web de reseñas
Generador de facturas
Creador de currículums
App web de podcast
Creá más rápido, más fácil y mejor con Hostinger Horizons, el creador de apps con IA
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Preguntas frecuentes sobre el creador de apps con IA
¿Qué es un creador de apps con IA?
Un creador de apps con IA es una herramienta que te permite crear aplicaciones o sitios web usando inteligencia artificial en vez de programación tradicional. Vos describís lo que querés crear, y la IA genera la estructura, la lógica y la interfaz de la aplicación por vos, haciendo que la creación de aplicaciones sea accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.
¿Puedo crear una app web sin tener experiencia en programación?
Sí. Gracias a Horizons, hoy no hace falta tener experiencia en programación para poder crear una app web. Si bien el desarrollo tradicional requiere aprender lenguajes como HTML, CSS o JavaScript, y frameworks como Node.js o Django, las herramientas sin código y con IA como Hostinger Horizons te permiten generar una app web funcional al instante describiendo tu idea en tus propias palabras, sin escribir código.
Consultá más info en nuestra guía sobre cómo crear una app web.
¿El Creador de apps con IA Horizons sirve para startups o MVPs?
Sí. Es ideal para startups, emprendedores y equipos que buscan validar ideas rápidamente. Podés crear e iterar una app web sin tener que contratar desarrolladores, de modo tal que probar MVPs y obtener feedback temprano es más fácil.
¿Cuánto cuesta crear una app?
Los costos de desarrollo de aplicaciones web pueden variar ampliamente. Construir una aplicación usted mismo puede ser asequible pero requiere tiempo y habilidades técnicas, mientras que contratar un equipo de desarrollo puede costar miles de dólares.
Usar una plataforma sin código como Hostinger AI Builder es una opción accesible y económica. Los planes son asequibles, comenzando desde ARS 3.899/mes. Le permiten desarrollar y lanzar aplicaciones sin una fuerte inversión inicial.
Para un desglose detallado, vea cuanto cuesta una aplicación web.
¿En cuánto tiempo puedo crear una app con IA?
Podés pasar de la idea a la app en minutos. Una vez que describís tu idea de app, la IA crea una app web completamente funcional en segundos. A partir de ahí, podés refinar funciones, perfeccionar diseños y probar tu app antes del lanzamiento.
¿Qué herramientas necesito para armar una app web?
Para la codificación, necesitará un editor de código (como Visual Studio Code), control de versiones (como GitHub) y herramientas de implementación. Con un creador de aplicaciones sin código como Hostinger AI Builder, solo necesita una plataforma: se encarga de la creación, el alojamiento y la implementación de aplicaciones en un flujo continuo.
¿Qué tipo de apps puedo armar con un creador de apps con IA, sin programar?
Podés crear una amplia gama de apps web, incluyendo herramientas internas, paneles de control, MVPs, aplicaciones de negocios, sistemas de reservas, SaaS y aplicaciones web interactivas.
El creador de apps con IA Hostinger Horizons está diseñado para el desarrollo de apps web, no para aplicaciones móviles nativas.
¿Cómo hago para testear, solucionar problemas y publicar una app web?
Antes de publicarla, podés previsualizar y probar tu app web para asegurarte de que todo funcione como esperás. Con Hostinger Horizons, podés testear tu app en un entorno sandbox y solucionar problemas rápidamente pidiéndole a la IA que haga ajustes, sin necesidad de programar ni depurar manualmente.
Una vez que todo se vea bien, publicá tu app web online al instante con 1 solo clic. El hosting ya está incluido, así que no tenés que preocuparte por la configuración del deploy.
Para más detalles, explorá nuestra guía para testear apps web.
¿Puedo personalizar la app después de que la IA la crea?
¡Sí! Una vez que la IA genera tu sitio web, podés seguir editándolo. Si solo querés cambiar texto y código, no hace falta que gastes créditos de IA, podés hacerlo directamente.
También podés usar Hostinger Horizons para hacer cambios y generar versiones nuevas de tu app o sitio, siempre y cuando tengas suficientes créditos de mensajes. Solo tenés que describirle al creador de apps web con IA los cambios que te gustaría hacer.
¿Cómo se gestiona la seguridad de mi app web?
La seguridad de las apps web incluye la configuraración de un certificado SSL, la gesitón de permisos, la protección de los datos de los usuarios y el monitoreo de amenazas. Hostinger Horizons se encarga de las medidas de seguridad esenciales por defecto, pero podés leer más sobre las mejores prácticas de seguridad para apps web.
¿Voy a necesitar hacer el mantenimiento de mi app web después de lanzarla?
El mantenimiento de una app web implica tenerla actualizada, segura y funcionando sin problemas. Esto incluye corregir errores, actualizar componentes de software y mejorar funciones con el tiempo. Herramientas como Horizons simplifican el mantenimiento al incluir actualizaciones y hosting en una sola plataforma.
¿Cómo hago para monetizar o ganar plata con una app web?
Hay muchas formas de monetizar o ganar plata con una app web. Podés cobrar suscripciones, vender accesos exclusivos, mostrar anuncios, ofrecer funciones premium (modelo "freemium") y vender herramientas y contenido especializado. Hostinger Horizons se integra con sistemas de pago, lo que te facilita ofrecer funciones o servicios pagos.
Podés chequear nuestros consejos sobre cómo monetizar una app web.
¿Qué es mejor? ¿Una app web o un sitio web?
Los sitios web muestran contenido estático o semidinámico. Las apps web, en cambio, ofrecen funciones interactivas como cuentas de usuario o actualizaciones en tiempo real. Cuál conviene más es algo que depende de tus objetivos.
Podés leer más en nuestra comparativa entre app web y sitio web.
¿Qué es mejor? ¿Una app web o una app móvil?
Las apps web funcionan en navegadores. Las móviles, en cambio, se descargan en los dispositivos. Por otra parte, las apps web son más fáciles de actualizar y lanzar, mientras que las móviles ofrecen mejor integración con el dispositivo.
Conocé todas las ventajas y desventajas consultando nuestra guía comparativa entre app web y app móvil.