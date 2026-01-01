Creador de apps con IA que hace realidad tus ideas

Podés crear apps web interactivas usando solo tus palabras, con un creador de apps con IA, sin programar.
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Creador de apps con IA que hace realidad tus ideas

Cómo crear una app con IA

01

Definí tu idea y las funciones clave

Empezá por definir el problema principal que tu app web va a resolver y elegí las funciones.
02

Describí tu idea o elegí una plantilla

Contale a la IA tu idea para que la haga realidad o elegí una plantilla prediseñada.
03

Editá, testeá y publicá

Configurá tu app, testeala y, cuando esté lista, publicala online en un clic gracias a Hostinger Horizons.
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¿Querés algunas ideas de apps web sin código?

Conocé ejemplos reales de lo que podés armar con Hostinger Horizons, desde sitios web personales hasta herramientas para negocios, todas creadas con IA a partir de prompts simples.
¿Querés algunas ideas de apps web sin código?

App web CRM

Organizá y gestioná tus contactos fácilmente. Mantené un registro de reuniones y detalles para poder cuidar mejor cada vínculo.Empezar a crear
Hacé un seguimiento del rendimiento de tus campañas en todas las plataformas, manteniendo los costos totales bajo control.Empezar a crear
Hacé que tus clientes puedan explorar la carta, reservar mesa y especificar preferencias de comida, todo en la misma app.Empezar a crear
Sumá rápidamente opiniones e ideas de tus usuarios para mejorar tu producto o servicio.Empezar a crear
Creá y enviá en minutos facturas profesionales y personalizables. Dale a tu negocio una imagen impecable.Empezar a crear
Ayudá a los usuarios a crear currículums destacados con pasos guiados y sugerencias de contenido de IA.Empezar a crear
Compartí, organizá y transmití episodios de podcast en una plataforma moderna y fácil de usar.Empezar a crear

Creá más rápido, más fácil y mejor con Hostinger Horizons, el creador de apps con IA

Creador de apps web con IA, todo en uno

Desde el código y el diseño hasta el contenido y el SEO: deje que Hostinger AI Builder se encargue de todo.Conecte Stripe y el backend integrado para lanzar aplicaciones web reales y operativas.

Hecho para avanzar rápido, no para complicarte

Solo tenés que describir tu idea, la inteligencia artificial le da vida rápido y la deja lista para publicar. Funciona en más de 80 idiomas, así podés crear con tus propias palabras.

Publicá rápido, crecé rapidísimo

Publicá con 1 clic y obtené hosting seguro y rápido, dominio personalizado, email profesional y mucho más, todo desde un solo lugar. No necesitás soluciones externas.

La mejor tecnología

Horizons funciona con modelos de lenguaje confiables y herramientas de última generación para ofrecer código, contenido y diseño de alta calidad para tus ideas más ambiciosas de apps web.

¿Estás listo para ver tu idea de proyecto hecha realidad?

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No hace falta poner la tarjeta.

¿Querés profundizar más?

Explorá tutoriales, guías prácticas e instrucciones paso a paso para pasar de principiante a experto en IA en poco tiempo. Encontrá todo lo que necesitás para crear tu primer proyecto de IA y más.
Guía de inicio rápido

Guía de inicio rápido

Tutorial
Video
Mejorá tus prompts

Mejorá tus prompts

Tutorial
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Errores comunes a evitar

Errores comunes a evitar

Tutorial
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Preguntas frecuentes sobre el creador de apps con IA

Aquí están todas las respuestas a algunas de las dudas más comunes sobre la creación de apps web.

Un creador de apps con IA es una herramienta que te permite crear aplicaciones o sitios web usando inteligencia artificial en vez de programación tradicional. Vos describís lo que querés crear, y la IA genera la estructura, la lógica y la interfaz de la aplicación por vos, haciendo que la creación de aplicaciones sea accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.

Sí. Gracias a Horizons, hoy no hace falta tener experiencia en programación para poder crear una app web. Si bien el desarrollo tradicional requiere aprender lenguajes como HTML, CSS o JavaScript, y frameworks como Node.js o Django, las herramientas sin código y con IA como Hostinger Horizons te permiten generar una app web funcional al instante describiendo tu idea en tus propias palabras, sin escribir código.

Consultá más info en nuestra guía sobre cómo crear una app web.

Sí. Es ideal para startups, emprendedores y equipos que buscan validar ideas rápidamente. Podés crear e iterar una app web sin tener que contratar desarrolladores, de modo tal que probar MVPs y obtener feedback temprano es más fácil.

Los costos de desarrollo de aplicaciones web pueden variar ampliamente. Construir una aplicación usted mismo puede ser asequible pero requiere tiempo y habilidades técnicas, mientras que contratar un equipo de desarrollo puede costar miles de dólares.

Usar una plataforma sin código como Hostinger AI Builder es una opción accesible y económica. Los planes son asequibles, comenzando desde ARS 3.899/mes. Le permiten desarrollar y lanzar aplicaciones sin una fuerte inversión inicial.

Para un desglose detallado, vea cuanto cuesta una aplicación web.

Podés pasar de la idea a la app en minutos. Una vez que describís tu idea de app, la IA crea una app web completamente funcional en segundos. A partir de ahí, podés refinar funciones, perfeccionar diseños y probar tu app antes del lanzamiento.

Para la codificación, necesitará un editor de código (como Visual Studio Code), control de versiones (como GitHub) y herramientas de implementación. Con un creador de aplicaciones sin código como Hostinger AI Builder, solo necesita una plataforma: se encarga de la creación, el alojamiento y la implementación de aplicaciones en un flujo continuo.

Podés crear una amplia gama de apps web, incluyendo herramientas internas, paneles de control, MVPs, aplicaciones de negocios, sistemas de reservas, SaaS y aplicaciones web interactivas.

El creador de apps con IA Hostinger Horizons está diseñado para el desarrollo de apps web, no para aplicaciones móviles nativas.

Antes de publicarla, podés previsualizar y probar tu app web para asegurarte de que todo funcione como esperás. Con Hostinger Horizons, podés testear tu app en un entorno sandbox y solucionar problemas rápidamente pidiéndole a la IA que haga ajustes, sin necesidad de programar ni depurar manualmente.

Una vez que todo se vea bien, publicá tu app web online al instante con 1 solo clic. El hosting ya está incluido, así que no tenés que preocuparte por la configuración del deploy.

Para más detalles, explorá nuestra guía para testear apps web.

¡Sí! Una vez que la IA genera tu sitio web, podés seguir editándolo. Si solo querés cambiar texto y código, no hace falta que gastes créditos de IA, podés hacerlo directamente.

También podés usar Hostinger Horizons para hacer cambios y generar versiones nuevas de tu app o sitio, siempre y cuando tengas suficientes créditos de mensajes. Solo tenés que describirle al creador de apps web con IA los cambios que te gustaría hacer.

La seguridad de las apps web incluye la configuraración de un certificado SSL, la gesitón de permisos, la protección de los datos de los usuarios y el monitoreo de amenazas. Hostinger Horizons se encarga de las medidas de seguridad esenciales por defecto, pero podés leer más sobre las mejores prácticas de seguridad para apps web.

El mantenimiento de una app web implica tenerla actualizada, segura y funcionando sin problemas. Esto incluye corregir errores, actualizar componentes de software y mejorar funciones con el tiempo. Herramientas como Horizons simplifican el mantenimiento al incluir actualizaciones y hosting en una sola plataforma.

Hay muchas formas de monetizar o ganar plata con una app web. Podés cobrar suscripciones, vender accesos exclusivos, mostrar anuncios, ofrecer funciones premium (modelo "freemium") y vender herramientas y contenido especializado. Hostinger Horizons se integra con sistemas de pago, lo que te facilita ofrecer funciones o servicios pagos.

Podés chequear nuestros consejos sobre cómo monetizar una app web.

Los sitios web muestran contenido estático o semidinámico. Las apps web, en cambio, ofrecen funciones interactivas como cuentas de usuario o actualizaciones en tiempo real. Cuál conviene más es algo que depende de tus objetivos.

Podés leer más en nuestra comparativa entre app web y sitio web.

Las apps web funcionan en navegadores. Las móviles, en cambio, se descargan en los dispositivos. Por otra parte, las apps web son más fáciles de actualizar y lanzar, mientras que las móviles ofrecen mejor integración con el dispositivo.

Conocé todas las ventajas y desventajas consultando nuestra guía comparativa entre app web y app móvil.

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