Creá un CRM personalizado a la medida de tu negocio
Un CRM que se adapta a vos, no al revés
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Descubrí qué más puede hacer Horizons por tu negocio
Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎
Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.
Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.
No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.
Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.
Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.
Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!
Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.
CRM personalizado: preguntas frecuentes
¿Qué es un CRM personalizado?
Un CRM personalizado (gestor de relaciones con clientes) es una herramienta creada específicamente para la forma de trabajar de tu negocio: las etapas de tu pipeline, los campos de contacto y tu proceso de seguimiento. A diferencia de los CRM listos para usar, como HubSpot o Salesforce, que vienen cargados de funciones que quizás nunca uses, un CRM personalizado te da exactamente lo que necesitás, sin nada de más. Con Horizons, podés crear uno con solo describir cómo funciona tu negocio, sin programar ni tener conocimientos técnicos.
¿Por qué conviene armar el propio CRM en lugar de usar uno hecho?
Los CRM listos para usar funcionan bien para muchos negocios, pero tienen sus puntos en contra: tarifas mensuales que aumentan a medida que crece tu equipo, funciones bloqueadas en planes superiores y flujos de trabajo que no terminan de adaptarse a tu forma de trabajar. Crear tu propio CRM con Horizons implica tener exactamente la herramienta que tu negocio necesita, sin restricciones de plataforma, aumentos de precio inesperados ni tener que adaptar tu proceso al software de otra empresa.
¿Qué tipos de CRM puedo crear con Horizons?
Horizons puede crear un CRM personalizado para prácticamente cualquier negocio o sector. Estos son algunos de los más populares:
- CRM para equipos de ventas: gestioná leads, hacé seguimiento de operaciones y mantené tu pipeline en movimiento.
- CRM para organizaciones sin fines de lucro: hacé seguimiento de donantes, gestioná relaciones y monitoreá el avance de la recaudación de fondos.
- CRM para estudios jurídicos: gestioná casos de clientes, registrá comunicaciones y no pierdas de vista los plazos.
- CRM para recruiting: hacé seguimiento de candidatos, gestioná pipelines y simplificá tu proceso de contratación.
- CRM para agentes de seguros: gestioná pólizas, hacé seguimiento de renovaciones y fortalecé la relación con tus clientes.
- CRM para asesores financieros: hacé seguimiento de portfolios de clientes, monitoreá interacciones y gestioná recordatorios.
- CRM para consultores: gestioná proyectos de clientes, registrá horas facturables y mantené al día los entregables.
¿No encontrás tu sector? Si podés describir cómo tu negocio gestiona las relaciones con los clientes, Horizons puede crear un CRM a medida. Para ver un ejemplo práctico de lo que podés hacer, consultá nuestra guía para crear un CRM de ventas. El mismo enfoque se puede adaptar a cualquier tipo de negocio.
¿Necesito algún conocimiento de programación o técnico para crear un CRM personalizado?
No, para nada. Horizons usa un enfoque conversacional para crear, conocido como vibe coding. Solo tenés que describir cómo funciona tu negocio, la IA puede crearte un CRM adaptado en tiempo real. ¿Querés agregar una nueva etapa al pipeline? Pedilo. ¿Necesitás un campo de contacto personalizado? Describilo. ¿Querés cambiar el layout? Decíselo a Horizons, te lo hace en segundos.
Si el concepto es nuevo para vos, nuestra guía de vibe coding te explica todo lo que necesitás saber para empezar.
¿Mi equipo puede usar el CRM en conjunto?
¡Sí! Horizons viene con un backend integrado que incluye cuentas de usuario y control de acceso incorporados. Podés decidir quién puede iniciar sesión, qué puede ver y qué puede hacer, sin necesidad de configurar sistemas o bases de datos externos.
¿Y si necesito hacer cambios a medida que crece mi negocio?
Actualizar tu CRM es tan fácil como construirlo. Simplemente regresa a tu proyecto, ábrelo y continúa chateando con AI Builder – describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo es parte de la experiencia de codificación de vibraciones, no se necesita desarrollador.
Y si tienes antecedentes técnicos o quieres escalar más adelante, AI Builder te da acceso completo al código – para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.
¿Por dónde empiezo con el creador de CRM personalizado de Horizons?
Acá mismo, solo tenés que hacer clic “Empezar gratis”. No hace falta que pongas tu tarjeta de crédito. Una vez que ingreses, vas a tener 5 créditos de IA para empezar a crear enseguida. El uso de créditos depende de la complejidad de cada prompt: los ajustes más simples cuestan menos de un crédito y las creaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratis son suficientes para describir tu CRM, verlo tomar forma y probar Horizons antes de comprometerte.
Tené en cuenta que los créditos de IA también se usan para activar funciones de IA dentro de tu CRM, como un chatbot o una búsqueda inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.
Cuando quieras publicar, solo tenés que pasarte a uno de nuestros planes pagos. El hosting y el dominio ya están incluidos, así que no tenés que configurar nada más, solo hacer clic en publicar para que tu CRM quede online.
¿Te quedan pocos créditos? Podés recargar cuando quieras y consultar el uso desde el panel.