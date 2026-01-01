Creá un CRM personalizado a la medida de tu negocio

Creá apps de CRM adaptados a tus necesidades en un simple chat con la IA. Hacé seguimiento de leads, gestioná contactos y cerrá más ventas, todo en un solo lugar y sin complicación técnica.
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Creá un CRM personalizado a la medida de tu negocio

Un CRM que se adapta a vos, no al revés

Todo lo que necesitás para crear, lanzar y gestionar un CRM personalizado. Todo en un mismo lugar.

Creá un CRM a tu medida

Describa cómo funciona su negocio y AI Builder construye un CRM que se adapte a su flujo de trabajo exacto: su canalización, sus etiquetas, su ritmo de seguimiento.

Infraestructura profesional

Hosting, dominio personalizado y mail profesional en un solo lugar. Todo lo que necesitás para inspirar confianza en tu audiencia.

IA integrada

Generá respuestas en segundos, implementá un chatbot de atención al cliente 24/7 y dejá tu negocio en marcha incluso mientras dormís.

Tus datos bajo tu control

A diferencia de los CRM listos para usar, que te atan a su plataforma, un CRM creado con Horizons es 100% tuyo y te protege de aumentos de precio, cambios de funciones y depender de un tercero.
Un CRM que se adapta a vos, no al revés

CRM personalizados que podés crear con un prompt, sin programar

Explorá ejemplos de CRM en tendencia, desde gestores de contactos simples hasta pipelines de ventas totalmente personalizados, o empezá directamente con un prompt prearmado y creá el tuyo en segundos.
CRM personalizados que podés crear con un prompt, sin programar

CRM de flujo de ventas

Gestioná leads y ventas en un solo lugar y aumentá tus ingresos sin gastar en una licencia de CRM.Empezar a crear
Toda la información de tus clientes, el historial de charlas y las fechas clave en un solo lugar, para personalizar cada interacción y no pasar nada por alto.Empezar a crear
Ayudá a tu equipo de soporte a tener bajo control cada solicitud de los clientes: gestionar tickets, asignar agentes, hacer seguimiento de los tiempos de respuesta y resolver problemas más rápido.Empezar a crear
Creá un CRM personalizado para tu negocio de WhatsApp y gestioná clientes potenciales, seguí las conversaciones y cerrá acuerdos más rápido.Empezar a crear
Ayudá a los agentes a gestionar leads, hacer seguimiento de visitas a propiedades y cerrar operaciones más rápido.Empezar a crear

Cómo crear un CRM personalizado con IA

01

Describí tu idea

La IA puede crearte un CRM a medida. También podés usar una de nuestras plantillas diseñadas por especialistas. No hace falta saber programar.
02

Personalizá y testeá

Hacé que tu CRM sea realmente tuyo. Simplemente chateá con la IA para personalizar flujos de trabajo, lógica de negocio, roles de usuario y permisos, y luego previsualizalo en vivo antes de publicar.
03

Publicá con 1 clic

Hacé que tu CRM se adapte a tu forma de trabajar. Chateá con la IA para personalizar flujos de trabajo, estrategia, roles de usuario y permisos, y previsualizalo en vivo antes de publicar.

Una plantilla, tu sitio web personalizado

Elegí una plantilla profesional, personalizala con IA o edición visual y publicá tu web más rápido.

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Real estate CRM

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CRM via WhatsApp (green)

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CRM via WhatsApp (violet)

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Explorá tutoriales, guías prácticas e instrucciones paso a paso para pasar de principiante a experto en IA en poco tiempo. Encontrá todo lo que necesitás para crear tu primer proyecto de IA y más.
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Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

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CRM personalizado: preguntas frecuentes

Un CRM personalizado (gestor de relaciones con clientes) es una herramienta creada específicamente para la forma de trabajar de tu negocio: las etapas de tu pipeline, los campos de contacto y tu proceso de seguimiento. A diferencia de los CRM listos para usar, como HubSpot o Salesforce, que vienen cargados de funciones que quizás nunca uses, un CRM personalizado te da exactamente lo que necesitás, sin nada de más. Con Horizons, podés crear uno con solo describir cómo funciona tu negocio, sin programar ni tener conocimientos técnicos.

Los CRM listos para usar funcionan bien para muchos negocios, pero tienen sus puntos en contra: tarifas mensuales que aumentan a medida que crece tu equipo, funciones bloqueadas en planes superiores y flujos de trabajo que no terminan de adaptarse a tu forma de trabajar. Crear tu propio CRM con Horizons implica tener exactamente la herramienta que tu negocio necesita, sin restricciones de plataforma, aumentos de precio inesperados ni tener que adaptar tu proceso al software de otra empresa.

Horizons puede crear un CRM personalizado para prácticamente cualquier negocio o sector. Estos son algunos de los más populares:

  • CRM para equipos de ventas: gestioná leads, hacé seguimiento de operaciones y mantené tu pipeline en movimiento.
  • CRM para organizaciones sin fines de lucro: hacé seguimiento de donantes, gestioná relaciones y monitoreá el avance de la recaudación de fondos.
  • CRM para estudios jurídicos: gestioná casos de clientes, registrá comunicaciones y no pierdas de vista los plazos.
  • CRM para recruiting: hacé seguimiento de candidatos, gestioná pipelines y simplificá tu proceso de contratación.
  • CRM para agentes de seguros: gestioná pólizas, hacé seguimiento de renovaciones y fortalecé la relación con tus clientes.
  • CRM para asesores financieros: hacé seguimiento de portfolios de clientes, monitoreá interacciones y gestioná recordatorios.
  • CRM para consultores: gestioná proyectos de clientes, registrá horas facturables y mantené al día los entregables.

¿No encontrás tu sector? Si podés describir cómo tu negocio gestiona las relaciones con los clientes, Horizons puede crear un CRM a medida. Para ver un ejemplo práctico de lo que podés hacer, consultá nuestra guía para crear un CRM de ventas. El mismo enfoque se puede adaptar a cualquier tipo de negocio.

No, para nada. Horizons usa un enfoque conversacional para crear, conocido como vibe coding. Solo tenés que describir cómo funciona tu negocio, la IA puede crearte un CRM adaptado en tiempo real. ¿Querés agregar una nueva etapa al pipeline? Pedilo. ¿Necesitás un campo de contacto personalizado? Describilo. ¿Querés cambiar el layout? Decíselo a Horizons, te lo hace en segundos.

Si el concepto es nuevo para vos, nuestra guía de vibe coding te explica todo lo que necesitás saber para empezar.

¡Sí! Horizons viene con un backend integrado que incluye cuentas de usuario y control de acceso incorporados. Podés decidir quién puede iniciar sesión, qué puede ver y qué puede hacer, sin necesidad de configurar sistemas o bases de datos externos.

Actualizar tu CRM es tan fácil como construirlo. Simplemente regresa a tu proyecto, ábrelo y continúa chateando con AI Builder – describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo es parte de la experiencia de codificación de vibraciones, no se necesita desarrollador.

Y si tienes antecedentes técnicos o quieres escalar más adelante, AI Builder te da acceso completo al código – para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.

Acá mismo, solo tenés que hacer clic “Empezar gratis”. No hace falta que pongas tu tarjeta de crédito. Una vez que ingreses, vas a tener 5 créditos de IA para empezar a crear enseguida. El uso de créditos depende de la complejidad de cada prompt: los ajustes más simples cuestan menos de un crédito y las creaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratis son suficientes para describir tu CRM, verlo tomar forma y probar Horizons antes de comprometerte.

Tené en cuenta que los créditos de IA también se usan para activar funciones de IA dentro de tu CRM, como un chatbot o una búsqueda inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.

Cuando quieras publicar, solo tenés que pasarte a uno de nuestros planes pagos. El hosting y el dominio ya están incluidos, así que no tenés que configurar nada más, solo hacer clic en publicar para que tu CRM quede online.

¿Te quedan pocos créditos? Podés recargar cuando quieras y consultar el uso desde el panel.

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