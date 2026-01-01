Acá mismo, solo tenés que hacer clic “Empezar gratis”. No hace falta que pongas tu tarjeta de crédito. Una vez que ingreses, vas a tener 5 créditos de IA para empezar a crear enseguida. El uso de créditos depende de la complejidad de cada prompt: los ajustes más simples cuestan menos de un crédito y las creaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratis son suficientes para describir tu CRM, verlo tomar forma y probar Horizons antes de comprometerte.



Tené en cuenta que los créditos de IA también se usan para activar funciones de IA dentro de tu CRM, como un chatbot o una búsqueda inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.



Cuando quieras publicar, solo tenés que pasarte a uno de nuestros planes pagos. El hosting y el dominio ya están incluidos, así que no tenés que configurar nada más, solo hacer clic en publicar para que tu CRM quede online.



¿Te quedan pocos créditos? Podés recargar cuando quieras y consultar el uso desde el panel.