Creá herramientas internas que tu equipo realmente va a usar

Desde tableros hasta portales para empleados: creá herramientas personalizadas que reduzcan el trabajo manual, mejoren la productividad del equipo y te den más tiempo para enfocarte en lo que realmente hace crecer tu negocio. Solo describí lo que necesitás, sin programar.
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Creá herramientas internas que tu equipo realmente va a usar

Tu equipo merece algo mejor que sheets de cálculo

Todo lo que necesitás para crear, publicar y gestionar herramientas personalizadas para tu equipo, en un solo lugar.

Avanzá más rápido con las herramientas adecuadas

Describí qué necesita tu equipo y la IA lo crea, sin programar. Dales mejores herramientas, reducí el trabajo manual y crecé más rápido con los mismos recursos.

Todo para que te vaya bien

Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración simple para herramientas de marketing y pagos: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.

Potenciá tus herramientas con IA

Agregá un chatbot inteligente o una búsqueda inteligente a cualquier herramienta interna, sin cuenta de terceros ni pagar aparte.

Almacená y gestioná tus datos fácilmente

Las cuentas de usuario, las bases de datos y el almacenamiento de archivos ya vienen integrados. Así, tus herramientas funcionan como una app real desde el primer día, sin configuración técnica.
Tu equipo merece algo mejor que sheets de cálculo

Algunas herramientas internas personalizadas que podés hacer con Horizons

Explorá algunos ejemplos populares como simples rastreadores y tableros totalmente personalizados, o empezá de cero con un prompt prediseñado.
Algunas herramientas internas personalizadas que podés hacer con Horizons

Panel de ventas

Conocé exactamente cómo está funcionando tu negocio. Seguí ingresos, operaciones y objetivos en una vista clara y actualizada en tiempo real.Empezá a crear
Mantené todos tus proyectos al día: asigná tareas, definí plazos y seguí el progreso sin tener que pedir actualizaciones por mail.Empezá a crear
Ayudá a tu equipo a organizar tareas, establecer prioridades y concentrarse en lo más importante.Empezá a crear
Ayudá a tu equipo de ventas a crear y enviar propuestas profesionales más rápido. Personalizá servicios, precios y plazos, calculá los totales automáticamente y exportá a PDF con 1 clic.Empezá a crear
Creá un chatbot inteligente que responda consultas de clientes 24/7, guíe a los clientes o automatice tareas comunes.Empezá a crear
Ayudá a las nuevos empleados a ponerse al día más rápido: centralizá documentos, checklists y materiales de capacitación en un solo lugar.Empezá a crear

Cómo crear una herramienta interna con Horizons

01

Describí tu idea o elegí una plantilla

Contale a la IA qué tiene que hacer tu herramienta interna, ella la hace realidad. O elegí una plantilla para empezar aún más rápido.
02

Personalizá y testeá

Ajustá tu herramienta chateando con la IA: modificá flujos de trabajo, agregá campos de datos y retocá el diseño hasta que funcione tal como lo necesita tu equipo. Mirá una vista previa en vivo antes de publicar.
03

Publicá con 1 solo clic

Cuando estés listo, dale clic a publicar. Tu herramienta va a estar en vivo y lista para ponerse a trabajar, sin configuración técnica ni demoras.

Una plantilla, tu sitio web personalizado

Elegí una plantilla profesional, personalizala con IA o edición visual y publicá tu web más rápido.

Plantillas prediseñadas

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

¿Necesitás más orientación?

Explorá tutoriales, guías prácticas e instrucciones paso a paso para pasar de principiante a experto en IA en poco tiempo. Encontrá todo lo que necesitás para crear tu primer proyecto de IA y más.
Guía de inicio

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Tutorial
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Mejorá tus prompts

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Errores comunes a evitar

Errores comunes a evitar

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Descubrí qué más puede hacer Horizons por tu negocio

Apps y tiendas de ecommerce

CRM personalizado

Reservas de turnos

Herramientas de IA personalizadas

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

¿Estás listo para lanzar tu primera herramienta interna?

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No hace falta poner la tarjeta.

Creador de herramientas internas: preguntas frecuentes

Una herramienta interna es cualquier app, panel o sistema creado específicamente para que lo use tu equipo. Puede ser un tracker de proyectos, un flujo de aprobación, un portal de recursos humanos o un panel de ventas. En vez de pagar por software listo para usar que nunca se va a adaptar del todo a vos, con Horizons podés crear exactamente lo que tu equipo necesita.

Cualquier persona con una idea y un problema de negocio por resolver, sin necesidad de conocimientos técnicos. Si sos emprendedor, propietario o manager y estás cansado de lidiar con hojas de cálculo y querés una herramienta a medida y simplificar el flujo de trabajo de tu equipo, Horizons está pensado para vos. Si podés describir lo que necesitás, Horizons puede crearlo de punta a punta.

No, para nada. Horizons usa un enfoque conversacional para crear, conocido como vibe coding. Solo tenés que describir lo que querés en lenguaje claro y la IA lo crea por vos en tiempo real. ¿Querés agregar un nuevo campo de datos? Pedilo. ¿Necesitás cambiar un flujo? Describilo.

Si necesitás más ayuda, nuestro tutorial sobre cómo crear herramientas internas personalizadas te cuenta todo lo que necesitás saber.

Podés empezar gratis, sin necesidad de poner la tarjeta de crédito. Una vez que ingreses, vas a recibir 5 créditos de IA para arrancar a crear de inmediato. El uso de créditos depende de la complejidad de cada prompt: los ajustes simples cuestan menos de un crédito, mientras que las creaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratuitos alcanzan para describir tu herramienta, verla cobrar vida y tener una idea real de Horizons antes de comprometerte a algo.

Dato útil: los créditos de IA también se usan para las funciones de IA dentro de tu herramienta, como un chatbot o un buscador inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.

Cuando estés listo para publicar, los planes pagos arrancan en ARS 3.899/mes e incluyen hosting y dominio, así que no hay nada más que configurar. Solo hacé clic en publicar y tu presentación se publica.

¿Te estás quedando sin créditos? Podés recargar cuando quieras y controlar el uso desde el panel.

Sí. Horizons viene con un backend integrado, para que puedas crear aplicaciones web con autenticación de usuarios, almacenamiento de datos y control de acceso integrados. Tenés el control sobre quién puede iniciar sesión, qué puede ver y qué puede hacer, sin necesidad de configurar sistemas o bases de datos externos.

Sí. Todas las herramientas creadas con Horizons son totalmente responsive, así que funcionan en escritorio, tablet y celular.

Actualizar tu herramienta interna es tan fácil como crearla. Solo tenés que volver a tu proyecto, abrirlo y describirle a Horizons lo que querés cambiar, él se encarga del resto. Todo forma parte de la experiencia de vibe coding, sin necesidad de contratar un desarrollador.

Y si tenés conocimientos técnicos o querés escalar, Horizons te da acceso completo al código para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.

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