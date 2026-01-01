Creá herramientas internas que tu equipo realmente va a usar
Tu equipo merece algo mejor que sheets de cálculo
Avanzá más rápido con las herramientas adecuadas
Todo para que te vaya bien
Potenciá tus herramientas con IA
Almacená y gestioná tus datos fácilmente
Algunas herramientas internas personalizadas que podés hacer con Horizons
Panel de ventas
Seguimiento de proyectos
Gestor de tareas
Armador de propuestas comerciales
Chatbot de IA
Portal de incorporación de empleados
Cómo crear una herramienta interna con Horizons
Describí tu idea o elegí una plantilla
Personalizá y testeá
Publicá con 1 solo clic
Una plantilla, tu sitio web personalizado
Plantillas prediseñadas
Task planner
Content calendar
Social media post generator
¿Necesitás más orientación?
Descubrí qué más puede hacer Horizons por tu negocio
Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎
Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.
Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.
No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.
Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.
Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.
Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!
Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.
Creador de herramientas internas: preguntas frecuentes
¿Qué es una herramienta interna?
Una herramienta interna es cualquier app, panel o sistema creado específicamente para que lo use tu equipo. Puede ser un tracker de proyectos, un flujo de aprobación, un portal de recursos humanos o un panel de ventas. En vez de pagar por software listo para usar que nunca se va a adaptar del todo a vos, con Horizons podés crear exactamente lo que tu equipo necesita.
¿Quién puede hacer herramientas internas con Horizons?
Cualquier persona con una idea y un problema de negocio por resolver, sin necesidad de conocimientos técnicos. Si sos emprendedor, propietario o manager y estás cansado de lidiar con hojas de cálculo y querés una herramienta a medida y simplificar el flujo de trabajo de tu equipo, Horizons está pensado para vos. Si podés describir lo que necesitás, Horizons puede crearlo de punta a punta.
¿Necesito saber de diseño o programación para crear mi propia herramienta?
No, para nada. Horizons usa un enfoque conversacional para crear, conocido como vibe coding. Solo tenés que describir lo que querés en lenguaje claro y la IA lo crea por vos en tiempo real. ¿Querés agregar un nuevo campo de datos? Pedilo. ¿Necesitás cambiar un flujo? Describilo.
Si necesitás más ayuda, nuestro tutorial sobre cómo crear herramientas internas personalizadas te cuenta todo lo que necesitás saber.
¿Cuánto cuesta armar una herramienta con el creador de herramientas internas de Horizons?
Podés empezar gratis, sin necesidad de poner la tarjeta de crédito. Una vez que ingreses, vas a recibir 5 créditos de IA para arrancar a crear de inmediato. El uso de créditos depende de la complejidad de cada prompt: los ajustes simples cuestan menos de un crédito, mientras que las creaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratuitos alcanzan para describir tu herramienta, verla cobrar vida y tener una idea real de Horizons antes de comprometerte a algo.
Dato útil: los créditos de IA también se usan para las funciones de IA dentro de tu herramienta, como un chatbot o un buscador inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.
Cuando estés listo para publicar, los planes pagos arrancan en ARS 3.899/mes e incluyen hosting y dominio, así que no hay nada más que configurar. Solo hacé clic en publicar y tu presentación se publica.
¿Te estás quedando sin créditos? Podés recargar cuando quieras y controlar el uso desde el panel.
¿Puedo controlar quién tiene acceso a mi herramienta interna?
Sí. Horizons viene con un backend integrado, para que puedas crear aplicaciones web con autenticación de usuarios, almacenamiento de datos y control de acceso integrados. Tenés el control sobre quién puede iniciar sesión, qué puede ver y qué puede hacer, sin necesidad de configurar sistemas o bases de datos externos.
¿Mi equipo puede usar la herramienta en cualquier dispositivo?
Sí. Todas las herramientas creadas con Horizons son totalmente responsive, así que funcionan en escritorio, tablet y celular.
¿Y si necesito hacer cambios cuando mi negocio crezca?
Actualizar tu herramienta interna es tan fácil como crearla. Solo tenés que volver a tu proyecto, abrirlo y describirle a Horizons lo que querés cambiar, él se encarga del resto. Todo forma parte de la experiencia de vibe coding, sin necesidad de contratar un desarrollador.
Y si tenés conocimientos técnicos o querés escalar, Horizons te da acceso completo al código para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.