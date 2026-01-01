¿Viste un sitio o app web que querés tomar como referencia? ¿Tenés un boceto con tu idea? Subiéndole las capturas o fotos a Horizons, puede convertirte todo en un sitio o app web funcional en segundos.

Una vez creada tu app o web, podés cambiar los textos, colores y funcionalidades con comandos simples, sin necesidad de saber programar.