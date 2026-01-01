Tu negocio y tus turnos listos en minutos

Horizons puede crear desde sitios para turnos hasta apps de reservas para restaurantes, solo describiéndole lo que necesitás. Automatizá tu agenda y enviá confirmaciones automáticas, todo en un solo lugar.
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Planes desde solo ARS 3.899/mes

Tu negocio y tus turnos listos en minutos

Todo lo necesario para empezar a tomar reservas online

Horizons se encarga de todo: crear tu web de reservas, enviar confirmaciones y sincronizar tu agenda.

Creá un sitio web o app para turnos

Publicá páginas listas para tomar reservas de turnos en minutos, chateando con la IA o usando plantillas.
Creá un sitio web o app para turnos

Todo para que te vaya bien

Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración simple para herramientas de marketing y pagos: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.

Todo para que te vaya bien

Envíos automáticos de confirmaciones

Cada reserva activa un email de confirmación automático. Olvidate del seguimiento manual, perder turnos o andar atrás de los clientes.

Envíos automáticos de confirmaciones

Sincronizá con el calendar que ya usás

Conectá tu sistema de reservas a Google Calendar, Calendly u otros. Solo tenés que pedirlo, Horizons se encarga de todo.
Sincronizá con el calendar que ya usás

Creá un sitio web o app para turnos

Publicá páginas listas para tomar reservas de turnos en minutos, chateando con la IA o usando plantillas.
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Todo para que te vaya bien

Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración simple para herramientas de marketing y pagos: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.

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Envíos automáticos de confirmaciones

Cada reserva activa un email de confirmación automático. Olvidate del seguimiento manual, perder turnos o andar atrás de los clientes.

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Sincronizá con el calendar que ya usás

Conectá tu sistema de reservas a Google Calendar, Calendly u otros. Solo tenés que pedirlo, Horizons se encarga de todo.
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Tus turnos online, a tu manera

Conocé algunos de los proyectos de turnos más exitosos creados con Horizons, solo con prompts simples.
Tus turnos online, a tu manera

Reservas de turnos

Creá una página de reservas para tu centro de estética, clases de entrenamiento, servicios de limpieza, paseos de perros y más. Tus clientes reservan online así vos ahorrás tiempo.
Ofrecé reservas online para servicios, mesas, alquileres temporarios, espacios de coworking y más, disponibles 24/7.
Ideal para que esteticistas, médicos, odontólogos, terapeutas, coaches, consultores o tutores ofrezcan una forma simple y segura de reservar turnos.
Vendé inscripciones para workshops, masterclasses, webinars con cupos limitados o clases online con lista de espera, todo gestionado desde un solo lugar.

Cómo crear una página o app de turnos personalizada con IA

01

Describí tu idea

Describí el sitio o app de turnos que necesita tu negocio, Horizons le da forma en segundos. También podés elegir una plantilla para empezar aún más rápido.
02

Personalizá y testeá

Ajustá tu página de turnos chateando con la IA: agregá tus servicios, la disponibilidad y todos los detalles que necesiten tus clientes. Accedé a una vista previa en vivo antes de publicar.
03

Publicá con 1 solo clic

Hacé clic en Publicar, conectá tu dominio y empezá a recibir clientes que ya pueden reservar.

Una plantilla, tu sitio web personalizado

Elegí una plantilla profesional, personalizala con IA o edición visual y publicá tu web más rápido.

Plantillas prediseñadas

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

¿Necesitás más ayuda?

Explorá tutoriales, guías prácticas e instrucciones paso a paso para pasar de principiante a experto en IA en poco tiempo. Encontrá todo lo que necesitás para crear tu primer proyecto de IA y más.
Guía de inicio

Guía de inicio

Tutorial
Video
Mejorá tus prompts

Mejorá tus prompts

Tutorial
Video
Errores comunes a evitar

Errores comunes a evitar

Tutorial
Video

Descubrí qué más puede hacer Horizons por tu negocio

Apps y tiendas de ecommerce

Presentación comercial

Herramientas internas

CRM personalizado

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

¿Estás listo para lanzar tu proyecto personalizado para turnos?

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Sin necesidad de poner la tarjeta

Página de turnos personalizada: preguntas frecuentes

Una página o app de reservas personalizada permite que tus clientes agenden turnos, reserven una mesa o se anoten a una clase directamente online, en cualquier momento. A diferencia de las soluciones de reserva listas para usar, que te cobran por ciertas funciones, una personalizada se crea a medida de las necesidades de tu negocio: tus servicios, tu marca, tu flujo de trabajo y solo las funciones que realmente te importan.

Con Horizons, podés crear exactamente lo que necesitás: una página simple para reservar turnos, un sistema de reservas para restaurante, un sitio web para reservar clases en tu estudio o una página de inscripción para tu próximo workshop. Ni más ni menos.

Cualquier negocio que trabaje con turnos o reservas: manicuras, peluqueros, terapeutas, coaches, instructores, restaurantes, personal trainers, organizadores de eventos, agentes inmobiliarios y más. Si tu negocio depende de las reservas, Horizons puede crear una solución personalizada que se adapte a tu forma de trabajar.

Para nada. Horizons usa un enfoque conversacional para crear, conocido como vibe coding. Simplemente describís lo que querés en lenguaje claro y la IA lo crea por vos en tiempo real.

¿Querés agregar un email de confirmación? Pedilo. ¿Necesitás sincronizarlo con Google Calendar? Describilo. ¿Querés cambiar el color de tu formulario de reserva? Decíselo a Horizons, te arma todo en segundos.

También funciona en más de 80 idiomas, para que puedas crear con tus propias palabras, sin vocabulario técnico. Si el concepto es nuevo para vos, nuestra guía de vibe coding te explica todo lo que necesitás saber para empezar.

Sí. Cada reserva puede activar un mail de confirmación instantáneo para tu cliente, para que no tengas que hacer seguimiento manual y los turnos no se pierdan.

Sí. Simplemente solicita a AI Builder que conecte tu página de reservas o aplicación a Google Calendar, Calendly o cualquier otra herramienta que ya uses – luego sigue las instrucciones que AI Builder proporciona para obtener tu clave API. Una vez que compartas los detalles solicitados, AI Builder se encarga del resto.

Sí. Horizons incluye un backend integrado que te permite crear sitios web y apps de reservas con autenticación de usuarios y gestión de cuentas incluidas. Esto significa que los clientes pueden iniciar sesión, ver sus próximas reservas y gestionarlas sin que tengas que usar herramientas externas ni hacer configuraciones técnicas.

Actualizar tu página o app de turnos es tan fácil como crearla. Solo tenés que volver a tu proyecto, abrirlo y describirle a Horizons lo que querés cambiar, él se encarga del resto. Todo forma parte de la experiencia de vibe coding, sin necesidad de contratar un desarrollador.

Y si tenés conocimientos técnicos o querés escalar, Horizons te da acceso completo al código para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.

Acá mismo, solo tenés que hacer clic “Empezar gratis”. No hace falta que pongas tu tarjeta de crédito. Una vez que ingreses, vas a tener 5 créditos de IA para empezar a crear enseguida. El uso de créditos depende de la complejidad de cada prompt: los ajustes más simples cuestan menos de un crédito y las creaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratis son suficientes para describir tu web o app de turnos, verla tomar forma y probar Horizons antes de comprometerte.

Tené en cuenta que los créditos de IA también se usan para activar funciones de IA dentro de tu web o app de turnos, como un chatbot o una búsqueda inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.

Cuando quieras publicar, solo tenés que pasarte a uno de nuestros planes pagos. El hosting y el dominio ya están incluidos, así que no tenés que configurar nada más, solo hacer clic en publicar para que tu herramienta de reserva de turnos quede online.

¿Te quedan pocos créditos? Podés recargar cuando quieras y consultar el uso desde el panel.

Hostinger ofrece dos formas de construir una página de reservas – con la plataforma de codificación de vibraciones AI Builder y el creador de sitios web arrastrar y soltar de Hostinger – y la diferencia ya está en el nombre.

Hostinger Website Builder te permite comenzar desde una plantilla o generar un sitio web de reservas a partir de una descripción, luego personalizarlo arrastrando y soltando elementos pre-construidos. Es un gran ajuste para cualquier persona que necesite un sitio web de reservas limpio y simple listo y funcionando rápidamente.

Horizons adopta un enfoque conversacional – chateas con la IA y aplica cambios en tiempo real, lo que te da mucha más libertad de personalización. También te permite construir proyectos más avanzados, como aplicaciones de reserva con inicios de sesión de usuario y funcionalidad de membresía, gracias a su backend integrado. Y para aquellos que lo deseen, el acceso completo al código también está disponible.

Ambas herramientas están construidas para personas sin conocimientos técnicos – la diferencia se reduce a cómo te gusta construir y cuánta flexibilidad necesitas.

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