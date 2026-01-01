Desarrollo de MVP simplificado con IA

Transformá tu idea en un producto funcional y accesible en minutos con solo chatear con la IA. Sin programar ni contratar desarrolladores.
Empezar gratis

Sin necesidad de poner la tarjeta

Desarrollo de MVP simplificado con IA

Creá, testeá y escalá sin riesgo

Todo lo que necesitás para validar tu idea, lanzarte rápido al mercado y crecer con seguridad.

De idea a producto en minutos

Muchas ideas buenas pueden monetizarse. Convertí la tuya en un producto funcional en minutos simplemente chateando con IA, sin programar ni contratar desarrolladores.
De idea a producto en minutos

Empezá rápido, crecé rapidísimo

Publicá con 1 clic, con hosting, dominio y mail profesional incluidos. Sin herramientas de terceros, sin demoras.

Empezá rápido, crecé rapidísimo

Diseñado para crecer con vos

Las bases de datos, las cuentas de usuario y los archivos están integrados desde el primer día, así tenés todo listo y a mano cuando necesites escalar.

Diseñado para crecer con vos

Costo mínimo

El desarrollo tradicional de un MVP cuesta caro. Con Horizons, una simple suscripción lo cubre todo, para que puedas probar tu idea sin pagar de más.
Costo mínimo

De idea a producto en minutos

Muchas ideas buenas pueden monetizarse. Convertí la tuya en un producto funcional en minutos simplemente chateando con IA, sin programar ni contratar desarrolladores.
De idea a producto en minutos

Empezá rápido, crecé rapidísimo

Publicá con 1 clic, con hosting, dominio y mail profesional incluidos. Sin herramientas de terceros, sin demoras.

Empezá rápido, crecé rapidísimo

Diseñado para crecer con vos

Las bases de datos, las cuentas de usuario y los archivos están integrados desde el primer día, así tenés todo listo y a mano cuando necesites escalar.

Diseñado para crecer con vos

Costo mínimo

El desarrollo tradicional de un MVP cuesta caro. Con Horizons, una simple suscripción lo cubre todo, para que puedas probar tu idea sin pagar de más.
Costo mínimo

Tu idea a un prompt de distancia

Conocé algunos MVP que podés crear con Hostinger Horizons y validá tu idea con usuarios reales antes de avanzar con el desarrollo completo.
Creá, testeá y escalá sin riesgo

MVP de un producto SaaS

Creá generadores de facturas, herramientas de seguimiento de proyectos, plataformas de reservas, CRM de nicho y más. Armá una versión funcional con inicio de sesión de usuarios y pagos con Stripe ya integrados. Lanzá en días en lugar de meses.
Pensá en un Uber para distintos servicios: una app para reservar limpieza, una plataforma de freelancers o un servicio de paseadores de perros. Creá una versión simple con flujos de reserva reales y probala con usuarios antes de escalar.
Flujos de aprobación, paneles de reportes, trackers personalizados y más. Creá una versión simple con inicios de sesión de usuarios y base de datos integrada, y probala con tu equipo antes de invertir en el desarrollo completo.
Lanzá marca de suplementos, una tienda de descargas digitales o una línea de ropa de nicho con la integración de tienda online. Testeá si tu mercado realmente compra antes de invertir en stock.

Cómo desarrollar un producto mínimo viable

01

Describí tu idea

Decile a la IA qué tiene que hacer tu MVP: qué problema resuelve, cuáles son sus funciones clave y para quién está pensado. Mirá cómo toma forma en minutos.
02

Publicación en 1 clic

Conectá pagos, inicios de sesión y más. Publicá en 1 clic, con hosting, dominio y SEO incluido. Sin configuración técnica, sin demoras.
03

Probá y ajustá

Compartí tu MVP con usuarios reales, recibí comentarios y ajustalo con lo que aprendas. Seguí mejorándolo hasta validar tus hipótesis principales.

¿Necesitás más ayuda?

Explorá tutoriales, guías prácticas e instrucciones paso a paso para pasar de principiante a experto en IA en poco tiempo. Encontrá todo lo que necesitás para crear tu primer proyecto de IA y más.
Guía de inicio

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Tutorial
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Mejorá tus prompts

Mejorá tus prompts

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Errores comunes a evitar

Errores comunes a evitar

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Descubrí qué más puede hacer Horizons por tu negocio

Prototipos

Aplicaciones SaaS

Herramientas internas de negocios

Herramientas de IA personalizadas

CRM personalizados

Apps para reservas y turnos

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

¿Estás listo para hacer realidad tu MVP?

Empezar gratis

No hace falta que pongas tu tarjeta

Creador de MVP: preguntas frecuentes

El desarrollo de un producto mínimo viable (MVP, por sus siglas en inglés) es el proceso de crear una versión simplificada de tu idea con las funciones justas y necesarias para testearla con usuarios reales. De esa forma, es posible probar su funcionamiento real antes de invertir más tiempo y plata. Para más información, podés consultar nuestra guía de MVP.

Un prototipo sirve para visualizar una idea, es una vista previa interactiva que compartís con los equipos involucrados para recibir comentarios antes de crear el producto. Un MVP es la primera versión real y funcional, con las funciones mínimas necesarias para lanzarlo y probarlo con usuarios reales. En resumen: el prototipo te ayuda a validar el concepto y el MVP te permite probarlo en el mundo real. Conocé más en nuestra guía sobre prototipos y MVP.

Horizons usa modelos de IA avanzados para generar código, diseño y contenido basados en lo que vos le indicás con tus prompts. Podés pasar de la idea a una app web funcional en minutos.

Podés usar una herramienta sin código para crear MVP y validar tu idea rápido y sin gastar de más. Una vez que compruebes que hay demanda y se justifiquen personalizaciones avanzadas a escala, contratar desarrolladores se vuelve una opción viable. Con Horizons, podés probar y desarrollar tu idea rápidamente, sin que el costo o los tiempos te frenen. Y cuando estés listo para sumar desarrolladores, podés exportar el código completo y entregárselo directamente, sin empezar de cero.

Desarrollar un MVP de forma tradicional puede costar miles de dólares e implicar semanas de trabajo. Con Horizons, podés empezar gratis, sin necesidad de poner la tarjeta de crédito. Al ingresar, recibís 5 créditos de IA para empezar a crear al toque.

Lo que gasta cada prompt depende de su complejidad: los ajustes simples cuestan menos de un crédito, y las creaciones más grandes pueden usar más. Con tus créditos gratis podés describir tu MVP, verlo tomar forma y probar Horizons antes de decidir si seguís. Cuando quieras publicar, pasate a uno de nuestros planes pagos. El hosting, el dominio y la optimización SEO ya vienen incluidos, así que tu MVP queda en vivo con solo cliquear en Publicar.

Para nada. Horizons usa un enfoque conversacional para la creación, conocido como 'vibe coding'. Simplemente describís lo que querés construir en lenguaje sencillo y la IA lo hace realidad en tiempo real. ¿Querés agregar una función? Pedíselo. ¿Necesitás cambiar un flujo de usuario? Describilo. Si sos nuevo en el concepto, nuestra guía de vibe coding te explica todo lo que necesitás saber.

Tu MVP inicial puede estar listo y funcionando en minutos. Describí tu idea, Horizons la hace realidad al instante. A partir de ahí, depende de vos y de la complejidad de tu idea: cuantas más funciones quieras agregar o refinar, más prompts vas a usar, pero cada cambio se logra con 1 sola conversación. Una vez que estés contento con el resultado, podés publicarlo con 1 clic.

Sí. Podés integrar herramientas de pago como Stripe para vender productos, servicios o suscripciones dentro de tu MVP.

Actualizar tu MVP es tan fácil como crearlo. Simplemente volvé a tu proyecto, abrilo y seguí chateando con Horizons para describirle lo que querés cambiar. Esto es lo que se conoce como vibe coding, programar sin necesidad de un desarrollador. Y si tenés conocimientos técnicos o querés escalar aún más, Horizons te da acceso completo al código.

Podés previsualizar y compartir tu MVP con usuarios antes del lanzamiento, recibir opiniones y refinar lo que haga falta. Este testeo anticipado te ayuda a ver cómo se demanda el producto y mejorarlo antes de escalar.

Hostinger Horizons viene con el hosting incluido. Una vez que tu MVP esté listo, podés publicarlo con un solo clic, con una plataforma de hosting rápida y segura y un nombre de dominio personalizado.

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