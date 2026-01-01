Desarrollo de MVP simplificado con IA
Creá, testeá y escalá sin riesgo
De idea a producto en minutos
Empezá rápido, crecé rapidísimo
Publicá con 1 clic, con hosting, dominio y mail profesional incluidos. Sin herramientas de terceros, sin demoras.
Diseñado para crecer con vos
Las bases de datos, las cuentas de usuario y los archivos están integrados desde el primer día, así tenés todo listo y a mano cuando necesites escalar.
Costo mínimo
De idea a producto en minutos
Empezá rápido, crecé rapidísimo
Publicá con 1 clic, con hosting, dominio y mail profesional incluidos. Sin herramientas de terceros, sin demoras.
Diseñado para crecer con vos
Las bases de datos, las cuentas de usuario y los archivos están integrados desde el primer día, así tenés todo listo y a mano cuando necesites escalar.
Costo mínimo
Tu idea a un prompt de distancia
MVP de un producto SaaS
MVP de servicios a demanda
MVP de herramienta interna
MVP de ecommerce de nicho
Cómo desarrollar un producto mínimo viable
Describí tu idea
Publicación en 1 clic
Probá y ajustá
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Descubrí qué más puede hacer Horizons por tu negocio
Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎
Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.
Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.
No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.
Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.
Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.
Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!
Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.
Creador de MVP: preguntas frecuentes
¿Qué es el desarrollo de productos mínimos viables (MVP)?
El desarrollo de un producto mínimo viable (MVP, por sus siglas en inglés) es el proceso de crear una versión simplificada de tu idea con las funciones justas y necesarias para testearla con usuarios reales. De esa forma, es posible probar su funcionamiento real antes de invertir más tiempo y plata. Para más información, podés consultar nuestra guía de MVP.
¿Qué diferencia hay entre un prototipo y un MVP?
Un prototipo sirve para visualizar una idea, es una vista previa interactiva que compartís con los equipos involucrados para recibir comentarios antes de crear el producto. Un MVP es la primera versión real y funcional, con las funciones mínimas necesarias para lanzarlo y probarlo con usuarios reales. En resumen: el prototipo te ayuda a validar el concepto y el MVP te permite probarlo en el mundo real. Conocé más en nuestra guía sobre prototipos y MVP.
¿Cómo hace la IA de Hostinger Horizons para desarrollar un producto mínimo viable (MVP)?
Horizons usa modelos de IA avanzados para generar código, diseño y contenido basados en lo que vos le indicás con tus prompts. Podés pasar de la idea a una app web funcional en minutos.
¿En qué casos es mejor elegir un creador de MVP sin código en vez de contratar un desarrollador?
Podés usar una herramienta sin código para crear MVP y validar tu idea rápido y sin gastar de más. Una vez que compruebes que hay demanda y se justifiquen personalizaciones avanzadas a escala, contratar desarrolladores se vuelve una opción viable. Con Horizons, podés probar y desarrollar tu idea rápidamente, sin que el costo o los tiempos te frenen. Y cuando estés listo para sumar desarrolladores, podés exportar el código completo y entregárselo directamente, sin empezar de cero.
¿Cuánto cuesta desarrollar un MVP?
Desarrollar un MVP de forma tradicional puede costar miles de dólares e implicar semanas de trabajo. Con Horizons, podés empezar gratis, sin necesidad de poner la tarjeta de crédito. Al ingresar, recibís 5 créditos de IA para empezar a crear al toque.
Lo que gasta cada prompt depende de su complejidad: los ajustes simples cuestan menos de un crédito, y las creaciones más grandes pueden usar más. Con tus créditos gratis podés describir tu MVP, verlo tomar forma y probar Horizons antes de decidir si seguís. Cuando quieras publicar, pasate a uno de nuestros planes pagos. El hosting, el dominio y la optimización SEO ya vienen incluidos, así que tu MVP queda en vivo con solo cliquear en Publicar.
¿Es necesario saber programar para crear un MVP?
Para nada. Horizons usa un enfoque conversacional para la creación, conocido como 'vibe coding'. Simplemente describís lo que querés construir en lenguaje sencillo y la IA lo hace realidad en tiempo real. ¿Querés agregar una función? Pedíselo. ¿Necesitás cambiar un flujo de usuario? Describilo. Si sos nuevo en el concepto, nuestra guía de vibe coding te explica todo lo que necesitás saber.
¿Cuánto tiempo lleva crear un producto mínimo viable con el creador de MVP con IA de Horizons?
Tu MVP inicial puede estar listo y funcionando en minutos. Describí tu idea, Horizons la hace realidad al instante. A partir de ahí, depende de vos y de la complejidad de tu idea: cuantas más funciones quieras agregar o refinar, más prompts vas a usar, pero cada cambio se logra con 1 sola conversación. Una vez que estés contento con el resultado, podés publicarlo con 1 clic.
¿Se puede monetizar un producto mínimo viable (MVP)?
Sí. Podés integrar herramientas de pago como Stripe para vender productos, servicios o suscripciones dentro de tu MVP.
¿Y si necesito hacer cambios después de lanzar?
Actualizar tu MVP es tan fácil como crearlo. Simplemente volvé a tu proyecto, abrilo y seguí chateando con Horizons para describirle lo que querés cambiar. Esto es lo que se conoce como vibe coding, programar sin necesidad de un desarrollador. Y si tenés conocimientos técnicos o querés escalar aún más, Horizons te da acceso completo al código.
¿Cómo hago para testear un MVP?
Podés previsualizar y compartir tu MVP con usuarios antes del lanzamiento, recibir opiniones y refinar lo que haga falta. Este testeo anticipado te ayuda a ver cómo se demanda el producto y mejorarlo antes de escalar.
¿Cómo hago para alojar una app web?
Hostinger Horizons viene con el hosting incluido. Una vez que tu MVP esté listo, podés publicarlo con un solo clic, con una plataforma de hosting rápida y segura y un nombre de dominio personalizado.