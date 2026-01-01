Destacá tu trabajo con tu propio sitio o app

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Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎
Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.
Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.
No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.
Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.
Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.
Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!
Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.
Sitio y app para presentación comercial: preguntas frecuentes
¿Qué es un sitio web de presentación comercial?
Un sitio de presentación para tu negocio es la presencia online profesional que necesitás. Es un lugar donde los clientes potenciales pueden conocer quién sos, explorar tu trabajo y dar el paso de contactarte. Un sitio de este tipo suele incluir una galería de portfolio o páginas de proyectos, páginas de servicios, casos de éxito, testimonios de clientes y una forma clara de agendar una llamada o ponerse en contacto. La combinación exacta depende del tipo de negocio. A diferencia de una página web básica, este tipo de producto está pensado para causar una buena primera impresión y convertir visitantes en clientes. Con Horizons, podés crear uno con todo lo que necesitás. Describilo, la IA se encarga.
¿Quiénes pueden crear con Horizons sitios o apps web de presentación comercial?
Cualquier persona que quiera mostrar una imagen profesional online y conseguir más clientes: freelancers, artistas, consultores, coaches, agencias, dueños de pequeños negocios y más. Si tu proyecto necesita una presencia online profesional, Horizons puede crear un sitio de presentación que se adapte a tu forma de trabajar.
¿Cómo hago para crear un sitio web de presentación sin experiencia previa?
Horizons usa un enfoque conversacional para crear, conocido como vibe coding. Simplemente describís lo que querés en lenguaje claro y la IA lo crea por vos en tiempo real.
¿Querés agregar una galería de portfolio? Solo tenés que pedirlo. ¿Necesitás un formulario de contacto? Describilo. ¿Querés cambiar el diseño para que combine con los colores de tu marca? Decíselo a Horizons y te lo arma en segundos.
Horizons funciona en más de 80 idiomas, para que puedas crear con tus propias palabras, sin vocabulario técnico. Si el concepto es nuevo para vos, nuestra guía de vibe coding te explica todo lo que necesitás saber para empezar.
¿Puedo crear un portal de clientes con Horizons?
Sí, y acá es donde Horizons se destaca. Con su backend integrado, podés crear un portal de clientes totalmente personalizado, con inicios de sesión de usuarios, intercambio de archivos, actualizaciones de proyectos y más, todo con tu propia marca. Tus clientes pueden acceder a un espacio profesional y dedicado para mantenerse al tanto, y vos tenés el control total sobre lo que pueden ver y hacer.
¿Mi sitio web de portfolio va a aparecer en Google?
Sí, tu sitio de presentación ya vendría con SEO integrado y gestionada automáticamente desde el primer día. Archivos técnicos clave como sitemap.xml, robots.txt y llms.txt se generan de forma automática, para que los motores de búsqueda y herramientas de IA como ChatGPT y Perplexity puedan entender tu contenido, sin ninguna configuración técnica de tu parte.
También podés conectar integraciones de marketing para promocionar tu sitio de presentación y llegar a nuevos clientes en los canales clave.
¿Y si necesito hacer cambios cuando mi negocio crezca?
Actualizar tu sitio o app de presentación es tan fácil como crearlo, solo tenés que volver a tu proyecto, abrirlo y seguir chateando con Horizons. Describile lo que querés cambiar, la IA se encarga del resto. Todo forma parte de la experiencia de vibe coding, sin que tengas que contratar terceros.
Y si tenés conocimientos técnicos o después querés escalar, Horizons te da acceso completo al código para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.
¿Cuánto cuesta crear un sitio o app web de presentación con Horizons?
Podés empezar gratis, sin necesidad de tarjeta de crédito. Una vez que estés adentro, vas a recibir 5 créditos de IA para empezar a crear enseguida. El uso de créditos depende de la complejidad de cada prompt: los ajustes más simples cuestan menos de un crédito, las creaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratis son suficientes para describir tu sitio web o app de muestra, verlo cobrar vida y tener una idea real de Horizons antes de comprometerte con algo.
Tené en cuenta: los créditos de IA también se usan para potenciar cualquier función de IA dentro de tu sitio web o app (como un chatbot o una búsqueda inteligente), pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.
Cuando estés listo para publicar, los planes pagos empiezan en ARS 3.899/mes e incluyen hosting y dominio, así que no hay nada más que configurar. Solo tenés que hacer clic en publicar y tu proyecto se activa.
¿Te estás quedando sin créditos? Podés recargar en cualquier momento y seguir tu uso desde el panel de control.
¿Qué diferencia hay entre Horizons y el Creador de páginas web de Hostinger para hacer una presentación comercial?
Hostinger ofrece 2 formas de crear un sitio de presentación para tu negocio: con la plataforma de vibe coding Horizons y con el Creador de páginas con drag-and-drop de Hostinger. La diferencia ya se ve en el nombre.
Creador de páginas web de Hostinger: te permite empezar con una plantilla o generar un sitio web para tu negocio a partir de una descripción, y después personalizarlo arrastrando y soltando elementos prediseñados. Es una gran opción para quienes necesitan tener online rápido un portfolio de negocio claro y simple.
Horizons usa un enfoque conversacional: chateás con la IA y aplica los cambios en tiempo real, con mucha más libertad de personalización. También te permite crear proyectos más avanzados, como portales para clientes con inicio de sesión y funciones de membresía, gracias a su backend integrado. Además, quienes lo necesiten, pueden acceder al código completo.
Ambas herramientas están pensadas para personas sin conocimientos técnicos. La diferencia está en cómo preferís crear y cuánta flexibilidad necesitás.