Destacá tu trabajo con tu propio sitio o app

Creá una presencia online profesional que cause una excelente primera impresión, destaque tu trabajo y convierta visitantes en clientes, desde sitios de portfolio hasta portales interactivos para clientes.
Empezar gratis

Planes desde solo ARS 3.899/mes

Destacá tu trabajo con tu propio sitio o app

Todo lo necesario para causar una buena impresión

Creá, lanzá y hacé crecer tu presencia online desde un solo lugar, sin necesidad de saberes técnicos.

Tu trabajo en internet en minutos

Creá un sitio de presentación o una app web profesional, que se vea bien en cualquier dispositivo. Chateá con la IA o elegí una plantilla para empezar en minutos.

Todo para que te vaya bien

Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración simple para herramientas de marketing y pagos: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.

Hacé que los clientes adecuados te encuentren

Usá integraciones de marketing para captar nuevos clientes en los canales clave.

Captá leads y consultas de clientes

Agregá un formulario de contacto personalizado a tu sitio y convertí visitantes en potenciales clientes. Cada consulta llega directo a tu mail, lista para hacer seguimiento.
Todo lo necesario para causar una buena impresión

Tu presencia online a tu manera

Explorá algunos ejemplos de sitios y apps de presentación para inspirarte, o empezá directamente con un prompt prearmado y creá tu producto en segundos.
Tu presencia online a tu manera

Página web para negocio

Creá una presencia online profesional que destaque tus servicios, cuente tu historia y transforme visitantes en clientes.Empezar a crear
Dales a tus clientes un espacio con tu marca para consultar avances de proyectos, compartir archivos y estar al tanto de todo en un solo lugar.Empezar a crear
Mostrá tu trabajo de la mejor forma y que tus proyectos hablen por sí solos, sin contratar desarrollador ni diseñador.Empezar a crear
Creá un espacio online para tu experiencia. Compartí tu historia, mostrá tu trabajo y hacé crecer tu audiencia.Empezar a crear

Cómo crear con IA un sitio o app de presentación

01

Describí tu idea

Describí el sitio o app de presentación que tenés en mente y velo tomar forma, o elegí una plantilla para empezar aún más rápido.
02

Personalizá y testeá

Personalizá el diseño chateando con la IA: agregá tu trabajo, retocá cada detalle hasta que quede como querés y previsualizalo en vivo antes de publicar.
03

Publicá con 1 clic

Con un clic, tu presentación queda online, lista para impresionar clientes y ganar nuevos negocios, sin configuraciones técnicas.

Una plantilla, tu sitio web personalizado

Elegí una plantilla profesional, personalizala con IA o edición visual y publicá tu web más rápido.

Plantillas prediseñadas

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

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Explorá tutoriales, guías prácticas e instrucciones paso a paso para pasar de principiante a experto en IA en poco tiempo. Encontrá todo lo que necesitás para crear tu primer proyecto de IA y más.
Guía de inicio

Guía de inicio

Tutorial
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Mejorá tus prompts

Mejorá tus prompts

Tutorial
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Errores comunes a evitar

Errores comunes a evitar

Tutorial
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Descubrí qué más puede hacer Horizons por tu negocio

Apps y tiendas de ecommerce

Sitios y apps de turnos

Herramientas internas

CRM personalizado

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

¿Estás listo para hacer crecer tu negocio en internet?

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Sin poner tu tarjeta

Sitio y app para presentación comercial: preguntas frecuentes

Un sitio de presentación para tu negocio es la presencia online profesional que necesitás. Es un lugar donde los clientes potenciales pueden conocer quién sos, explorar tu trabajo y dar el paso de contactarte. Un sitio de este tipo suele incluir una galería de portfolio o páginas de proyectos, páginas de servicios, casos de éxito, testimonios de clientes y una forma clara de agendar una llamada o ponerse en contacto. La combinación exacta depende del tipo de negocio. A diferencia de una página web básica, este tipo de producto está pensado para causar una buena primera impresión y convertir visitantes en clientes. Con Horizons, podés crear uno con todo lo que necesitás. Describilo, la IA se encarga.

Cualquier persona que quiera mostrar una imagen profesional online y conseguir más clientes: freelancers, artistas, consultores, coaches, agencias, dueños de pequeños negocios y más. Si tu proyecto necesita una presencia online profesional, Horizons puede crear un sitio de presentación que se adapte a tu forma de trabajar.

Horizons usa un enfoque conversacional para crear, conocido como vibe coding. Simplemente describís lo que querés en lenguaje claro y la IA lo crea por vos en tiempo real.

¿Querés agregar una galería de portfolio? Solo tenés que pedirlo. ¿Necesitás un formulario de contacto? Describilo. ¿Querés cambiar el diseño para que combine con los colores de tu marca? Decíselo a Horizons y te lo arma en segundos.

Horizons funciona en más de 80 idiomas, para que puedas crear con tus propias palabras, sin vocabulario técnico. Si el concepto es nuevo para vos, nuestra guía de vibe coding te explica todo lo que necesitás saber para empezar.

Sí, y acá es donde Horizons se destaca. Con su backend integrado, podés crear un portal de clientes totalmente personalizado, con inicios de sesión de usuarios, intercambio de archivos, actualizaciones de proyectos y más, todo con tu propia marca. Tus clientes pueden acceder a un espacio profesional y dedicado para mantenerse al tanto, y vos tenés el control total sobre lo que pueden ver y hacer.

Sí, tu sitio de presentación ya vendría con SEO integrado y gestionada automáticamente desde el primer día. Archivos técnicos clave como sitemap.xml, robots.txt y llms.txt se generan de forma automática, para que los motores de búsqueda y herramientas de IA como ChatGPT y Perplexity puedan entender tu contenido, sin ninguna configuración técnica de tu parte.

También podés conectar integraciones de marketing para promocionar tu sitio de presentación y llegar a nuevos clientes en los canales clave.

Actualizar tu sitio o app de presentación es tan fácil como crearlo, solo tenés que volver a tu proyecto, abrirlo y seguir chateando con Horizons. Describile lo que querés cambiar, la IA se encarga del resto. Todo forma parte de la experiencia de vibe coding, sin que tengas que contratar terceros.

Y si tenés conocimientos técnicos o después querés escalar, Horizons te da acceso completo al código para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.

Podés empezar gratis, sin necesidad de tarjeta de crédito. Una vez que estés adentro, vas a recibir 5 créditos de IA para empezar a crear enseguida. El uso de créditos depende de la complejidad de cada prompt: los ajustes más simples cuestan menos de un crédito, las creaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratis son suficientes para describir tu sitio web o app de muestra, verlo cobrar vida y tener una idea real de Horizons antes de comprometerte con algo.

Tené en cuenta: los créditos de IA también se usan para potenciar cualquier función de IA dentro de tu sitio web o app (como un chatbot o una búsqueda inteligente), pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.

Cuando estés listo para publicar, los planes pagos empiezan en ARS 3.899/mes e incluyen hosting y dominio, así que no hay nada más que configurar. Solo tenés que hacer clic en publicar y tu proyecto se activa.

¿Te estás quedando sin créditos? Podés recargar en cualquier momento y seguir tu uso desde el panel de control.

Hostinger ofrece 2 formas de crear un sitio de presentación para tu negocio: con la plataforma de vibe coding Horizons y con el Creador de páginas con drag-and-drop de Hostinger. La diferencia ya se ve en el nombre.

Creador de páginas web de Hostinger: te permite empezar con una plantilla o generar un sitio web para tu negocio a partir de una descripción, y después personalizarlo arrastrando y soltando elementos prediseñados. Es una gran opción para quienes necesitan tener online rápido un portfolio de negocio claro y simple.

Horizons usa un enfoque conversacional: chateás con la IA y aplica los cambios en tiempo real, con mucha más libertad de personalización. También te permite crear proyectos más avanzados, como portales para clientes con inicio de sesión y funciones de membresía, gracias a su backend integrado. Además, quienes lo necesiten, pueden acceder al código completo.

Ambas herramientas están pensadas para personas sin conocimientos técnicos. La diferencia está en cómo preferís crear y cuánta flexibilidad necesitás.

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