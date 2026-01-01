Hostinger Horizons necesita hosting para que tu sitio o app web siga online y accesible.

Si todavía no tenés un plan de hosting activo, el hosting se va a incluir con tu compra de Hostinger Horizons sin costo adicional.

Si ya tenés un plan de hosting activo, no se va a incluir uno nuevo con tu compra de Horizons. Podés seguir usando tu plan de hosting actual.

Tené en cuenta que el hosting y Horizons se renuevan por separado, y podés gestionar, actualizar o renovar cada servicio de forma independiente.