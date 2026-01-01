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Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎
Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.
Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.
No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.
Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.
Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.
Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!
Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.
Hostinger Horizons: preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre los distintos planes de Hostinger Horizons?
Los planes de Hostinger Horizons tienen distintas funciones y cantidades de créditos mensuales de IA. El límite de créditos define cuántos mensajes podés enviarle al agente de IA por chat. A su vez, los planes superiores desbloquean funciones más avanzadas y mayor flexibilidad a medida que crecen tus necesidades.
¿Cómo funcionan los créditos de IA?
Los créditos de IA potencian dos cosas: construir tu proyecto y ejecutar funciones de IA dentro de él una vez que esté activo. Al construir, cada mensaje que le enviás al agente de IA de Horizons usa un crédito. Cuando tu sitio web o aplicación publicada incluye funcionalidad impulsada por IA, se usan créditos cada vez que tus usuarios interactúan con ella – y como usamos créditos fraccionados para esto, te permite experimentar más por una fracción del costo.
¿Puedo ver cuántos créditos de IA ha usado mi aplicación?
Sí. Tu panel de uso de créditos de IA muestra un desglose de los créditos usados para construir y editar, así como los créditos consumidos por las funciones de IA de tu aplicación, para que siempre sepas exactamente adónde van tus créditos.
¿Puedo comprar créditos de IA adicionales sin tener que mejorar el plan?
Una vez que tengas un plan, vas a poder comprar créditos de IA adicionales sin necesidad de subir de plan.
¿Puedo comprar Hostinger Horizons sin hosting?
Hostinger Horizons necesita hosting para que tu sitio o app web siga online y accesible.
Si todavía no tenés un plan de hosting activo, el hosting se va a incluir con tu compra de Hostinger Horizons sin costo adicional.
Si ya tenés un plan de hosting activo, no se va a incluir uno nuevo con tu compra de Horizons. Podés seguir usando tu plan de hosting actual.
Tené en cuenta que el hosting y Horizons se renuevan por separado, y podés gestionar, actualizar o renovar cada servicio de forma independiente.
¿Qué tipos de páginas web puedo hacer con Hostinger Horizons?
Con Hostinger Horizons podés crear todo tipo de apps y sitios web sin escribir código, el único límite es tu imaginación. Por ejemplo, podés armar apps de delivery, productos SaaS, apps de fitness, software para organizaciones sin fines de lucro y mucho más.
Es indistinto si querés crear una solución a medida para tus clientes o una app adaptada a las necesidades de tu negocio, Hostinger Horizons es el creador con IA perfecto para hacer tus ideas realidad.
¿Se puede generar una aplicación móvil con Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons te permite crear aplicaciones web y sitios web que funcionan a la perfección en dispositivos móviles. Sin embargo, actualmente no permite la creación de aplicaciones móviles nativas para la App Store o Google Play.
¿Quién es el propietario del código creado con Hostinger Horizons?
Tenés la propiedad total del código de tu sitio web o app web. Podés descargarlo siempre que lo necesites con cualquier plan pago de Hostinger Horizons.
¿Es posible integrar API o servicios de terceros con Hostinger Horizons?
Sí, podés integrar APIs o servicios de terceros con Hostinger Horizons.
El creador sin código está diseñado para conectarse fácilmente con servicios populares como Stripe. Además, una conexión API simple te permite sumar un montón de integraciones a tu proyecto.
En lugar de desarrollar todo desde cero, podés usar servicios ya existentes para funciones como pagos, comunicación o procesamiento de datos. Esto te ahorra tiempo, te genera confianza y permite que puedas enfocarte en eso que hace única a tu app.