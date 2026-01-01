Todas las funciones para darle vida a tu próxima idea
Pensado para hacer más desde el primer momento
Dale vida a tu proyecto sin escribir ni una línea de código. Contale a la IA qué querés, ella se encarga del diseño y las funciones.
Sumá funciones a tus páginas. Horizons es compatible con Stripe, PayPal, Google AdSense y más, con una guía de configuración simple para cada integración.
Poné tu sitio o app online al instante. Probalo, ajustalo y publicalo en minutos.
Con Horizons, la IA ya viene integrada en tu app. Sumá chatbots, generadores de imágenes y asistentes inteligentes, sin cuentas, sin configuración y sin cobros sorpresa.
Desarrollado con los modelos de lenguaje más avanzados para garantizar velocidad y creatividad.
Creá aplicaciones con inicios de sesión de usuario, almacenamiento de datos, mails automatizados y más, sin necesidad de configuración adicional ni servicios externos.
Personalizá textos de forma visual y en tiempo real.
Subí una imagen y obtené un diseño. Podés convertir referencias visuales en páginas web completas.
Con cada proyecto que construyes, Hostinger AI Builder te asegura que sea descubríble.Desde la búsqueda en Google hasta ChatGPT — estás cubierto.
Con acceso total al código de tu proyecto, tenés la posibilidad de corregir, ajustar y desarrollar a gusto.
Simplemente pega cualquier URL y la IA recreará el sitio como un proyecto totalmente editable, lo que te dará una ventaja inicial para rediseñarlo, modernizarlo o migrarlo en cuestión de minutos.
Tu aliado con IA que se encarga de todo
Publicación y actualización
Corrección automática
Restauración de versiones
Optimización para SEO
Chat de IA
Accedé a la experiencia completa de Hostinger Horizons
30 días de garantía de devolución
Cancelá cuando quieras
Soporte 24/7
Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎
Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.
Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.
No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.
Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.
Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.
Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!
Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.