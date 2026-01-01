Todas las funciones para darle vida a tu próxima idea

Descubrí todo lo que ofrece Hostinger Horizons: funciones para crear y lanzar sitios y apps web más rápido, fácil y sin programar.
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No hace falta poner la tarjeta.

Pensado para hacer más desde el primer momento

Plataforma sin programación
Plataforma sin programación

Dale vida a tu proyecto sin escribir ni una línea de código. Contale a la IA qué querés, ella se encarga del diseño y las funciones.

Integraciones
Integraciones

Sumá funciones a tus páginas. Horizons es compatible con Stripe, PayPal, Google AdSense y más, con una guía de configuración simple para cada integración.

Publicación en 1 clic
Publicación en 1 clic

Poné tu sitio o app online al instante. Probalo, ajustalo y publicalo en minutos.

IA integrada
IA integrada

Con Horizons, la IA ya viene integrada en tu app. Sumá chatbots, generadores de imágenes y asistentes inteligentes, sin cuentas, sin configuración y sin cobros sorpresa.

Modelos de lenguaje avanzados
Modelos de lenguaje avanzados

Desarrollado con los modelos de lenguaje más avanzados para garantizar velocidad y creatividad.

Backend integrado
Backend integrado

Creá aplicaciones con inicios de sesión de usuario, almacenamiento de datos, mails automatizados y más, sin necesidad de configuración adicional ni servicios externos.

Modo de edición de texto
Modo de edición de texto

Personalizá textos de forma visual y en tiempo real.

Diseño a partir de una imagen
Diseño a partir de una imagen

Subí una imagen y obtené un diseño. Podés convertir referencias visuales en páginas web completas.

Optimización SEO integrada
Optimización SEO integrada

Con cada proyecto que construyes, Hostinger AI Builder te asegura que sea descubríble.Desde la búsqueda en Google hasta ChatGPT — estás cubierto.

Edición de código
Edición de código

Con acceso total al código de tu proyecto, tenés la posibilidad de corregir, ajustar y desarrollar a gusto.

clonador de sitios web
clonador de sitios web

Simplemente pega cualquier URL y la IA recreará el sitio como un proyecto totalmente editable, lo que te dará una ventaja inicial para rediseñarlo, modernizarlo o migrarlo en cuestión de minutos.

¿Estás listo para darle vida a tu proyecto?

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Tu aliado con IA que se encarga de todo

Hostinger Horizons cubre todo el proceso. desde el desarrollo hasta la gestión, publicación y crecimiento de tu proyecto. Explorá todas las funciones por categoría.

Publicación y actualización

Publicá con un solo clic. Hacé actualizaciones cuando quieras, sin necesidad de configuraciones ni volver a desplegar.

Corrección automática

Si algo no va bien, Horizons te ayuda a detectar y solucionar problemas y errores automáticamente.

Restauración de versiones

Podés volver a cualquier versión anterior con un clic. No necesitás herramientas de control de cambios.

Optimización para SEO

Las buenas prácticas de SEO integradas ayudan a que tus páginas se posicionen bien, sin plugins ni configuraciones extra.

Chat de IA

Describí los cambios o pedí nuevas funciones con tus propias palabras, la IA actualiza tu proyecto al instante. Olvidate de la curva de aprendizaje.

Accedé a la experiencia completa de Hostinger Horizons

30 días de garantía de devolución

Cancelá cuando quieras

Soporte 24/7

77% off
Premium
Publicá tu primer sitio web. Portfolios, currículums, blogs y hasta links en bio.
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Obtené 48 meses por ARS 187.152 (precio regular: ARS 815.952). Se renueva a ARS 14.999/mes.
Creá hasta 3 sitios web
Buzones de correo 2 por sitio web: gratis durante 1 año.
Dominio personalizado gratis por 1 año.
5 créditos de IA para creación de sitios web
400+ plantillas para sitios web
Hosting web rápido y seguro
Pedile ayuda al chatbot de Kodee
Oferta especial • 78% off
Unlimited
Para negocios en crecimiento. Sitios web ilimitados, herramientas de IA, ecommerce y flexibilidad total.
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Casillas ilimitadas - gratis por 1 año
Dominio personalizado gratis por 1 año.
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Vendé online con ecommerce integrado
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Para negocios que necesitan máximo rendimiento y escalabilidad.
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Las funcionalidades ilimitadas están sujetas a nuestra Política de uso justo.

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

Recursos útiles para empezar

Tutoriales

Instrucciones paso a paso para crear con Hostinger Horizons.

Biblioteca de conocimiento

Respuestas a dudas técnicas y creativas.

Videos

Recorridos visuales e inspiración.

Comunidad

Conectate con otros para compartir ideas en comunidad.

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