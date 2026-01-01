Desarrollo de aplicaciones SaaS simplificado
Desarrollá más rápido y fácil con el creador de SaaS sin código de Horizons
Socio multiuso con IA
Todo para publicar
Hosting, dominio, mail y SEO, todo incluido. Sin cuentas separadas ni configuraciones complicadas.
Backend integrado
Bases de datos, cuentas de usuario y almacenamiento de archivos, todo integrado y sin herramientas externas. Tu SaaS puede funcionar como un producto hecho y derecho desde el primer momento.
Monetizá desde el primer día
Socio multiuso con IA
Todo para publicar
Hosting, dominio, mail y SEO, todo incluido. Sin cuentas separadas ni configuraciones complicadas.
Backend integrado
Bases de datos, cuentas de usuario y almacenamiento de archivos, todo integrado y sin herramientas externas. Tu SaaS puede funcionar como un producto hecho y derecho desde el primer momento.
Monetizá desde el primer día
Soluciones SaaS que podés crear sin programar, solo con tu creatividad
Micro SaaS educativo
App web de CRM
Generador de publicaciones para redes sociales
App web para reservas de restaurantes
Micro SaaS de fitness
App web de podcast
Sitio web de membresía
Cómo crear una aplicación SaaS
Describí tu idea
Personalizá y testeá
Publicá con 1 solo clic
Una plantilla, tu sitio web personalizado
Plantillas prediseñadas
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
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Más formas de monetizar con Horizons
Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎
Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.
Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.
No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.
Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.
Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.
Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!
Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.
Preguntas frecuentes sobre el desarrollo de aplicaciones SaaS
¿Qué es el desarrollo de aplicaciones SaaS?
El desarrollo de aplicaciones SaaS (software como servicio) consiste en crear herramientas o servicios en la nube a los que los usuarios acceden desde un navegador, generalmente por suscripción. A diferencia del software tradicional, las apps SaaS no requieren descargas ni instalaciones: todo funciona online.
¿Querés ver ideas pensadas para startups? Mirá nuestra lista de ideas SaaS para inspirarte.
¿Necesito saber programar para crear una aplicación SaaS?
No. Podés aprender a programar con HTML, CSS, JavaScript y frameworks como Node.js o Django, o evitar toda esa complejidad usando plataformas sin código como Hostinger Horizons, donde simplemente describís tu idea y el sistema genera una app SaaS funcional, totalmente lista para usar.
Para inspirarte, podés mirar algunos de nuestros ejemplos favoritos de micro SaaS.
¿Cuánto cuesta crear una aplicación SaaS?
Los costos varían según el enfoque que elijas. Programarlo vos mismo te puede llevar un tiempo pero cuesta menos; contratar desarrolladores puede salir muy caro. Usar un creador de SaaS sin código como Hostinger Horizons es una opción económica, con planes accesibles desde ARS 3.899/mes que te permiten crear, probar y lanzar productos SaaS sin una gran inversión inicial.
Podés empezar gratis, sin necesidad de poner la tarjeta de crédito. Al ingresar, recibís 5 créditos de IA para empezar a crear al toque. Lo que gasta cada prompt depende de su complejidad: los ajustes simples cuestan menos de un crédito, y las creaciones más grandes pueden usar más. Con tus créditos gratis podés describir tu app SaaS, verla tomar forma y probar Horizons antes de decidir si seguís.
Cuando quieras publicar, pasate a uno de nuestros planes pagos. El hosting, el dominio y la optimización SEO ya vienen incluidos: hacé clic en publicar y tu SaaS queda en vivo.
¿Cómo hago para monetizar mi aplicación SaaS?
Podés monetizar apps SaaS con suscripciones mensuales, planes premium escalonados, compras dentro de la app o anuncios. Hostinger Horizons se integra con sistemas de pago como Stripe, configurar la facturación te va a resultar mucho más simple.
¿Cómo hago para comercializar mi aplicación SaaS?
Un buen marketing para SaaS incluye SEO, campañas en redes sociales, anuncios pagos, email marketing y colaboraciones con creadores de contenido. Lo más importante es definir tu audiencia y comunicar claramente el valor de tu app.
Conocé más en nuestra guía de marketing para SaaS.
¿Qué diferencia hay entre SaaS y un micro SaaS?
Un micro SaaS es una aplicación SaaS especializada, que apunta a un nicho específico. Suele ser creada y gestionada por un equipo chico o incluso una sola persona, y son proyectos que pueden lanzarse más rápido y son más fáciles de mantener.
¿Querés saber más? Mirá nuestra guía sobre micro SaaS.
¿Cómo hago para mantener una aplicación SaaS?
El mantenimiento implica actualizar tu app con regularidad, corregir errores, mejorar la seguridad y sumar nuevas funciones. Hostinger Horizons simplifica todo eso al integrar actualizaciones, hosting y monitoreo en una sola plataforma.
¿Cómo hago para probar una aplicación SaaS?
Probar tu app te ayuda a detectar errores y asegurarte de que funcione bien en todos los dispositivos. Es posible testear funciones de forma manual o usar herramientas de prueba automatizadas. Con Hostinger Horizons, podés previsualizar y probar en un entorno seguro antes de publicar.
¿Cómo hago para proteger una aplicación SaaS?
La seguridad en SaaS implica proteger los datos de los usuarios, aplicar autenticación, usar SSL y monitorear vulnerabilidades de forma constante. Hostinger Horizons se encarga de las funciones clave de seguridad desde el principio, para que puedas lanzar con tranquilidad.
¿Cómo hago para implementar y alojar una aplicación SaaS?
Tradicionalmente, publicar y alojar una app requería configurar servidores, preparar entornos y gestionar dominios. Con Hostinger Horizons, todo eso ya está integrado: creás y lanzás desde un solo lugar, con hosting, dominios personalizados y SSL incluidos.