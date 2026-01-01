Desarrollo de aplicaciones SaaS simplificado

Convertí tu idea de app micro SaaS en un producto online con Hostinger Horizons, fácilmente y sin programar.
Empezar gratis

Planes desde solo ARS 3.899/mes

Desarrollo de aplicaciones SaaS simplificado

Desarrollá más rápido y fácil con el creador de SaaS sin código de Horizons

Todo lo que necesitás para crear, lanzar y hacer crecer tu SaaS.

Socio multiuso con IA

Describí tu idea SaaS y la IA la crea por vos, desde la lógica del backend hasta el diseño. Obtenés un producto completamente funcional y listo para publicar en minutos, sin programar, sin equipo técnico y sin demoras.
Socio multiuso con IA

Todo para publicar

Hosting, dominio, mail y SEO, todo incluido. Sin cuentas separadas ni configuraciones complicadas.

Todo para publicar

Backend integrado

Bases de datos, cuentas de usuario y almacenamiento de archivos, todo integrado y sin herramientas externas. Tu SaaS puede funcionar como un producto hecho y derecho desde el primer momento.

Backend integrado

Monetizá desde el primer día

Ofrecé varios planes de suscripción con cambios simples y fluidos. Aumentá tus ingresos gracias al 0% de comisión por venta e integración nativa con Stripe.
Monetizá desde el primer día

Socio multiuso con IA

Describí tu idea SaaS y la IA la crea por vos, desde la lógica del backend hasta el diseño. Obtenés un producto completamente funcional y listo para publicar en minutos, sin programar, sin equipo técnico y sin demoras.
Socio multiuso con IA

Todo para publicar

Hosting, dominio, mail y SEO, todo incluido. Sin cuentas separadas ni configuraciones complicadas.

Todo para publicar

Backend integrado

Bases de datos, cuentas de usuario y almacenamiento de archivos, todo integrado y sin herramientas externas. Tu SaaS puede funcionar como un producto hecho y derecho desde el primer momento.

Backend integrado

Monetizá desde el primer día

Ofrecé varios planes de suscripción con cambios simples y fluidos. Aumentá tus ingresos gracias al 0% de comisión por venta e integración nativa con Stripe.
Monetizá desde el primer día

Soluciones SaaS que podés crear sin programar, solo con tu creatividad

Explorá ejemplos reales de productos SaaS que podés crear con Hostinger Horizons con solo describir lo que necesitás.
Soluciones SaaS que podés crear sin programar, solo con tu creatividad

Micro SaaS educativo

Creá herramientas de aprendizaje: minicursos, prácticas de idiomas y certificados para que tutores y equipos chicos de capacitación puedan dar clases estructuradas y seguir el progreso sin usar un LMS completo.Empezá a crear
Ayudá a las empresas a gestionar clientes potenciales, hacer un seguimiento de las relaciones con los clientes y cerrar más negocios. Podés crear un CRM totalmente personalizado y ofrecerlo como suscripción a equipos de ventas y agencias.Empezá a crear
Ayudá a los usuarios a crear epígrafes, ideas para publicaciones, hashtags, ganchos y contenido listo a partir de prompts simples.Empezá a crear
Ofrecé a los restaurantes la posibilidad de gestionar reservas, disponibilidad de mesas y enviar mails de confirmación con una herramienta especialmente diseñada.Empezá a crear
Creá apps para planificar entrenamientos y comidas, hacer seguimiento del progreso y lanzar desafíos que ayuden a los usuarios a mantener la constancia, mientras entrenadores y creadores pueden armar y vender sus programas.Empezá a crear
Armá tu propia plataforma de podcasts para compartir episodios, aumentar tu audiencia y cobrar por contenido premium o exclusivo.Empezá a crear
Creá una plataforma de acceso exclusivo donde los miembros paguen para acceder a contenido, cursos o una comunidad. Definí precios, gestioná suscripciones y aumentá tus ingresos.Empezá a crear

Cómo crear una aplicación SaaS

01

Describí tu idea

Decile a la IA qué tiene que hacer tu producto SaaS y mirá cómo toma forma. También podés elegir una plantilla para empezar aún más rápido.
02

Personalizá y testeá

Podés editar chateando con la IA: modificá funciones, configurá pagos e inicios de sesión y accedé a una vista previa en vivo antes de publicar.
03

Publicá con 1 solo clic

Publicá y tu SaaS con hosting, dominio y SEO incluido. Empezá a sumar a tus primeros usuarios de inmediato.

Una plantilla, tu sitio web personalizado

Elegí una plantilla profesional, personalizala con IA o edición visual y publicá tu web más rápido.

Plantillas prediseñadas

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

¿Querés profundizar más?

Explorá tutoriales, guías prácticas e instrucciones paso a paso para pasar de principiante a experto en IA en poco tiempo. Encontrá todo lo que necesitás para crear tu primer proyecto de IA y más.
¿Qué es SaaS?

¿Qué es SaaS?

Tutorial
Cómo crear un producto SaaS

Cómo crear un producto SaaS

Tutorial
Ideas de micro-SaaS

Ideas de micro-SaaS

Tutorial
Video

Más formas de monetizar con Horizons

Vendé online

Agotá turnos

Creá herramientas de IA personalizadas

Creá una plantilla y ganá comisiones

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

¿Listo para hacer realidad tu idea?

Empezar gratis

No hace falta poner la tarjeta

Preguntas frecuentes sobre el desarrollo de aplicaciones SaaS

El desarrollo de aplicaciones SaaS (software como servicio) consiste en crear herramientas o servicios en la nube a los que los usuarios acceden desde un navegador, generalmente por suscripción. A diferencia del software tradicional, las apps SaaS no requieren descargas ni instalaciones: todo funciona online.

¿Querés ver ideas pensadas para startups? Mirá nuestra lista de ideas SaaS para inspirarte.

No. Podés aprender a programar con HTML, CSS, JavaScript y frameworks como Node.js o Django, o evitar toda esa complejidad usando plataformas sin código como Hostinger Horizons, donde simplemente describís tu idea y el sistema genera una app SaaS funcional, totalmente lista para usar.

Para inspirarte, podés mirar algunos de nuestros ejemplos favoritos de micro SaaS.

Los costos varían según el enfoque que elijas. Programarlo vos mismo te puede llevar un tiempo pero cuesta menos; contratar desarrolladores puede salir muy caro. Usar un creador de SaaS sin código como Hostinger Horizons es una opción económica, con planes accesibles desde ARS 3.899/mes que te permiten crear, probar y lanzar productos SaaS sin una gran inversión inicial.

Podés empezar gratis, sin necesidad de poner la tarjeta de crédito. Al ingresar, recibís 5 créditos de IA para empezar a crear al toque. Lo que gasta cada prompt depende de su complejidad: los ajustes simples cuestan menos de un crédito, y las creaciones más grandes pueden usar más. Con tus créditos gratis podés describir tu app SaaS, verla tomar forma y probar Horizons antes de decidir si seguís.

Cuando quieras publicar, pasate a uno de nuestros planes pagos. El hosting, el dominio y la optimización SEO ya vienen incluidos: hacé clic en publicar y tu SaaS queda en vivo.

Podés monetizar apps SaaS con suscripciones mensuales, planes premium escalonados, compras dentro de la app o anuncios. Hostinger Horizons se integra con sistemas de pago como Stripe, configurar la facturación te va a resultar mucho más simple.

Un buen marketing para SaaS incluye SEO, campañas en redes sociales, anuncios pagos, email marketing y colaboraciones con creadores de contenido. Lo más importante es definir tu audiencia y comunicar claramente el valor de tu app.

Conocé más en nuestra guía de marketing para SaaS.

Un micro SaaS es una aplicación SaaS especializada, que apunta a un nicho específico. Suele ser creada y gestionada por un equipo chico o incluso una sola persona, y son proyectos que pueden lanzarse más rápido y son más fáciles de mantener.

¿Querés saber más? Mirá nuestra guía sobre micro SaaS.

El mantenimiento implica actualizar tu app con regularidad, corregir errores, mejorar la seguridad y sumar nuevas funciones. Hostinger Horizons simplifica todo eso al integrar actualizaciones, hosting y monitoreo en una sola plataforma.

Probar tu app te ayuda a detectar errores y asegurarte de que funcione bien en todos los dispositivos. Es posible testear funciones de forma manual o usar herramientas de prueba automatizadas. Con Hostinger Horizons, podés previsualizar y probar en un entorno seguro antes de publicar.

La seguridad en SaaS implica proteger los datos de los usuarios, aplicar autenticación, usar SSL y monitorear vulnerabilidades de forma constante. Hostinger Horizons se encarga de las funciones clave de seguridad desde el principio, para que puedas lanzar con tranquilidad.

Tradicionalmente, publicar y alojar una app requería configurar servidores, preparar entornos y gestionar dominios. Con Hostinger Horizons, todo eso ya está integrado: creás y lanzás desde un solo lugar, con hosting, dominios personalizados y SSL incluidos.

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