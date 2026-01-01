Horizons usa los modelos de lenguaje más potentes disponibles, entrenados con grandes volúmenes de datos. Nuestra IA entiende lo que querés y te devuelve resultados alineados con tu visión, así estés escribiendo contenido, diseñando layouts o creando herramientas online.

Y como tu privacidad es importante, nunca usamos tus prompts ni los datos de tus proyectos para entrenar los modelos.