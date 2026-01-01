Compartí Hostinger Horizons y ganá hasta 150 USD

Ganá el 20% de lo que pague tu contacto por su primer plan de Hostinger Horizons (hasta 150 USD). Además, él se lleva un descuento extra del 20%.
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Cómo funciona

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Copiá tu link personalizado directamente desde Hostinger Horizons o el panel de referidos y compartilo con tus amigos.
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Esperá a que actualicen su plan

Ganá comisiones cuando tus contactos compren su primer plan de Hostinger Horizons y usen los servicios por más de 45 días.
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Recibí tu pago

Tus ganancias se envían por PayPal, transferencia bancaria o saldo en Hostinger.

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Usá tu link donde quieras

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  • Mandáselo directo a un amigo que esté empezando un proyecto
  • Sumalo a tu contenido o bios en redes
  • Compartilo en tus comunidades o chats grupales
Tu ganancia: 20% de comisión

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Ganá comisiones cuando tus contactos compren su primer plan de Hostinger Horizons y lo usen por más de 45 días.

Preguntas frecuentes sobre el Programa de referidos de Hostinger

Podés encontrar tu link de recomendación:

  • Desde el panel de referidos
  • Desde la plataforma Hostinger Horizons: solo tenés que hacer clic en el ícono de menú en la esquina superior izquierda y elegí "Recomendar"

No hay límite en la cantidad de personas que podés recomendar a través del programa de referidos de Hostinger. Compartí tu link y recomendá Hostinger Horizons a todas las personas que quieras.

Como no hay límite de referidos, tus ganancias tampoco tienen techo. Vas a recibir el 20 % de cada venta válida, y depende de vos cuántas ventas generes.

Obtienen un descuento extra del 20% en su primer plan de Hostinger Horizons.

En Hostinger, ofrecemos una garantía de devolución de 30 días. Esto significa que los nuevos usuarios tienen hasta 30 días después de la compra para solicitar un reembolso total.

Por cuestiones contables y administrativas, los reembolsos suelen demorar otros 15 días.

En tu panel de referidos podés elegir entre PayPal o transferencia bancaria.

PayPal envía fondos diariamente a los usuarios que hayan alcanzado el mínimo de 50 dólares. Sin embargo, debido a la automatización, es posible que recibas tu pago al día siguiente.

Para una transferencia bancaria, es necesario acumular un mínimo de 200 dólares. Después, tendrías que esperar hasta el último jueves del mes, que es cuando se procesan todas las transferencias bancarias. Si calificás para una comisión después de ese día, se procesará al mes siguiente.

Dependiendo de las políticas de tu banco, las transferencias bancarias pueden tener tarifas adicionales y diferencias en el tipo de cambio, lo que podría reducir el monto de la comisión. Para evitar estos cargos, te recomendamos usar PayPal.

En el panel de referidos, vas a encontrar la sección Mis comisiones. Aquí podés hacer un seguimiento y ver tanto las comisiones pagadas como las pendientes.

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