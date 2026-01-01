Cómo funciona
Compartí tu link de recomendación
Esperá a que actualicen su plan
Recibí tu pago
Ayudá a otros a empezar a crear con IA y ganá premios
Usá tu link donde quieras
- Mandáselo directo a un amigo que esté empezando un proyecto
- Sumalo a tu contenido o bios en redes
- Compartilo en tus comunidades o chats grupales
Tu ganancia: 20% de comisión
Preguntas frecuentes sobre el Programa de referidos de Hostinger
¿Dónde obtengo mi link de recomendación?
Podés encontrar tu link de recomendación:
- Desde el panel de referidos
- Desde la plataforma Hostinger Horizons: solo tenés que hacer clic en el ícono de menú en la esquina superior izquierda y elegí "Recomendar"
¿A cuántas personas puedo recomendarles Hostinger?
No hay límite en la cantidad de personas que podés recomendar a través del programa de referidos de Hostinger. Compartí tu link y recomendá Hostinger Horizons a todas las personas que quieras.
¿Cuánta plata puedo ganar?
Como no hay límite de referidos, tus ganancias tampoco tienen techo. Vas a recibir el 20 % de cada venta válida, y depende de vos cuántas ventas generes.
¿Qué obtiene mi contacto?
Obtienen un descuento extra del 20% en su primer plan de Hostinger Horizons.
¿Por qué tarda 45 días en recibirse el pago?
¿Cómo voy a recibir mis comisiones?
En tu panel de referidos podés elegir entre PayPal o transferencia bancaria.
PayPal envía fondos diariamente a los usuarios que hayan alcanzado el mínimo de 50 dólares. Sin embargo, debido a la automatización, es posible que recibas tu pago al día siguiente.
Para una transferencia bancaria, es necesario acumular un mínimo de 200 dólares. Después, tendrías que esperar hasta el último jueves del mes, que es cuando se procesan todas las transferencias bancarias. Si calificás para una comisión después de ese día, se procesará al mes siguiente.
Dependiendo de las políticas de tu banco, las transferencias bancarias pueden tener tarifas adicionales y diferencias en el tipo de cambio, lo que podría reducir el monto de la comisión. Para evitar estos cargos, te recomendamos usar PayPal.
¿Cómo hago para ver el estado de mis recomendaciones?
En el panel de referidos, vas a encontrar la sección Mis comisiones. Aquí podés hacer un seguimiento y ver tanto las comisiones pagadas como las pendientes.