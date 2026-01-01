Tu proyecto, optimizado para buscadores e IA

Hostinger AI Builder genera automáticamente todo lo necesario para que tus sitios sean indexados por los motores de búsqueda y entendidos mejor por herramientas de IA como ChatGPT, Gemini y Meta AI.
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Optimización automática para mayor visibilidad

Una vez que tu sitio esté online en un dominio personalizado, se van a crear automáticamente archivos clave para SEO y visibilidad en IA como sitemap.xml, robots.txt y llms.txt. Esto va a ayudar a que buscadores y herramientas de IA entiendan tu contenido, sin necesidad de tener que configurarlo.
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Optimización automática para mayor visibilidad
Siempre incluido

Publicación inteligente para SEO y AI discovery

Plataforma de búsqueda con IA

Ayudá a que herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity y Meta AI entiendan tu sitio. Con LLMs.txt generado automáticamente, los sistemas de IA saben exactamente dónde buscar, mejorando tus chances de ser recomendado en respuestas y resúmenes.
AI Builder crea archivos sitemap.xml y robots.txt para cada proyecto publicado, lo que permite mantener tu contenido estructurado, con capacidad de búsqueda y cumpliendo con las mejores prácticas SEO.
Hostinger AI Builder se encarga automáticamente de elementos SEO básicos como metadatos, sitemap.xml, llms.txt y robots.txt, sin necesidad de plugins ni herramientas adicionales.Solo tienes que publicar tu sitio, landing page o proyecto digital, y está listo para ser indexado por motores de búsqueda que admiten contenido renderizado con JavaScript.

¿No estás familiarizado con el SEO con IA? Mirá y aprendé en minutos

Estos videos cortos explican qué es la Optimización Generativa para Motores de Búsqueda (GEO) y cómo mantener visible tu contenido.

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recientemente tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta @Hostinger AI Builder y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder puede ser la herramienta de código de vibraciones más eficiente para crear aplicaciones de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger AI Builder es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger AI Builder es una herramienta con la que puedes construir una idea que has tenido – solo necesitas explicarla, y simplemente funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger AI Builder realmente es un cambio de juego en comparación con todo lo demás.Fue tan fácil configurar un subdominio para mi blog en mi aplicación web – dije: '¡Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

¡Probé Hostinger AI Builder y es un cambio de juego! Este creador de aplicaciones de IA sin código crea sitios web y aplicaciones elegantes en minutos: diseños, códigos y escrituras para ti. Vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Con Hostinger AI Builder puedes crear cosas muy bonitas, pero no es como un creador de sitios web típico, es más.

¿Estás listo para darle vida a tu proyecto?

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