Creá tus herramientas de IA personalizadas sin complicaciones

Con la IA ya integrada en Horizons, podés crear tus propias herramientas de IA para usar vos, vender o compartir.
Empezar gratis

Planes desde solo ARS 3.899/mes

Creá tus herramientas de IA personalizadas sin complicaciones

Desde proyectos personales divertidos hasta herramientas útiles

Creá herramientas personalizadas con IA, ahorrá en suscripciones o desarrollá algo que tus usuarios amen y quieran pagar. Acá van algunas ideas.
Herramientas de texto

Herramientas de texto

Creá apps que lean, escriban y respondan. Pueden ser chatbots de atención al cliente o asistentes que ayuden a tus usuarios a armar cartas de presentación, viajes o recetas.Empezar a crear
Creá apps que generen y modifiquen imágenes, para que los usuarios puedan convertir fotos en ilustraciones, diseñar avatares, probar renovaciones de ambientes o crear mockups sin saber diseñar.Empezar a crear
Creá herramientas para ahorrar tiempo, como formularios de captación de leads con IA, revisores de CV o planificadores de presupuesto o entrenamiento. Apps prácticas con valor real de uso.Empezar a crear
Creá herramientas que la gente quiera compartir, como tests de personalidad, lectores de tarot, buscadores de parecidos con famosos, generadores de cuentos para dormir y más.Empezar a crear

Todo lo que necesitás para crear herramientas con IA

IA integrada de entrada

Sin cuentas de terceros ni facturación aparte. La IA viene integrada en Horizons, solo tenés que abrir tu proyecto y usarla.

Creá chateando, sin programar

Describí lo que querés con tus propias palabras y Horizons lo arma por vos. Sin programar, sin configuraciones técnicas, solo tu idea y un chat.

El límite lo pone tu idea, no la tecnología

Chatbots, asistentes personales, generadores de imágenes, herramientas de escritura, motores de recomendación, lo que te imagines. Horizons tiene la IA para hacerlo funcionar.

Crealo una vez y ganá dinero

Compartí tu proyecto como plantilla y ganá una comisión del 20% cada vez que alguien la use para crear su app y compre su primer plan de Horizons.

Cómo funciona

01

Abrí tu proyecto de Horizons

Iniciá sesión en Horizons y empezá un nuevo proyecto. También podés usar una de nuestras plantillas para avanzar más rápido.
02

Creá, personalizá y testeá

Describí lo que querés que haga tu app, personalizala y testeala, todo sin salir de Horizons.
03

Publicá y compartí

Cuando estés listo, publicá para que los usuarios puedan acceder. Podés consultar el uso de créditos de IA desde tu panel de control.

Una plantilla, tu sitio web personalizado

Elegí una plantilla profesional, personalizala con IA o edición visual y publicá tu web más rápido.
Todas las plantillas
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

¿Estás listo para crear tu primera herramienta con IA?

Empezar gratis

No hace falta poner la tarjeta.

Herramientas de IA personalizadas: preguntas frecuentes

Aquí respondemos algunas de las preguntas más comunes que nos hacen sobre la creación de herramientas de IA con Horizons.

Es muy simple. Abrí tu proyecto de Horizons y empezá a chatear. Describí con palabras simples lo que querés crear, la IA de Horizons lo va a hacer realidad. Tu proyecto ya incluye una integración fluida de IA generativa, así que no necesitás cuentas de terceros, elegir modelos ni pagar aparte. Podés usar prompts para personalizar lo que quieras y editar textos o actualizar imágenes manualmente cuando quieras, sin gastar créditos. Cuando esté listo, hacé clic en Publicar, el hosting y el dominio ya están incluidos en tu plan.

Conocé más en nuestro resumen de la IA integrada de Horizons.

Las funciones de IA de Horizons están pensadas para que cualquier persona pueda usarlas, sin necesidad de saber programar. Es ideal en estos casos: 1) si tenés una pequeña empresa y querés hacer herramientas de IA personalizadas en lugar de pagar servicios de terceros; 2) si creás contenido y querés monetizar tu audiencia con una app de IA; o 3) si sos especialista en un sector determinado, como entrenador físico o nutricionista, y buscás convertir todo tu conocimiento en una herramienta para vender a tus clientes. Con Horizons, podés hacer todo eso y más.

Si podés describir lo que querés crear, podés crearlo. Para inspirarte o empezar más rápido, podés explorar nuestras plantillas prediseñadas para encontrar una que se adapte a tu idea.

Horizons admite generación y análisis de texto e imágenes (PNG, WebP, JPEG). Podés usar estas funciones para crear tus propios chatbots con IA, asistentes personales con IA, herramientas de escritura, conversores de imágenes, motores de recomendación y mucho más.

Podés empezar gratis con Horizons. Tu plan incluye créditos de IA para que puedas probarlo. Cuando se te terminen los créditos gratis, podés recargar en cualquier momento para seguir creando y poder usar las funciones con IA dentro de la app o el sitio web que publiques. No hay cobros sorpresa ni ocultos, siempre tenés el control de lo que gastás.

Los créditos de IA sirven para 2 cosas: crear tu sitio o app web (1 mensaje = 1 crédito) y usar las funciones con IA dentro de tu proyecto web cuando ya está publicado. Para el uso de funciones con IA en tu sitio o app web, usamos créditos fraccionados. Esto hace que rindan más, porque solo se consumen cuando tus usuarios interactúan con tu herramienta.

Sí. En el panel de uso de créditos de IA, vas a ver un detalle tanto de los usados para crear y editar como de los que consumen las funciones con IA de tu app. Siempre vas a poder saber exactamente en qué se usan tus créditos.

Para nada. AI Builder está diseñado para todos – desde fabricantes no técnicos hasta desarrolladores experimentados. Si puede describir lo que desea construir, AI Builder puede ayudarle a construirlo.

Sí. Si ya creaste un proyecto con el Creador de apps con IA o hiciste un sitio web con vibe coding en Horizons, la función con IA integrada ya está incluida en tu plan sin costo adicional. Solo tenés que abrir un proyecto existente o empezar uno nuevo, recargar tus créditos de IA y listo.

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.