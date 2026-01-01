Creá tus herramientas de IA personalizadas sin complicaciones
Desde proyectos personales divertidos hasta herramientas útiles
Herramientas de texto
Herramientas de imagen
Herramientas útiles
Herramientas divertidas y virales
Todo lo que necesitás para crear herramientas con IA
IA integrada de entrada
Creá chateando, sin programar
El límite lo pone tu idea, no la tecnología
Crealo una vez y ganá dinero
Cómo funciona
Abrí tu proyecto de Horizons
Creá, personalizá y testeá
Publicá y compartí
Una plantilla, tu sitio web personalizado
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎
Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.
Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.
No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.
Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.
Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.
Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!
Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.
Herramientas de IA personalizadas: preguntas frecuentes
¿Cómo hago para crear mis propias herramientas de IA?
Es muy simple. Abrí tu proyecto de Horizons y empezá a chatear. Describí con palabras simples lo que querés crear, la IA de Horizons lo va a hacer realidad. Tu proyecto ya incluye una integración fluida de IA generativa, así que no necesitás cuentas de terceros, elegir modelos ni pagar aparte. Podés usar prompts para personalizar lo que quieras y editar textos o actualizar imágenes manualmente cuando quieras, sin gastar créditos. Cuando esté listo, hacé clic en Publicar, el hosting y el dominio ya están incluidos en tu plan.
Conocé más en nuestro resumen de la IA integrada de Horizons.
¿Quiénes pueden usar Horizons para crear herramientas de IA personalizadas?
Las funciones de IA de Horizons están pensadas para que cualquier persona pueda usarlas, sin necesidad de saber programar. Es ideal en estos casos: 1) si tenés una pequeña empresa y querés hacer herramientas de IA personalizadas en lugar de pagar servicios de terceros; 2) si creás contenido y querés monetizar tu audiencia con una app de IA; o 3) si sos especialista en un sector determinado, como entrenador físico o nutricionista, y buscás convertir todo tu conocimiento en una herramienta para vender a tus clientes. Con Horizons, podés hacer todo eso y más.
Si podés describir lo que querés crear, podés crearlo. Para inspirarte o empezar más rápido, podés explorar nuestras plantillas prediseñadas para encontrar una que se adapte a tu idea.
¿Qué tipo de funciones de IA puedo agregar a mi app?
Horizons admite generación y análisis de texto e imágenes (PNG, WebP, JPEG). Podés usar estas funciones para crear tus propios chatbots con IA, asistentes personales con IA, herramientas de escritura, conversores de imágenes, motores de recomendación y mucho más.
¿Es gratis usar Horizons?
Podés empezar gratis con Horizons. Tu plan incluye créditos de IA para que puedas probarlo. Cuando se te terminen los créditos gratis, podés recargar en cualquier momento para seguir creando y poder usar las funciones con IA dentro de la app o el sitio web que publiques. No hay cobros sorpresa ni ocultos, siempre tenés el control de lo que gastás.
¿Cómo funcionan los créditos de IA?
Los créditos de IA sirven para 2 cosas: crear tu sitio o app web (1 mensaje = 1 crédito) y usar las funciones con IA dentro de tu proyecto web cuando ya está publicado. Para el uso de funciones con IA en tu sitio o app web, usamos créditos fraccionados. Esto hace que rindan más, porque solo se consumen cuando tus usuarios interactúan con tu herramienta.
¿Puedo ver cuántos créditos de IA gastó mi aplicación?
Sí. En el panel de uso de créditos de IA, vas a ver un detalle tanto de los usados para crear y editar como de los que consumen las funciones con IA de tu app. Siempre vas a poder saber exactamente en qué se usan tus créditos.
¿Necesito saber de programación para usar el Creador de herramientas con IA Horizons?
Para nada. AI Builder está diseñado para todos – desde fabricantes no técnicos hasta desarrolladores experimentados. Si puede describir lo que desea construir, AI Builder puede ayudarle a construirlo.
¿Puedo empezar a crear herramientas de IA si ya tengo un plan comprado anteriormente?
Sí. Si ya creaste un proyecto con el Creador de apps con IA o hiciste un sitio web con vibe coding en Horizons, la función con IA integrada ya está incluida en tu plan sin costo adicional. Solo tenés que abrir un proyecto existente o empezar uno nuevo, recargar tus créditos de IA y listo.