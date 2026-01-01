Vendé online con una tienda a tu medida

Creá tu tienda o una app de ecommerce totalmente personalizada chateando con la IA. Gestioná productos, pedidos, pagos y más en un mismo lugar.
Empezar gratis

Planes desde solo ARS 3.899/mes

Vendé online con una tienda a tu medida

Todo lo que necesitás para vender y crecer online

Todo lo que necesitás para vender productos físicos y digitales, gift cards o productos impresos a pedido.
Vendé productos digitales

Venta de productos digitales

Creá tu tienda online y páginas de productos chateando con la IA o usando plantillas.
Venta de productos digitales

Todo para que te vaya bien

Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración simple para herramientas de marketing y pagos: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.

Todo para que te vaya bien

0% de comisión por venta

Tus ganancias son 100% tuyas. Aceptá más de 100 medios de pago sin cargos adicionales.

0% de comisión por venta

Entrega automática por mail

Tus productos digitales (ebooks, música, arte) se entregan al instante a los clientes sin mover un dedo.
Entrega automática por mail

Venta de productos digitales

Creá tu tienda online y páginas de productos chateando con la IA o usando plantillas.
Venta de productos digitales

Todo para que te vaya bien

Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración simple para herramientas de marketing y pagos: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.

Todo para que te vaya bien

0% de comisión por venta

Tus ganancias son 100% tuyas. Aceptá más de 100 medios de pago sin cargos adicionales.

0% de comisión por venta

Entrega automática por mail

Tus productos digitales (ebooks, música, arte) se entregan al instante a los clientes sin mover un dedo.
Entrega automática por mail

Tu idea de tienda online puede hacerse realidad

Tiendas online, paneles de ventas y muchas opciones más. Explorá ejemplos populares para inspirarte o arrancá directo con un prompt listo para usar y creá tu proyecto en segundos.
Tienda online personalizada

Tienda online personalizada

Lanzá una tienda con el diseño y funcionamiento que querés. Mostrá tus productos, gestioná pedidos y empezá a vender online sin tocar una sola línea de código.Empezá a crear
Creá una plataforma de acceso exclusivo donde los miembros paguen para acceder a contenido, cursos o una comunidad. Definí precios, gestioná suscripciones y aumentá tus ingresos.Empezá a crear
Creá un chatbot inteligente que responda consultas de clientes 24/7, los guíe durante la compra o automatice tareas frecuentes.Empezá a crear
Brindales a los usuarios una herramienta para controlar el stock, hacer un seguimiento y evitar faltantes, todo desde un panel simple e intuitivo.Empezá a crear
Ofrecé una experiencia de seguimiento de pedidos personalizada con tu marca, que inspire seguridad desde la compra hasta la entrega.Empezá a crear
Convertí tus datos de ventas en información clara y útil para saber siempre qué está funcionando y qué cambiar.Empezá a crear

Cómo empezar a vender en internet con IA

01

Describí tu idea o elegí una plantilla

Describí la tienda online o app de ecommerce que tenés en mente para que la IA le dé forma, o bien elegí una plantilla para empezar aún más rápido.
02

Personalizá y testeá

Ajustá detalles de diseño, creá páginas de producto a partir de fotos y conectá pagos y envíos, todo desde un mismo panel. Previsualizalo antes de publicar.
03

Publicá con 1 clic

Con un clic, tu tienda queda online y lista para recibir pedidos. Sin configuraciones técnicas, conexiones de terceros ni demoras.

Una plantilla, tu sitio web personalizado

Elegí una plantilla profesional, personalizala con IA o edición visual y publicá tu web más rápido.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

De la idea al checkout en minutos

Mirá cómo crear, personalizar y lanzar tu tienda en minutos, desde generar artículos con IA hasta configurar pagos.

Descubrí qué más puede hacer Horizons por tu negocio

Páginas y apps para presentar tu negocio

Sitios web y apps de reservas y turnos

CRM personalizados

Herramientas internas de negocios

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

¿Estás listo para lanzar tu tienda online o tu app de ecommerce?

Empezar gratis

Sin poner tu tarjeta

Tiendas onlines con vibe coding en Horizons: preguntas frecuentes

El ecommerce de Horizons está diseñado para que vender online esté al alcance de todos. La IA de Horizons crea tu tienda o app web de ecommerce personalizada mediante una interfaz de chat simple, mientras que la solución nativa de ecommerce de Hostinger se encarga de productos, pagos, pedidos y envíos. Todo funciona en conjunto desde el primer momento.

Sin programar, sin configuraciones técnicas ni herramientas separadas para gestionar. Todo lo que necesitás para vender online, listo cuando vos quieras.

Podés vender productos físicos y digitales, giftcard y productos de impresión a pedido.

Las suscripciones y los turnos todavía no están disponibles, pero igual podés ofrecerlos con herramientas de terceros:

  • Para empezar a vender suscripciones, recomendamos usar Stripe. Solo tenés que pedirle a Horizons que te ayude a conectarlo a tu proyecto.
  • Para turnos, herramientas como Calendly funcionan muy bien. También podés pedirle a Horizons que te muestre cómo agregarlo a tu sitio.

Podés elegir entre más de 100 medios de pago, como tarjetas, PayPal, Google Pay, Apple Pay y otros. Los medios de pago disponibles para tu tienda dependen tu ubicación, la moneda, a quién le vendés y sus ubicaciones.

Una vez que conectes una tienda online, vas a poder definir tus zonas de envío con hasta 25 opciones de entrega y definir reglas personalizadas según el monto del pedido o el peso del artículo.

Solo se necesitan dos pasos para poner en marcha tu tienda:

  1. Haz clic en 'Integraciones' en la esquina superior derecha de tu proyecto AI Builder, luego selecciona y conecta la tienda online. AI Builder lo configura por ti en instantes.
  2. Una vez conectado, ve a 'Integraciones' → 'Tienda online' para acceder a todos los ajustes de tu tienda.

Revisa nuestra guia paso a paso para obtener más instrucciones.

Podés administrar tu tienda cuando quieras haciendo clic en Integraciones → Tienda online.

Una vez conectado, vas a ver links que te van a llevar al gestor de tienda integrado. Desde ahí, vas a poder administrar los artículos, pagos y más, sin necesidad de usar ningún prompt.

Si querés modificar la estética de tu tienda online (como el diseño de la lista de productos), solo tenés que pedirle por chat a la IA que haga los cambios.

Sí, y acá es donde Horizons realmente se destaca. Desde una tienda online simple hasta una app de ecommerce totalmente personalizada, Horizons te permite crear cualquier experiencia que imagines, incluidas herramientas a medida para las necesidades únicas de tu negocio. Gestores de stock, sistemas de seguimiento de pedidos, paneles de ventas: solo describí lo que necesitás, Horizons te lo crea.

No, para nada. Horizons se basa en vibe coding: describí lo que querés crear, la IA se encarga del resto. Si querés lanzar una tienda online o crear una herramienta de ecommerce personalizada, todo lo que necesitás es un prompt.

Si tu objetivo es lanzar una tienda online, podés crear un sitio inicial con un solo prompt, conectar la integración de tienda online y agregar tus productos, todo sin escribir una sola línea de código.

Si alguna vez tuviste una idea para una tienda online o una herramienta de ecommerce personalizada pero no sabías por dónde empezar, el vibe coding es para vos. En lugar de escribir código, solo tenés que describir en lenguaje simple lo que querés crear, la IA le da forma.

La mejor forma de entenderlo es probarlo vos mismo. Horizons incluye una prueba gratis con 5 prompts, suficientes para crear con vibe coding una tienda online inicial o una app de ecommerce personalizada y ver bien lo que puede hacer, antes de comprometerte. No necesitás poner la tarjeta de crédito.

Hostinger ofrece dos formas de construir un sitio web de comercio electrónico – con plataforma de codificación de vibraciones AI Builder y el creador de sitios web drag-and-drop de Hostinger – y la diferencia ya está en el nombre.

Hostinger Website Builder te permite partir de una plantilla o generar un sitio web de comercio electrónico a partir de una descripción, luego personalizarlo arrastrando y soltando elementos pre-construidos. Es un gran ajuste para cualquiera que necesite una tienda online limpia y simple en funcionamiento rápidamente.

Horizons adopta un enfoque conversacional – chateas con IA y aplica cambios en tiempo real, lo que te da mucha más libertad de personalización. También te permite construir proyectos más avanzados, como mercados o tiendas online más complejas con inicios de sesión de usuarios, gracias a su backend integrado. Y para aquellos que lo deseen, el acceso completo al código también está disponible.

Ambas herramientas están impulsadas por la solución de comercio electrónico nativa de Hostinger y están construidas para personas sin conocimientos técnicos – la diferencia se reduce a cómo te gusta construir y cuánta flexibilidad necesitas.

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