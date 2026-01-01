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Todo para que te vaya bien
Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración simple para herramientas de marketing y pagos: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.
0% de comisión por venta
Tus ganancias son 100% tuyas. Aceptá más de 100 medios de pago sin cargos adicionales.
Entrega automática por mail
Venta de productos digitales
Todo para que te vaya bien
Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración simple para herramientas de marketing y pagos: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.
0% de comisión por venta
Tus ganancias son 100% tuyas. Aceptá más de 100 medios de pago sin cargos adicionales.
Entrega automática por mail
Tu idea de tienda online puede hacerse realidad
Tienda online personalizada
Sitio web de membresía
Chatbot de IA
Herramienta de gestión de stock
Sistema de seguimiento de pedidos
Panel de estadísticas de ventas
Cómo empezar a vender en internet con IA
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Velour (fashion store)
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Alpaca (online boutique)
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Descubrí qué más puede hacer Horizons por tu negocio
Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎
Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.
Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.
No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.
Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.
Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.
Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!
Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.
Tiendas onlines con vibe coding en Horizons: preguntas frecuentes
¿Qué es Horizons ecommerce?
El ecommerce de Horizons está diseñado para que vender online esté al alcance de todos. La IA de Horizons crea tu tienda o app web de ecommerce personalizada mediante una interfaz de chat simple, mientras que la solución nativa de ecommerce de Hostinger se encarga de productos, pagos, pedidos y envíos. Todo funciona en conjunto desde el primer momento.
Sin programar, sin configuraciones técnicas ni herramientas separadas para gestionar. Todo lo que necesitás para vender online, listo cuando vos quieras.
¿Qué puedo vender?
Podés vender productos físicos y digitales, giftcard y productos de impresión a pedido.
Las suscripciones y los turnos todavía no están disponibles, pero igual podés ofrecerlos con herramientas de terceros:
- Para empezar a vender suscripciones, recomendamos usar Stripe. Solo tenés que pedirle a Horizons que te ayude a conectarlo a tu proyecto.
- Para turnos, herramientas como Calendly funcionan muy bien. También podés pedirle a Horizons que te muestre cómo agregarlo a tu sitio.
¿Qué medios de pago son compatibles?
Podés elegir entre más de 100 medios de pago, como tarjetas, PayPal, Google Pay, Apple Pay y otros. Los medios de pago disponibles para tu tienda dependen tu ubicación, la moneda, a quién le vendés y sus ubicaciones.
¿Qué formas de envío son compatibles?
Una vez que conectes una tienda online, vas a poder definir tus zonas de envío con hasta 25 opciones de entrega y definir reglas personalizadas según el monto del pedido o el peso del artículo.
¿Cómo hago para conectar una tienda online a mi proyecto?
Solo se necesitan dos pasos para poner en marcha tu tienda:
- Haz clic en 'Integraciones' en la esquina superior derecha de tu proyecto AI Builder, luego selecciona y conecta la tienda online. AI Builder lo configura por ti en instantes.
- Una vez conectado, ve a 'Integraciones' → 'Tienda online' para acceder a todos los ajustes de tu tienda.
Revisa nuestra guia paso a paso para obtener más instrucciones.
¿Cómo hago para editar mi tienda online?
Podés administrar tu tienda cuando quieras haciendo clic en Integraciones → Tienda online.
Una vez conectado, vas a ver links que te van a llevar al gestor de tienda integrado. Desde ahí, vas a poder administrar los artículos, pagos y más, sin necesidad de usar ningún prompt.
Si querés modificar la estética de tu tienda online (como el diseño de la lista de productos), solo tenés que pedirle por chat a la IA que haga los cambios.
¿Puedo crear más que solo una tienda online con Horizons?
Sí, y acá es donde Horizons realmente se destaca. Desde una tienda online simple hasta una app de ecommerce totalmente personalizada, Horizons te permite crear cualquier experiencia que imagines, incluidas herramientas a medida para las necesidades únicas de tu negocio. Gestores de stock, sistemas de seguimiento de pedidos, paneles de ventas: solo describí lo que necesitás, Horizons te lo crea.
¿Necesito saber programar para crear una app o tienda de ecommerce?
No, para nada. Horizons se basa en vibe coding: describí lo que querés crear, la IA se encarga del resto. Si querés lanzar una tienda online o crear una herramienta de ecommerce personalizada, todo lo que necesitás es un prompt.
Si tu objetivo es lanzar una tienda online, podés crear un sitio inicial con un solo prompt, conectar la integración de tienda online y agregar tus productos, todo sin escribir una sola línea de código.
¿El vibe coding es para mí?
Si alguna vez tuviste una idea para una tienda online o una herramienta de ecommerce personalizada pero no sabías por dónde empezar, el vibe coding es para vos. En lugar de escribir código, solo tenés que describir en lenguaje simple lo que querés crear, la IA le da forma.
La mejor forma de entenderlo es probarlo vos mismo. Horizons incluye una prueba gratis con 5 prompts, suficientes para crear con vibe coding una tienda online inicial o una app de ecommerce personalizada y ver bien lo que puede hacer, antes de comprometerte. No necesitás poner la tarjeta de crédito.
¿Cuál es la diferencia entre Horizons y el Creador de páginas web de Hostinger para ecommerce?
Hostinger ofrece dos formas de construir un sitio web de comercio electrónico – con plataforma de codificación de vibraciones AI Builder y el creador de sitios web drag-and-drop de Hostinger – y la diferencia ya está en el nombre.
Hostinger Website Builder te permite partir de una plantilla o generar un sitio web de comercio electrónico a partir de una descripción, luego personalizarlo arrastrando y soltando elementos pre-construidos. Es un gran ajuste para cualquiera que necesite una tienda online limpia y simple en funcionamiento rápidamente.
Horizons adopta un enfoque conversacional – chateas con IA y aplica cambios en tiempo real, lo que te da mucha más libertad de personalización. También te permite construir proyectos más avanzados, como mercados o tiendas online más complejas con inicios de sesión de usuarios, gracias a su backend integrado. Y para aquellos que lo deseen, el acceso completo al código también está disponible.
Ambas herramientas están impulsadas por la solución de comercio electrónico nativa de Hostinger y están construidas para personas sin conocimientos técnicos – la diferencia se reduce a cómo te gusta construir y cuánta flexibilidad necesitas.