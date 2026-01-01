Convertí tu WhatsApp en un CRM con IA

Gestioná tus contactos como un negocio. Conectá tu WhatsApp. Seguí leads. Cerrá ventas.
Empezar gratis

No hace falta poner la tarjeta.

Convertí tu WhatsApp en un CRM con IA

Cómo crear un CRM para WhatsApp para tu negocio

01

Describí tu idea o elegí una plantilla

La IA puede crearte un CRM a medida. También podés usar una de nuestras plantillas diseñadas por especialistas. No hace falta saber programar.
02

Conectá WhatsApp a tu CRM

Con solo unos clics, podés conectar WhatsApp a tu CRM mediante la integración con Twilio.
03

Personalizá tu CRM

Adaptá tu CRM a tu negocio. Solo tenés que chatear con la IA para personalizar el diseño, el contenido y las páginas.

Consultá nuestro tutorial paso a paso

Seguí nuestro tutorial en video o nuestra guía paso a paso para transformar tu idea en un proyecto publicado en minutos.
Cómo crear un CRM para WhatsApp con IA

Cómo crear un CRM para WhatsApp con IA

Tutorial
Video

Una plantilla, tu sitio web personalizado

Elegí una plantilla profesional, personalizala con IA o edición visual y publicá tu web más rápido.

Plantillas prediseñadas

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Todo lo necesario para crear tu CRM, en un mismo lugar

Armá un CRM a medida de tus necesidades

Armá un CRM a medida de tus necesidades

Horizons puede armarte un CRM que se adapte a tu flujo de trabajo: tu pipeline, tus etiquetas y tu ritmo de seguimiento. No necesitás un equipo de IT.
A diferencia de WhatsApp o las tiendas de redes sociales, un sitio creado con Horizons te permite control total sobre los datos de tus clientes y te protege de bloqueos de cuenta o cambios en las políticas o plataformas.
Generá respuestas en segundos, hacé un chatbot de atención al cliente 24/7 y hacé que tu negocio genere ingresos incluso mientras dormís.
No hace falta que crees tu CRM de cero. Las plantillas te dan una base avanzada, con configuraciones, estructura de app y flujos de trabajo armados.
Hosting, dominio personalizado y mail profesional en un mismo lugar. Todo lo que necesitás para generar confianza en tu audiencia.

Más leads. Más ventas. Más tiempo para vos.

Probalo gratis

No hace falta poner la tarjeta.

Preguntas frecuentes sobre CRM de WhatsApp

Aquí respondemos las dudas más comunes sobre cómo crear un CRM para WhatsApp.

Un CRM para WhatsApp es una herramienta que te ayuda a gestionar charlas con clientes directamente desde WhatsApp. En lugar de perder el hilo de las conversaciones, podés organizar contactos, hacer un seguimiento de leads en un pipeline de ventas y cerrar tratos, todo en un mismo lugar. A diferencia de los CRM tradicionales, llega a tus clientes donde ya están: en WhatsApp.

Con un CRM para WhatsApp, podés organizar y gestionar tus contactos, hacer seguimiento de leads en un pipeline visual de ventas, automatizar mensajes y aceptar pagos, con todo conectado a tu WhatsApp. También podés personalizarlo con IA según las necesidades de tu negocio, sin programar.

No necesitás saber programar. Con Hostinger Horizons, la plataforma de vibe coding, podés crear tu propio CRM para WhatsApp simplemente chateando con la IA en tu idioma, o bien partir de una plantilla prediseñada, y después personalizar. La plataforma se ocupa del código, el diseño y el contenido.

Con Hostinger Horizons, crear una app de CRM para WhatsApp es muy simple. Podés hacerlo en pocos pasos:

  • Usá nuestro Creador de apps con IA o una de nuestras plantillas prediseñadas para empezar gratis.
  • Personalizá todo según las necesidades de tu negocio chateando con la IA. Eso es lo que se conoce como vibe coding: no necesitás conocimientos técnicos, solo expresar tus ideas en palabras simples.
  • Elegí un plan para desbloquear más prompts y publicar tu CRM con 1 clic.
  • Conectá WhatsApp a tu CRM con una integración de Twilio.

También podés seguir nuestra guía sobre cómo crear un CRM de WhatsApp para pequeñas empresas o mirar nuestros videotutoriales.

Depende de cuánto quieras personalizar. Podés tardar minutos con una plantilla prediseñada, pero si querés adaptar cada detalle a tu negocio, puede llevarte más tiempo. En cualquier caso, Hostinger Horizons hace que el proceso sea lo más rápido e intuitivo posible: solo tenés que chatear con la IA, la plataforma se ocupa de lo más complejo.

Sí – con Hostinger AI Builder puede personalizar todo. Simplemente describa lo que necesita con sus propias palabras y la IA ajustará el diseño, el contenido y la funcionalidad por usted. Ya sea que necesite una canalización de ventas específica, campos de contacto personalizados o un diseño único, puede seguir refinándolo a través de la conversación hasta que se ajuste perfectamente a su negocio.

Hostinger Horizons tiene costo, pero podés probarlo gratis antes de contratar un plan. Consultá nuestra guía detallada sobre cómo empezar y aprovecharlo al máximo.

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