Convertí tu WhatsApp en un CRM con IA
Cómo crear un CRM para WhatsApp para tu negocio
Describí tu idea o elegí una plantilla
Conectá WhatsApp a tu CRM
Personalizá tu CRM
Consultá nuestro tutorial paso a paso
Una plantilla, tu sitio web personalizado
Plantillas prediseñadas
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Todo lo necesario para crear tu CRM, en un mismo lugar
Armá un CRM a medida de tus necesidades
Propiedad total de los datos
IA integrada
Empezá desde una plantilla prediseñada
Infraestructura profesional
Preguntas frecuentes sobre CRM de WhatsApp
¿Qué es un WhatsApp CRM?
Un CRM para WhatsApp es una herramienta que te ayuda a gestionar charlas con clientes directamente desde WhatsApp. En lugar de perder el hilo de las conversaciones, podés organizar contactos, hacer un seguimiento de leads en un pipeline de ventas y cerrar tratos, todo en un mismo lugar. A diferencia de los CRM tradicionales, llega a tus clientes donde ya están: en WhatsApp.
¿Qué puedo hacer con mi CRM para WhatsApp?
Con un CRM para WhatsApp, podés organizar y gestionar tus contactos, hacer seguimiento de leads en un pipeline visual de ventas, automatizar mensajes y aceptar pagos, con todo conectado a tu WhatsApp. También podés personalizarlo con IA según las necesidades de tu negocio, sin programar.
¿Tengo que saber programar para crear con IA un CRM para WhatsApp?
No necesitás saber programar. Con Hostinger Horizons, la plataforma de vibe coding, podés crear tu propio CRM para WhatsApp simplemente chateando con la IA en tu idioma, o bien partir de una plantilla prediseñada, y después personalizar. La plataforma se ocupa del código, el diseño y el contenido.
¿Cómo hago para crear un CRM para WhatsApp con Hostinger Horizons?
Con Hostinger Horizons, crear una app de CRM para WhatsApp es muy simple. Podés hacerlo en pocos pasos:
- Usá nuestro Creador de apps con IA o una de nuestras plantillas prediseñadas para empezar gratis.
- Personalizá todo según las necesidades de tu negocio chateando con la IA. Eso es lo que se conoce como vibe coding: no necesitás conocimientos técnicos, solo expresar tus ideas en palabras simples.
- Elegí un plan para desbloquear más prompts y publicar tu CRM con 1 clic.
- Conectá WhatsApp a tu CRM con una integración de Twilio.
También podés seguir nuestra guía sobre cómo crear un CRM de WhatsApp para pequeñas empresas o mirar nuestros videotutoriales.
¿Cuánto tiempo lleva configurar un CRM para WhatsApp?
Depende de cuánto quieras personalizar. Podés tardar minutos con una plantilla prediseñada, pero si querés adaptar cada detalle a tu negocio, puede llevarte más tiempo. En cualquier caso, Hostinger Horizons hace que el proceso sea lo más rápido e intuitivo posible: solo tenés que chatear con la IA, la plataforma se ocupa de lo más complejo.
¿Puedo personalizar el CRM para adaptarlo a las necesidades específicas de mi negocio?
Sí – con Hostinger AI Builder puede personalizar todo. Simplemente describa lo que necesita con sus propias palabras y la IA ajustará el diseño, el contenido y la funcionalidad por usted. Ya sea que necesite una canalización de ventas específica, campos de contacto personalizados o un diseño único, puede seguir refinándolo a través de la conversación hasta que se ajuste perfectamente a su negocio.
¿Es gratis Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons tiene costo, pero podés probarlo gratis antes de contratar un plan. Consultá nuestra guía detallada sobre cómo empezar y aprovecharlo al máximo.