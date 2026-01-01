Las habilidades son plantillas de tareas prediseñadas dentro de cada agente. En lugar de pensar qué pedir, elegís una habilidad y el agente te guía hasta un resultado concreto, como escribir una entrada de blog, hacer una investigación de keywords o generar una política de privacidad. Las habilidades son más rápidas, más estructuradas y dan mejores resultados que empezar de cero en una conversación en blanco.