Agentes Hostinger

Elegí una tarea, los agentes se encargan

Especialistas con IA para SEO, marketing, contenido, ventas, comunicación con clientes y planificación de negocios.
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30 días de garantía de devolución
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Elegí una tarea, los agentes se encargan

Lo que pueden hacer los Agentes Hostinger

Negocios y estrategia

Validá tu idea, definí tu oferta y armá un plan claro.

Negocios y estrategia

Identidad de marca

Creá logos e imágenes para mantener una imagen coherente y profesional.

Identidad de marca

Marketing y SEO

Encontrá palabras clave relevantes, revisá tus páginas e identificá formas de posicionarte mejor.

Marketing y SEO

Programación de tareas

Recibí soporte de IA para tareas recurrentes, decisiones y próximos pasos.

Programación de tareas

Agentes genéricos de IA vs. Agentes Hostinger

La IA genérica espera instrucciones. Los Agentes Hostinger te guían en cada paso del camino.

Un chatbot genérico

  • Necesita el prompt perfecto.
  • Es necesario saber qué preguntar.
  • Da respuestas genéricas.
  • Idas y vueltas sin fin.

Agentes Hostinger

  • Empezá con habilidades listas para usar.
  • Te guía con las preguntas adecuadas.
  • Funciona con tu cuenta en Hostinger.
  • Entrega resultados completos.

Salteate el prompt y empezá con una tarea

Elegí lo que necesitás hacer, seguí una habilidad lista para usar y obtené un resultado práctico.
Elegí una tarea
Seguí los pasos indicados
Obtené un resultado listo para usar
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Salteate el prompt y empezá con una tarea

¿No estás seguro de por dónde empezar?

Asesor de negocios

Voy a validar tus ideas, detectar oportunidades de crecimiento y ayudarte a decidir cuál es el próximo paso.
Voy a redactar textos para sitios web, posts de blog y descripciones de productos que resuenen en tu audiencia.
Voy a descubrir qué palabras clave busca tu audiencia, detectar qué puede estar frenando tu sitio y mostrarte con qué ventaja corren tus competidores.
Voy a planificar tu lanzamiento, preparar un mes de contenido y mostrarte en qué canales conviene invertir tu tiempo.
Voy a redactar documentos legales esenciales, explicar los contratos antes de que firmes y ayudarte a evitar errores costosos.
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Casos de uso

¿Qué te gustaría hacer?

Elegí lo que necesitás hacer, seguí una habilidad lista para usar y obtené un resultado práctico.

Programar publicaciones en redes

Programar publicaciones en redes

Programá y publicá publicaciones automáticamente.
Crear contenido de marketing

Crear contenido de marketing

Generá anuncios y copy para marketing desde tu sitio web.
Escribir posteos de blog SEO

Escribir posteos de blog SEO

Generá posteos de blog con la investigación de palabras clave ya incorporada.
Generar textos web

Generar textos web

Creá texto para tus páginas en minutos.
Encontrar leads y contactar

Encontrar leads y contactar

Encontrá clientes potenciales y enviales mensajes de contacto automáticamente.
Escribir emails profesionales

Escribir emails profesionales

Describí la situación y obtené un borrador de mail excelente.
Redactar una política de privacidad

Redactar una política de privacidad

Armá una política de privacidad clara y adaptada a tu negocio.
Revisar tus precios

Revisar tus precios

Recibí feedback sobre tus precios, costos, márgenes y modelo de precios.
Listo para ayudarte con las tareas cotidianas.
150+
Habilidades
Conectá las herramientas que ya usás.
1000
Apps
Empresas de todo el mundo nos eligen.
50+
Países donde operamos

Elegí cómo empezar con los agentes de IA

1000 créditos cada mes
Se actualizan automáticamente, no hay que hacer nada.
150+ habilidades listas para usar
Organizadas por tarea, como posteos de blog, auditorías de SEO y textos.
Conectá tus aplicaciones favoritas
Usá Gmail, Notion, Slack, WhatsApp y más de 1000 herramientas en tu flujo de trabajo.
Creá imágenes, logos y visuales de marca
Creá recursos visuales más rápido con asistencia de la IA.
Validá ideas de negocios y precios
Recibí feedback antes de invertir tiempo y plata.
Subí archivos y controlá versiones
Previsualizá el trabajo y guardá cada versión.
Automatizá tus tareas
Programá tareas recurrentes, tu agente se encarga.
Más elegido

12 meses

30% off
ARS20.099
ARS14.099/mes

3 meses

ARS16.099/mes

1 mes

ARS20.099/mes

Se renueva automáticamente a ARS 18.099/mes. Los precios no incluyen impuestos.

Se renueva automáticamente a ARS 18.099/mes. Los precios no incluyen impuestos.

No solo lo decimos nosotros

Conocé qué dicen los clientes sobre su experiencia con Hostinger.
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Cofundadores de Nohma

"Honestamente, Hostinger es el modelo a seguir para nuestros ingenieros a la hora de brindar soporte."

Owen Phillips
Owen Phillips
Blacksmith

“Pude gestionar el hosting web, el nombre de dominio y el certificado SSL en un solo lugar, fue realmente muy práctico.”

Jordi Robert
Jordi Robert
Especialista en marketing

"Hostinger es el mejor proveedor de hosting que conocí. La atención al cliente es excelente y tienen los mejores precios."

Anna Franques
Anna Franques
Diseñadora y desarrolladora digital

"Estuve recomendando a mis clientes que migren a Hostinger. Todo es más fácil, y están lanzando nuevas funciones todo el tiempo."

Elise Hernández
Elise Hernández
Dueño de negocio

"Gracias al panel simple de Hostinger, podemos manejar nuestra página de WordPress nosotros mismos."

Traé tus herramientas
Conexiones

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Conectá servicios de terceros para que tus agentes puedan usarlos.
Empezar gratis
Gmail

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Outlook

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HubSpot

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Google Tasks

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Notion

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Perplexity AI

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Firecrawl

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Google Calendar

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Preguntas frecuentes

Hostinger Agents es una app con IA que pone a tu disposición un equipo de agentes especializados, cada uno pensado para un área específica del negocio, como estrategia, redacción, SEO, marketing, derecho, comunicación con clientes y ventas. En lugar de un chatbot genérico, accedés a expertos en áreas específicas, con los que podés hablar en cualquier momento y en lenguaje simple. No necesitás conocimientos técnicos.
Está pensada para emprendedores independientes, personas con un proyecto extra y dueños de pequeños negocios que hacen todo por sí mismos. Si alguna vez quisiste tener a mano a un estratega, redactor, especialista en marketing o asesor legal, eso es exactamente lo que te brinda Hostinger Agents.
A diferencia de los chatbots de IA de uso general, cada agente de Hostinger ya está entrenado con un conocimiento profundo en un área concreta. No necesitás escribir el prompt perfecto, basta con elegir un agente específico que te va a guiar hasta que logres el resultado esperado.
Las habilidades son plantillas de tareas prediseñadas dentro de cada agente. En lugar de pensar qué pedir, elegís una habilidad y el agente te guía hasta un resultado concreto, como escribir una entrada de blog, hacer una investigación de keywords o generar una política de privacidad. Las habilidades son más rápidas, más estructuradas y dan mejores resultados que empezar de cero en una conversación en blanco.
No. Podés retomar una conversación anterior o empezar una nueva, como prefieras. Tu agente recuerda el contexto de tu negocio, tus preferencias y las decisiones anteriores en todos los chats. Una conversación nueva nunca empieza de cero.

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Especialistas con IA para planificación, contenido, SEO y ventas, listos para cuando los necesites.

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