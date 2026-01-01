Chat e inferencia LLM
Puedes usar Ollama y Open WebUI, o traer tu propio modelo con vLLM o LangChain, y podrás disfrutar de una amplia gama de aplicaciones de bajo rendimiento en GPU.
Blackwell B200 dedicado, acceso no compartido para entrenar y ejecutar los modelos de IA más grandes.
192GB VRAM
Recomendado para:
Cargas de trabajo que requieren recursos dedicados
Inferencia de IA a escala
Entrenamiento LLM en frontera
Simulaciones científicas y computación de alto rendimiento
Último buque insignia de Blackwell para entrenar y ejecutar los modelos de IA más grandes.
192GB VRAM
Recomendado para:
Afinación de modelos grandes
Inferencia de IA a escala
Entrenamiento LLM en frontera
Simulaciones científicas y computación de alto rendimiento
Caballo de batalla probado del centro de datos para entrenamiento e inferencia serios de IA.
80GB VRAM
Recomendado para:
Formación LLM
Afinar modelos grandes
Inferencia de lote grande
Escalado multi-GPU
GPU Ada Lovelace versátil que equilibra el rendimiento de inferencia fuerte con una gran eficiencia de precio.
48GB VRAM
Recomendado para:
Inferencia de IA y IA generativa
Representación 3D y estaciones de trabajo virtuales
Afinación de modelos medianos
Transcodificación y streaming de vídeo
GPU Blackwell Enterprise diseñada para cargas de trabajo de IA y visualización profesionales exigentes.
96GB VRAM
Recomendado para:
Inferencia y ajuste de modelos grandes
Procesamiento y streaming de vídeo
Simulaciones de ingeniería y computación científica
Representación y visualización 3D intensiva
Inmejorable relación calidad-precio para la experimentación y cargas de trabajo más pequeñas - la entrada ideal en la computación de GPU.
24GB VRAM
Recomendado para:
Development and experimentation
Generación de imágenes y vídeos
Representación 3D
Inferencia para modelos pequeños y medianos
Desde su primer modelo hasta la inferencia de producción, ejecute cargas de trabajo de GPU exigentes sin comprar hardware ni justificar CapEx.
Puedes usar Ollama y Open WebUI, o traer tu propio modelo con vLLM o LangChain, y podrás disfrutar de una amplia gama de aplicaciones de bajo rendimiento en GPU.
Capacite modelos personalizados y ajuste las LLM con VRAM dedicada. Los puntos de control persisten durante los reinicios, por lo que los trabajos de larga duración pueden detenerse y reanudarse sin perder progreso.
Conecta a través de tu navegador o terminal y, a continuación, comienza a iterar de inmediato.
Ejecute trabajos de difusión estable, ComfyUI y renderización con suficiente VRAM para salida de alta resolución y procesamiento por lotes.
Codifique, transcodifique y renderice vídeo con un alto rendimiento con aceleración de hardware, sin atar sus propias máquinas.
Pagá solamente lo que uses
Listo en unos 30 segundos
Administrar desde un solo panel