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ARS 42.299
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Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
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KVM 4
ARS 76.399
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Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
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KVM 8
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Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con AllTube

AllTube Download es una aplicación web autoalojada que integra youtube-dl en una interfaz intuitiva basada en navegador, permitiendo a cualquiera descargar o reproducir videos de más de mil plataformas de alojamiento sin necesidad de instalar software localmente. A diferencia de las extensiones de navegador que dejan de funcionar con las actualizaciones de la plataforma, AllTube se ejecuta centralmente en tu servidor para que cada dispositivo de tu red pueda usarlo a través de cualquier navegador.

Alojar AllTube por tu cuenta mantiene tu actividad de descarga privada, evita las prácticas de registro de datos de los servicios de descarga de terceros y te da control total sobre los formatos compatibles, los niveles de calidad y la configuración del sitio. También podés programar descargas por lotes y acceder a los metadatos de los videos de forma programática a través de la API JSON incorporada.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de AllTube

Más de 1000 Soporte de Plataforma

Descargá videos de YouTube, Vimeo y cientos de otros sitios de alojamiento usando la misma interfaz unificada, sin necesidad de configuración por plataforma.

Conversión de Formato

Convertí los videos descargados a tu formato y nivel de calidad preferidos sin necesidad de herramientas adicionales instaladas en tu dispositivo.

Streaming en el navegador

Previsualizá videos directamente en la interfaz web antes de descargarlos, así podés confirmar la calidad y el contenido antes de comprometer espacio de almacenamiento.

Remuxado sin pérdida

Cambiá los formatos de contenedor sin recodificar, conservando la calidad original de video y audio mientras hacés que los archivos sean compatibles con tus reproductores.

Acceso a la API de JSON

Obtené metadatos detallados de videos y automatizá descargas de forma programática, lo que permite flujos de trabajo de archivo programados sin intervención manual.

¿Por qué ejecutar AllTube en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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