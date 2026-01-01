Implementá AllTube en un clic.
Interfaz web para descargar videos de YouTube y más de 1000 plataformas sin herramientas de línea de comandos.
Elegí un plan VPS para AllTube
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con AllTube
AllTube Download es una aplicación web autoalojada que integra youtube-dl en una interfaz intuitiva basada en navegador, permitiendo a cualquiera descargar o reproducir videos de más de mil plataformas de alojamiento sin necesidad de instalar software localmente. A diferencia de las extensiones de navegador que dejan de funcionar con las actualizaciones de la plataforma, AllTube se ejecuta centralmente en tu servidor para que cada dispositivo de tu red pueda usarlo a través de cualquier navegador.
Alojar AllTube por tu cuenta mantiene tu actividad de descarga privada, evita las prácticas de registro de datos de los servicios de descarga de terceros y te da control total sobre los formatos compatibles, los niveles de calidad y la configuración del sitio. También podés programar descargas por lotes y acceder a los metadatos de los videos de forma programática a través de la API JSON incorporada.
Funciones principales de AllTube
Más de 1000 Soporte de Plataforma
Descargá videos de YouTube, Vimeo y cientos de otros sitios de alojamiento usando la misma interfaz unificada, sin necesidad de configuración por plataforma.
Conversión de Formato
Convertí los videos descargados a tu formato y nivel de calidad preferidos sin necesidad de herramientas adicionales instaladas en tu dispositivo.
Streaming en el navegador
Previsualizá videos directamente en la interfaz web antes de descargarlos, así podés confirmar la calidad y el contenido antes de comprometer espacio de almacenamiento.
Remuxado sin pérdida
Cambiá los formatos de contenedor sin recodificar, conservando la calidad original de video y audio mientras hacés que los archivos sean compatibles con tus reproductores.
Acceso a la API de JSON
Obtené metadatos detallados de videos y automatizá descargas de forma programática, lo que permite flujos de trabajo de archivo programados sin intervención manual.
¿Por qué ejecutar AllTube en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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