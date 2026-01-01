Hasta un 69% de descuento en Immich

Implementá Immich con instalación en un clic.

Gestión de fotos y videos autoalojada de alto rendimiento con organización impulsada por IA y respaldo móvil.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS17.299/mes
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30 días de garantía de devolución
Implementá Immich con instalación en un clic.

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Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Immich

Immich es una alternativa moderna y autoalojada a Google Fotos y iCloud, diseñada para la velocidad e impulsada por aprendizaje automático. Ofrece reconocimiento facial, detección de objetos, búsqueda inteligente y backup automático desde aplicaciones de iOS y Android — todo funcionando en tu propia infraestructura.

Alojar Immich por tu cuenta mantiene tus recuerdos personales y fotos familiares completamente fuera de servidores de terceros. Mantenés control total sobre el almacenamiento, los permisos de acceso y el uso compartido, sin tarifas de suscripción y sin riesgo de interrupción del servicio. Este deploy incluye el servidor de aplicaciones, el servicio de aprendizaje automático, PostgreSQL con extensión vectorial y Redis.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Immich

Búsqueda desarrollada con IA

El aprendizaje automático permite el reconocimiento facial, la detección de objetos y la búsqueda por lenguaje natural en toda tu biblioteca de fotos.

Copia de seguridad automática del celular

Las apps de iOS y Android hacen una copia de seguridad de fotos y videos automáticamente en segundo plano, manteniendo tu biblioteca siempre actualizada.

Soporte para RAW y 4K

Soporta formatos de fotos RAW, videos 4K y fotos en vivo con preservación completa de metadatos para flujos de trabajo profesionales.

Bibliotecas multiusuario

Cada usuario tiene su propia biblioteca privada con la opción de compartir álbumes y colecciones de socios de forma selectiva.

Vistas de mapa y línea de tiempo

Explorá fotos por fecha en una línea de tiempo o por ubicación en un mapa usando metadatos GPS incrustados de tu cámara y teléfono.

¿Por qué ejecutar Immich en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

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30 días de garantía de devolución

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