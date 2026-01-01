Implementá Airsonic Advanced en un clic.
Servidor de streaming de medios autohospedado para tu colección personal de música, accesible desde cualquier dispositivo.
Elegí un plan VPS para Airsonic Advanced
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Airsonic Advanced
Airsonic Advanced es la bifurcación de Airsonic, mantenida activamente y gestionada por la comunidad —que a su vez es una bifurcación gratuita de Subsonic—, enfocada en la transmisión estable de grandes bibliotecas de música personales. Transcodifica sobre la marcha para adaptarse a cualquier dispositivo o ancho de banda, indexa bibliotecas basadas en ID3 y carpetas, y viene con un reproductor web limpio además de una API REST compatible con Subsonic, soportada por docenas de clientes móviles y de escritorio.
Alojar Airsonic Advanced en tu propio VPS mantiene tu colección de música, historial de escuchas y listas de reproducción en hardware que vos controlás —sin límites por dispositivo, sin tarifas de suscripción y sin seguimiento por parte de servicios de streaming.
Funciones principales de Airsonic Advanced
Transcodificación sobre la marcha
Transmite a cualquier cliente con el bitrate adecuado, así una única biblioteca sirve a computadoras de escritorio, teléfonos y conexiones móviles lentas sin recodificar archivos.
API compatible con Subsonic
Funciona con todo el ecosistema de clientes Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic, y más — en iOS, Android y computadoras de escritorio.
Bibliotecas multiusuario
Las cuentas por usuario con listas de reproducción individuales, calificaciones y scrobbling de last.fm permiten a los hogares compartir un servidor sin que se mezclen los historiales.
Suscripciones a podcasts
Suscribite a los feeds de podcasts directamente en Airsonic, con descargas automáticas de episodios junto a tu biblioteca de música.
Radio por internet y rockola
Reproducí estaciones de radio por internet y usá la rocola multijugador para enviar audio a varios parlantes a la vez.
¿Por qué ejecutar Airsonic Advanced en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.