Airsonic Advanced es la bifurcación de Airsonic, mantenida activamente y gestionada por la comunidad —que a su vez es una bifurcación gratuita de Subsonic—, enfocada en la transmisión estable de grandes bibliotecas de música personales. Transcodifica sobre la marcha para adaptarse a cualquier dispositivo o ancho de banda, indexa bibliotecas basadas en ID3 y carpetas, y viene con un reproductor web limpio además de una API REST compatible con Subsonic, soportada por docenas de clientes móviles y de escritorio.

Alojar Airsonic Advanced en tu propio VPS mantiene tu colección de música, historial de escuchas y listas de reproducción en hardware que vos controlás —sin límites por dispositivo, sin tarifas de suscripción y sin seguimiento por parte de servicios de streaming.