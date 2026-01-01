Implementá Ampache en un clic.
Servidor de streaming de música y video de código abierto que convierte tu colección personal de medios en un servicio de streaming privado.
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Lo que podés crear con Ampache
Ampache es una plataforma de streaming de medios autoalojada que transforma colecciones personales de música y video en un servicio privado accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet. Lanzado originalmente en 2001 y mantenido continuamente bajo la licencia AGPL, ofrece soporte multiusuario, listas de reproducción inteligentes, transcodificación al vuelo y compatibilidad con la API de Subsonic para un amplio soporte de clientes en aplicaciones móviles, reproductores de escritorio y sistemas de automatización del hogar.
A diferencia de los servicios de streaming comerciales, Ampache no almacena datos de escucha con terceros, no impone tarifas de suscripción y no establece límites en el tamaño de la biblioteca. El autoalojamiento te da la propiedad total de tu música y asegura que tu colección permanezca accesible independientemente de los cambios en las licencias de la plataforma o los cierres de servicios.
Funciones principales de Ampache
Transcodificación sobre la marcha
Convertí automáticamente archivos FLAC sin pérdida a bitrates amigables para dispositivos móviles en tiempo real, para que puedas transmitir audio de alta calidad en redes celulares sin almacenar copias comprimidas duplicadas.
Listas de reproducción inteligentes
Creá listas de reproducción que se llenan automáticamente según el género, la calificación, el número de reproducciones o criterios personalizados, recreando la experiencia de descubrimiento de los servicios de streaming con tu propia biblioteca.
Soporte de múltiples usuarios
Creá cuentas individuales para miembros de la familia o colaboradores, cada una con historial de escucha, listas de reproducción y niveles de permiso separados, sin duplicar archivos multimedia.
Compatibilidad con la API de Subsonic
Conectá cualquier aplicación móvil o cliente de escritorio compatible con Subsonic a tu instancia de Ampache, dándote acceso desde prácticamente cualquier dispositivo sin estar atado a una única interfaz.
Podcasts y Radio
Escuchá estaciones de radio por internet y suscribite a podcasts junto a tu biblioteca de música, convirtiendo a Ampache en un único destino para todo el contenido de audio.
¿Por qué ejecutar Ampache en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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