Ghostfolio es un panel de finanzas personales de código abierto que consolida tu cartera de inversiones en múltiples clases de activos —acciones, ETFs, criptomonedas y más— en una única vista unificada. Ofrece análisis de rendimiento detallados, retornos ponderados en el tiempo y datos de mercado en tiempo real sin enviar tus datos financieros a servicios de terceros.

Alojar Ghostfolio en tu VPS te da la propiedad completa de tu información financiera sensible. Este despliegue incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos duradero y Redis para el almacenamiento en caché, asegurando cálculos de cartera rápidos y un rendimiento fiable a medida que crece tu historial de transacciones.