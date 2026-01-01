Implementá Ghostfolio en un clic.
Panel de gestión de patrimonio de código abierto y centrado en la privacidad para el seguimiento de inversiones en acciones, ETFs y criptomonedas.
Elegí un plan VPS para Ghostfolio
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Ghostfolio
Ghostfolio es un panel de finanzas personales de código abierto que consolida tu cartera de inversiones en múltiples clases de activos —acciones, ETFs, criptomonedas y más— en una única vista unificada. Ofrece análisis de rendimiento detallados, retornos ponderados en el tiempo y datos de mercado en tiempo real sin enviar tus datos financieros a servicios de terceros.
Alojar Ghostfolio en tu VPS te da la propiedad completa de tu información financiera sensible. Este despliegue incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos duradero y Redis para el almacenamiento en caché, asegurando cálculos de cartera rápidos y un rendimiento fiable a medida que crece tu historial de transacciones.
Funciones principales de Ghostfolio
Seguimiento multiactivo
Monitoreá acciones, ETFs, criptomonedas, bonos y activos alternativos en un único panel de control de cartera.
Rendimiento Analytics
Rendimientos detallados ponderados por tiempo, tasa interna de retorno y métricas de rendimiento anualizadas te ayudan a evaluar tus decisiones de inversión.
Primero la privacidad
Todos los datos financieros permanecen en tu propio servidor — sin acceso a la nube por parte de terceros a tu cartera o historial de transacciones.
Seguimiento de dividendos
Registrá los ingresos por dividendos y las distribuciones en todas tus tenencias, con informes de ingresos y cálculos de rendimiento.
Importación CSV
Importá transacciones desde archivos CSV y varias plataformas de brokers para incorporar rápidamente tu historial de cartera existente.
¿Por qué ejecutar Ghostfolio en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.