Actual Budget es una aplicación de finanzas personales rápida y local-first, basada en la metodología de presupuesto por sobres: cada peso que ganás se asigna a una categoría específica antes de gastarlo. Originalmente un producto comercial, fue liberado como código abierto por su creador y ahora es mantenido por una comunidad activa, lo que lo convierte en una de las alternativas gratuitas más capaces a YNAB.

Como Actual Budget usa una arquitectura local-first, tus datos financieros permanecen en una infraestructura que vos controlás en lugar de una nube de terceros. La sincronización multidispositivo sigue funcionando a través de tu servidor autoalojado, y el cifrado de extremo a extremo opcional protege los datos en tránsito. Las conexiones bancarias a través de SimpleFIN (EE. UU./Canadá) y GoCardless (UE/Reino Unido) importan las transacciones automáticamente, mientras que el soporte de importación para YNAB facilita la migración.