Implementá Actual Budget en un clic.
App de finanzas personales enfocada en la privacidad, con presupuesto por sobres para darle un propósito a cada dólar.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Actual Budget
Actual Budget es una aplicación de finanzas personales rápida y local-first, basada en la metodología de presupuesto por sobres: cada peso que ganás se asigna a una categoría específica antes de gastarlo. Originalmente un producto comercial, fue liberado como código abierto por su creador y ahora es mantenido por una comunidad activa, lo que lo convierte en una de las alternativas gratuitas más capaces a YNAB.
Como Actual Budget usa una arquitectura local-first, tus datos financieros permanecen en una infraestructura que vos controlás en lugar de una nube de terceros. La sincronización multidispositivo sigue funcionando a través de tu servidor autoalojado, y el cifrado de extremo a extremo opcional protege los datos en tránsito. Las conexiones bancarias a través de SimpleFIN (EE. UU./Canadá) y GoCardless (UE/Reino Unido) importan las transacciones automáticamente, mientras que el soporte de importación para YNAB facilita la migración.
Funciones principales de Actual Budget
Presupuesto por sobres
Asigna cada dólar a una categoría específica antes de gastarlo, dándote un plan claro basado en ingresos reales en lugar de estimaciones aproximadas.
Propiedad de los datos con prioridad local
Tus datos financieros se almacenan en tu propio servidor, no en una nube comercial, lo que protege los detalles sensibles de la cuenta de filtraciones de terceros o cambios en las políticas del proveedor.
Sincronización multi-dispositivo
Sincronizá los presupuestos entre teléfonos, tablets y computadoras a través de tu servidor propio para que cada miembro de la casa vea las mismas cifras actualizadas.
Integración de cuenta bancaria
Conectate a cuentas bancarias reales a través de SimpleFIN (EE. UU./Canadá) o GoCardless (UE/Reino Unido) para importar transacciones automáticamente, reduciendo la carga manual de datos.
Informes financieros detallados
Los informes incorporados de patrimonio neto, flujo de caja y tendencias de gastos te brindan la visibilidad para tomar decisiones financieras informadas sin una hoja de cálculo aparte.
¿Por qué ejecutar Actual Budget en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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