Budge es una aplicación de presupuesto y finanzas personales que ayuda a individuos y familias a registrar gastos, monitorear patrones de consumo y trabajar para alcanzar metas financieras a través de una interfaz web accesible. Soporta múltiples tipos de cuentas, categorías de gasto personalizadas y gestión de transacciones recurrentes, dando a los usuarios una imagen completa de su salud financiera sin depender de servicios financieros basados en la nube.

Alojar Budge en tu propio VPS asegura que los detalles bancarios, el historial de gastos y las metas financieras permanezcan completamente dentro de tu infraestructura — nunca compartidos con plataformas de terceros ni utilizados para perfiles publicitarios. El almacenamiento persistente conserva años de historial financiero, accesible desde cualquier dispositivo a través de una interfaz de navegador responsive.