Implementá Budge en un clic.
Aplicación de finanzas personales autohospedada para el seguimiento privado de gastos, presupuesto y gestión de objetivos financieros.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Budge
Budge es una aplicación de presupuesto y finanzas personales que ayuda a individuos y familias a registrar gastos, monitorear patrones de consumo y trabajar para alcanzar metas financieras a través de una interfaz web accesible. Soporta múltiples tipos de cuentas, categorías de gasto personalizadas y gestión de transacciones recurrentes, dando a los usuarios una imagen completa de su salud financiera sin depender de servicios financieros basados en la nube.
Alojar Budge en tu propio VPS asegura que los detalles bancarios, el historial de gastos y las metas financieras permanezcan completamente dentro de tu infraestructura — nunca compartidos con plataformas de terceros ni utilizados para perfiles publicitarios. El almacenamiento persistente conserva años de historial financiero, accesible desde cualquier dispositivo a través de una interfaz de navegador responsive.
Funciones principales de Budge
Seguimiento de Gastos
Registrá y categorizá transacciones en distintos tipos de cuentas — cuentas corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito y efectivo — para mantener registros financieros precisos.
Monitoreo de Presupuesto
Establecé límites de gasto por categoría y seguí el progreso en tiempo real para que sepas inmediatamente cuándo un presupuesto corre riesgo de ser excedido.
Informes visuales de gastos
Los gráficos y tableros muestran los patrones de gasto y el rendimiento del presupuesto de un vistazo, facilitando la identificación de adónde va la plata cada mes.
Seguimiento de objetivos
Definí objetivos de ahorro o de reducción de deudas y monitoreá el progreso a lo largo del tiempo, convirtiendo metas financieras abstractas en hitos medibles.
Primero la privacidad
Todos los datos financieros se almacenan localmente en tu VPS sin compartirse externamente, manteniendo la información sensible lejos de las redes de publicidad y los corredores de datos.
¿Por qué ejecutar Budge en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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