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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Bigcapital

Bigcapital es una plataforma de contabilidad financiera moderna de código abierto, diseñada como una alternativa autoalojada a QuickBooks, Xero y Wave. Implementa un libro mayor de contabilidad de doble entrada completo con soporte multi-moneda, registros de clientes y proveedores, facturación y cuentas por pagar, seguimiento de inventario, asientos manuales e informes inteligentes —estados financieros, flujo de caja, antigüedad de cuentas por cobrar y pagar, y resúmenes de impuestos—, todo generado a partir del libro mayor subyacente.

Alojar Bigcapital en tu VPS mantiene las facturas de clientes, las transacciones bancarias y los registros financieros en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregarlos a un servicio de contabilidad SaaS. La plataforma soporta múltiples empresas (inquilinos) por instancia con bases de datos aisladas, se integra con Stripe y Plaid para pagos y feeds bancarios, y expone una API completa para integraciones personalizadas e informes.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Bigcapital

Libro mayor de partida doble

Libro mayor de doble entrada completo con plan de cuentas, asientos manuales e historial de transacciones auditable que se integra directamente con los flujos de trabajo contables estándar.

Multimoneda

Soporte nativo multidivisa con fuentes de tipo de cambio configurables para facturas, comprobantes e informes para clientes y proveedores internacionales.

Facturas y cuentas

Facturación a clientes con seguimiento de pagos, facturas de proveedores con programación de pagos, transacciones recurrentes y generación de PDF a través de la integración de Gotenberg incluida.

Informes inteligentes

Ganancias y pérdidas, balance general, flujo de caja, antigüedad de cuentas por cobrar/pagar, resúmenes de impuestos a las ventas y reportes financieros personalizables generados a partir del libro mayor en tiempo real.

Multitenant por su diseño

Cada empresa tiene su propia base de datos aislada, por lo que una única instancia puede gestionar múltiples negocios con una estricta separación de datos.

¿Por qué ejecutar Bigcapital en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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