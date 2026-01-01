Bigcapital es una plataforma de contabilidad financiera moderna de código abierto, diseñada como una alternativa autoalojada a QuickBooks, Xero y Wave. Implementa un libro mayor de contabilidad de doble entrada completo con soporte multi-moneda, registros de clientes y proveedores, facturación y cuentas por pagar, seguimiento de inventario, asientos manuales e informes inteligentes —estados financieros, flujo de caja, antigüedad de cuentas por cobrar y pagar, y resúmenes de impuestos—, todo generado a partir del libro mayor subyacente.

Alojar Bigcapital en tu VPS mantiene las facturas de clientes, las transacciones bancarias y los registros financieros en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregarlos a un servicio de contabilidad SaaS. La plataforma soporta múltiples empresas (inquilinos) por instancia con bases de datos aisladas, se integra con Stripe y Plaid para pagos y feeds bancarios, y expone una API completa para integraciones personalizadas e informes.