Implementá Bigcapital con instalación en un clic.
Plataforma de contabilidad financiera autohospedada con soporte multidivisa, informes inteligentes y un libro mayor de partida doble completo.
Elegí un plan VPS para Bigcapital
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Bigcapital
Bigcapital es una plataforma de contabilidad financiera moderna de código abierto, diseñada como una alternativa autoalojada a QuickBooks, Xero y Wave. Implementa un libro mayor de contabilidad de doble entrada completo con soporte multi-moneda, registros de clientes y proveedores, facturación y cuentas por pagar, seguimiento de inventario, asientos manuales e informes inteligentes —estados financieros, flujo de caja, antigüedad de cuentas por cobrar y pagar, y resúmenes de impuestos—, todo generado a partir del libro mayor subyacente.
Alojar Bigcapital en tu VPS mantiene las facturas de clientes, las transacciones bancarias y los registros financieros en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregarlos a un servicio de contabilidad SaaS. La plataforma soporta múltiples empresas (inquilinos) por instancia con bases de datos aisladas, se integra con Stripe y Plaid para pagos y feeds bancarios, y expone una API completa para integraciones personalizadas e informes.
Funciones principales de Bigcapital
Libro mayor de partida doble
Libro mayor de doble entrada completo con plan de cuentas, asientos manuales e historial de transacciones auditable que se integra directamente con los flujos de trabajo contables estándar.
Multimoneda
Soporte nativo multidivisa con fuentes de tipo de cambio configurables para facturas, comprobantes e informes para clientes y proveedores internacionales.
Facturas y cuentas
Facturación a clientes con seguimiento de pagos, facturas de proveedores con programación de pagos, transacciones recurrentes y generación de PDF a través de la integración de Gotenberg incluida.
Informes inteligentes
Ganancias y pérdidas, balance general, flujo de caja, antigüedad de cuentas por cobrar/pagar, resúmenes de impuestos a las ventas y reportes financieros personalizables generados a partir del libro mayor en tiempo real.
Multitenant por su diseño
Cada empresa tiene su propia base de datos aislada, por lo que una única instancia puede gestionar múltiples negocios con una estricta separación de datos.
¿Por qué ejecutar Bigcapital en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.