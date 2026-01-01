Dolibarr es una plataforma ERP y CRM modular y de código abierto que abarca toda la gama de operaciones comerciales — gestión de clientes, presupuestos, facturas, inventario, proyectos, recursos humanos y contabilidad — en un único sistema integrado. Su arquitectura basada en módulos te permite activar solo las funciones que tu negocio necesita, manteniendo la interfaz despejada a medida que tus requisitos crecen.

Alojar Dolibarr en tu propio VPS significa que tus datos financieros, registros de clientes y documentos comerciales se almacenan en una infraestructura que controlás por completo. No hay tarifas de licencia por usuario, ni límites de almacenamiento impuestos por el proveedor, y no se requiere suscripción para desbloquear módulos avanzados — lo que lo convierte en una opción rentable a largo plazo para empresas en crecimiento que desean tener la propiedad total de sus datos operativos.