Implementá Dolibarr con instalación en un clic.
Plataforma ERP y CRM de código abierto para la gestión de ventas, facturación, inventario y operaciones comerciales.
Elegí un plan VPS para Dolibarr
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Dolibarr
Dolibarr es una plataforma ERP y CRM modular y de código abierto que abarca toda la gama de operaciones comerciales — gestión de clientes, presupuestos, facturas, inventario, proyectos, recursos humanos y contabilidad — en un único sistema integrado. Su arquitectura basada en módulos te permite activar solo las funciones que tu negocio necesita, manteniendo la interfaz despejada a medida que tus requisitos crecen.
Alojar Dolibarr en tu propio VPS significa que tus datos financieros, registros de clientes y documentos comerciales se almacenan en una infraestructura que controlás por completo. No hay tarifas de licencia por usuario, ni límites de almacenamiento impuestos por el proveedor, y no se requiere suscripción para desbloquear módulos avanzados — lo que lo convierte en una opción rentable a largo plazo para empresas en crecimiento que desean tener la propiedad total de sus datos operativos.
Funciones principales de Dolibarr
CRM Integrado
Seguí los leads, gestioná los contactos y monitoreá el embudo de ventas desde el primer contacto hasta la factura firmada, todo en un solo lugar.
Facturación y presupuestos
Generá presupuestos profesionales, convertilos en pedidos y emití facturas con seguimiento de pagos automatizado y recordatorios.
Gestión de stock
Monitorear los niveles de stock, gestionar órdenes de compra y hacer seguimiento de los movimientos de productos entre depósitos o ubicaciones.
Seguimiento de proyectos y control de tiempo
Asignar tareas, registrar el tiempo en proyectos y medir la rentabilidad con gestión integrada de recursos y presupuesto.
Arquitectura modular
Activá solo los módulos que tu negocio necesita hoy, luego habilitá funciones adicionales a medida que tus operaciones se expandan.
¿Por qué ejecutar Dolibarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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