Implementá Smocker en un clic.
Servidor proxy y mock HTTP simple y eficiente con una interfaz de administración integrada para probar y depurar APIs.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Smocker
Smocker es un servidor y proxy HTTP de código abierto diseñado para ingenieros que necesitan respuestas de API realistas y deterministas durante el desarrollo y las pruebas. Los desarrolladores definen los endpoints simulados de forma declarativa en YAML o JSON, reproducen escenarios e inspeccionan cada solicitud entrante en una interfaz de administración en vivo sin escribir ningún código de conexión.
Alojar Smocker en tu propio VPS les brinda a los equipos un entorno de simulación compartido para pruebas de integración, verificación de contratos y demostraciones, con control total sobre el acceso a la red, el tráfico registrado y garantías de tiempo de actividad que los servicios de simulación públicos no pueden igualar.
Funciones principales de Smocker
Simulacros declarativos
Definí respuestas HTTP en YAML o JSON con emparejadores de solicitudes, plantillas dinámicas y escenarios ordenados para ejecuciones de prueba predecibles.
Interfaz de administración en vivo
Inspeccioná cada solicitud entrante, visualizá las simulaciones coincidentes y reiniciá el estado desde un panel de control basado en navegador, diseñado para ciclos de retroalimentación rápidos.
Proxy y registro
Reenviar solicitudes no coincidentes a un upstream real y capturar las respuestas como mocks reutilizables para pruebas sin conexión.
Sesiones e historial
Agrupá las llamadas en sesiones con nombre para aislar ejecuciones de pruebas, reproducir el tráfico y comparar el comportamiento entre versiones.
Control de API REST
Gestioná los mocks, las sesiones y el historial programáticamente desde pipelines de CI usando una API REST completa.
Contenedor liviano
Un único binario de Go empaquetado como una pequeña imagen de Docker arranca en milisegundos y funciona cómodamente en cualquier plan de VPS.
¿Por qué ejecutar Smocker en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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